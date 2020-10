Champions League: BVB zu Gast bei Lazio Rom - der Auftakt in die CL-Gruppenphase im Liveticker

Der BVB gastiert zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase bei Lazio Rom. Zwar ist Borussia Dortmund im Gegensatz zu Lazio recht passabel in die Saison gestartet, allerdings plagen die Schwarz-Gelben vor dem CL-Auftakt in der ewigen Stadt Defensivprobleme. Im Vordergrund steht am heutigen Dienstag auch das Wiedersehen mit Ex-Spieler Ciro Immobile. Das Spiel könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images

Dieser Artikel wird fortlaufen aktualisiert.

Champions League: Lazio Rom gegen BVB im Liveticker

Vor Beginn

Ein anderes Thema vor dem Spiel ist das Wiedersehen der Dortmunder mit Ciro Immobile, der 2014 für fast 20 Millionen Euro zum BVB gewechselt war, dort jedoch eine eher unglückliche Zeit verlebte und nach nur einem Jahr wieder von dannen zog. "Meine Zeit in Dortmund war nicht so negativ, wie oft darüber geschrieben wurde", sagte Immobile jedoch bei Sky . "Ich habe beim BVB tolle Menschen kennengelernt." Von bösem Blut also keine Spur, zumal Immobile seit seinem Wechsel zu Lazio 2016 wieder ganz der Alte ist und Tore am Fließband schießt. Vergangene Saison war er mit 36 Treffern in 37 Serie-A-Spielen der beste Torjäger Europas und schnappte Robert Lewandowski somit den Goldenen Schuh weg.

Vor Beginn

Der BVB hat jedoch vor dem Duell ganz eigene Sorgen: Die Personaldecke in der Defensive ist auf ein Minimum geschrumpft. In Emre Can (Rotsperre), Manuel Akanji (Aufbautraining nach Corona-Infektion) und Dan-Axel Zagadou (Außenbandverletzung) fehlen Lucien Favre gleich drei Innenverteidiger für seine Dreierkette. Von den gelernten defensiven Zentrumsspielern ist lediglich Mats Hummels übrig. Rechtsverteidiger Lukasz Piszczek, der die Position ebenfalls schon öfter bekleidet hat, ist angeschlagen. Es gilt als sicher, dass Thomas Delaney, der Piszczek nach dessen Augenverletzung in Hoffenheim mehr als achtbar vertreten hatte, in der Startelf stehen wird. Sollte der Pole ausfallen wird Thomas Meunier einrücken.

Vor Beginn

Es geht wieder los! 58 Tage nachdem sich Borussia Dortmunds Rivale Bayern München in Lissabon die Krone des europäischen Fußballs aufgesetzt hat, startet der BVB in die neue CL-Saison. Angesichts der Gruppengegner muss das Ziel klar sein: Gruppensieg! Der heutige Gegner Lazio dürfte dem Namen nach der stärkste sein, allerdings stecken die Laziali nach heftigen Pleiten gegen Atalanta (1:4) und Sampdoria am vergangenen Sonntag (0:3) schon zu Saisonbeginn durchaus in einer Krise. Aktuell liegt Lazio nach der starken Vorsaison lediglich auf Platz 15.

Vor Beginn

Herzlich Willkommen zum Auftakt der Champion-League-Gruppenphase beim Spiel zwischen Borussia Dortmund und Lazio Rom. Anstoß im Stadio Olimpico ist um 21 Uhr.

Borussia Dortmund zu Gast bei Lazio Rom: Voraussichtliche Aufstellungen

Manuel Akanji (Aufbautraining nach Corona-Infektion), Emre Can (Rotsperre) und Dan-Axel Zagadou (Außenbandverletzung) fallen aus. Damit hat BVB-Trainer Lucien Favre so gut wie keine Optionen mehr für seine Dreierkette. Notnagel Thomas Delaney machte seine Sache nach Einwechslung gegen Hoffenheim erstaunlich gut und wird wohl starten, hinter einem Einsatz von Lukasz Piszczek steht nach seiner Augenverletzung noch ein Fragezeichen. Sollte er nicht fit werden, muss Thomas Meunier in die Dreierkette rücken.

Lazio Rom: Strakosha - Patric, Acerbi, Hoedt - S. Milinkovic-Savic - Parolo, Fares - Lucas Leiva, Luis Alberto - Immobile, Correa

Strakosha - Patric, Acerbi, Hoedt - S. Milinkovic-Savic - Parolo, Fares - Lucas Leiva, Luis Alberto - Immobile, Correa BVB: Bürki - Piszczek, Hummels, Delaney - Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro - Reus - Sancho, Haaland

© imago images / Philippe Ruiz

BVB fordert Lazio: Die Champions League heute im TV und Livestream

Das Auftaktspiel des BVB in der Champions League gegen Lazio Rom wird wie gewohnt nicht im Free-TV zu sehen sein. Die Partie von Borussia Dortmund in der ewigen Stadt wird ausschließlich auf Sky zu sehen sein - und das obwohl sich der Pay-TV-Sender mit dem Streamingdienst DAZN wie schon im vergangenen Jahr die Übertragungsrechte teilt.

Wie es dazu kommt? Ganz einfach: Sky hatte am ersten Spieltag der CL-Gruppenphase den ersten Pick am Dienstag und Mittwoch. Daher überträgt der Sender die beiden Topspiele der deutschen Teilnehmer aus Dortmund und München (gegen Atletico Madrid). Alle anderen Spiele sind in der Einzeloption lediglich auf DAZN abrufbar. Eine Konferenz der parallel stattfindenden Spiele ist wiederum Sky vorbehalten.

Der Pay-TV-Sender stellt seinen Kunden neben der herkömmlichen TV-Übertragung einen für Nicht-Abonnenten kostenpflichtigen Livestream via Sky Go zur Verfügung. Hier erhaltet Ihr eine Übersicht über die TV- und Livestream-Übertragungen des 1. Champions-League-Spieltags.

BVB-Spielplan: So geht es für Borussia Dortmund weiter

Nach dem Champions-League-Auftakt geht es für den BVB im Drei-Tages-Rhyhtmus weiter: Auf Lazio folgt am Samstag das Revierderby gegen Schalke. Anfang November kommt es zum ersten großen Kräftemessen mit dem FC Bayern München.