NBA Draft: New York Knicks haben wohl Auge auf Ulmer Guard Killian Hayes geworfen

Die New York Knicks haben in ihrem internen Ranking offenbar Killian Hayes als zweitbesten Point Guard hinter LaMelo Ball eingestuft. Ob die Knicks den 19-jährigen Guard von ratiopharm Ulm aber auch wirklich mit ihrem achten Pick ins Visier nehmen werden, ist derzeit noch unsicher.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / Eibner

Das berichtet Marc Berman von der New York Post . Demnach werden Hayes' Fähigkeiten als besser eingeschätzt als die von unter anderem Tyrese Haliburton, R.J. Hampton oder Theo Maledon. Die Knicks hätten dem Bericht zufolge Interesse, im Draft 2020 einen Point Guard zu holen, allerdings sei unsicher, ob dieser Plan nach der Übernahme des neuen Präsidenten Leon Rose weiterhin bestehe.

Dass Ball allerdings bis auf Position acht in die Hände der Knicks fällt, gilt als recht unwahrscheinlich. Der jüngere Bruder von Pelicans-Guard Lonzo wird sogar als potenzieller Top-Pick gehandelt. Hayes könnte an achter Stelle aber durchaus noch zur Verfügung stehen. Gleichzeitig haben die Knicks angeblich noch nicht ausgeschlossen, im Draft nach unten zu traden .

Laut Berman habe Hayes einer begrenzten Anzahl an Teams ein persönliches Vorspielen versprochen, die Knicks könnten seinen Quellen zufolge darunter sein. Der Franzose mit US-amerikanischen Wurzeln - sein Vater ist US-Amerikaner und spielte als Basketballprofi in Frankreich - machte sich in der Nachwuchsabteilung von Cholet Basket erstmals einen Namen.

Im August 2019 wechselte er zu ratiopharm Ulm in die BBL anstatt ans College in die USA zu gehen. In Deutschland legte Hayes in 20 BBL-Partien im Schnitt 11,6 Punkte und 5,6 Assists auf. Ulm-Sportdirektor Thorsten Leibenath erklärte gegenüber SPOX : "Er hat sich in diesem Jahr bei uns stärker weiterentwickelt, als es zu erwarten war. Er ist spielerisch bereit für den Schritt in die NBA"