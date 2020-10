3. Liga: Viktoria Köln gegen FC Bayern München II heute live im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

© imago images / Passion2Press

Viktoria Köln gegen FC Bayern II: Datum, Anpfiff und Stadion

Viktoria Köln und FC Bayern München II treffen am heutigen Mittwoch (21. Oktober) um 19 Uhr aufeinander. Die Partie findet im Sportpark Höhenberg in Köln statt.

Die Gastgeber hatten damit gerechnet, 300 Zuschauer zum Spiel empfangen zu dürfen. Nach neuestem Stand sind jedoch keinerlei Fans vor Ort zugelassen.

"Zur neuen Fassung der Coronaschutzverordnung vom Land Nordrhein-Westfalen gibt es unter Paragraph neun, Absatz sechs eine neue Anlage, die bei bundesweiten Teamsportveranstaltungen die Zulassung von Zuschauern bei einem zu hohen Inzidenz-Wert ausschließt", erklärte Viktoria-Geschäftsführer Alex Freisewinkel.

Freisewinkel hinterfragte jedoch, warum das nicht in jedem Wettbewerb gilt: "In der Regionalliga, also eine Spielklasse niedriger, darf in Köln am gleichen Abend sogar mit 500 Zuschauern gespielt werden. Wie ist das möglich?"

3. Liga: Viktoria gegen FCB II heute live im TV und Livestream

Das Drittligaspiel zwischen Viktoria Köln und den Amateuren des FC Bayern ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

MagentaSport zeigt die Partie live und in voller Länge mit Kommentator Gari Paubandt und Moderator Konstantin Klostermann. Alternativ könnt Ihr alle heutigen Spiele der 3. Liga in der Spieltagskonferenz mit Kommentator Martin Piller und Alexander Klich verfolgen.

Beide Übertragungen sind für Kunden auch im Livestream verfügbar .

3. Liga: Viktoria gegen FCB II heute im Liveticker

Das Spiel könnt Ihr auch im SPOX-Liveticker verfolgen. Der Ticker versorgt euch im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen aus Köln.

Hier entlang zu Viktoria - FCB II im Liveticker.

© imago images / Jan Huebner

3. Liga: Die Tabelle am 6. Spieltag

Viktoria Köln könnte mit einem Sieg an die Tabellenspitze der 3. Liga klettern, falls 1860 München und der 1. FC Saarbrücken sich im Parallelspiel mit einem Unentschieden trennen.