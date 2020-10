NBA-News: Houston Rockets wollen am Kern um James Harden und Russell Westbrook festhalten

Facebook

"Wir haben James Harden und Russell Westbrook und wir haben fast 90 Prozent des Salary Caps an sie und Eric Gordon gebunden", sagte Fertitta am Dienstag in einem Interview mit CNBC . "Aber immer, wenn du Spieler wie Eric, P.J. (Tucker, Anm. d. Red.), James und Russell hast, gibt es keinen Grund deinen kompletten Kader in die Luft zu jagen."

"Die nächsten paar Jahre sind immer noch unser Fenster. James und Russell sind Anfang 30, wir planen, um den Titel mitzuspielen", stellte Fertitta klar. "Ich habe immer gesagt, dass man versuchen muss, sich als eines der vier besten Teams deiner Conference zu etablieren und dann bracht es ein bisschen Glück."

Die Franchise plane Moves, um auch im nächsten Jahr zu den besten Teams der Western Conference zu gehören, versprach der 63-Jährige den Rockets-Fans: "Wir werden alles tun, um zu gewinnen. Wir werden um eine NBA-Championship mitspielen."

Houston beendete die vergangene reguläre Saison auf Platz vier im Westen, scheiterte jedoch in der zweiten Playoff-Runde krachend in fünf Spielen am späteren Champion, den Los Angeles Lakers. Anschließend kündigte Head Coach Mike D'Antoni an, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Vergangene Woche trat zudem auch General Manager Daryl Morey überraschend zurück und hinterließ ein Team mit Fragezeichen .