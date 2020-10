Champions League: Wer zeigt / überträgt Lazio Rom gegen Borussia Dortmund (BVB) heute live im TV und Livestream?

Der erste Spieltag der Gruppenphase der Champions League steht an! Zum CL-Auftakt ist Borussia Dortmund bei Lazio Rom zu Gast. Wer zeigt / überträgt die Partie des BVB? Bei SPOX bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Ausgewählte Spiele der Champions League und die Highlights von Lazio Rom vs. BVB - das alles und noch viel mehr gibt es auf DAZN. Holt Euch jetzt den Probemonat!

Champions League - Lazio Rom gegen BVB: Ort, Datum, Uhrzeit

Am heutigen Dienstag, den 20. Oktober, startet der BVB in die neue Champions-League-Saison. Als Gegner wartet am 1. Spieltag der Gruppenphase Lazio Rom, das die Dortmunder im Stadio Olimpico in der italienischen Hauptstadt empfangen wird.

Anstoß ist um 21 Uhr. Schiedsrichter der Partie ist Clement Turpin aus Frankreich, der von seinen Landsmännern Nicolas Danos und Cyril Gringore an der Seitenlinie unterstützt wird.

Wer zeigt / überträgt Lazio Rom gegen BVB heute live im TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte an der Champions League teilen sich in Deutschland Sky und DAZN. Die Partie Lazio Rom vs. BVB wird heute live und exklusiv auf Sky übertragen.

Der Pay-TV-Sender beginnt bereits um 19.30 Uhr mit seiner Vorberichterstattung auf Sky Sport 2 (HD) . Folgendes Quartett wird Euch durch den Abend begleiten:

Moderator: Michael Leopold

Michael Leopold Kommentator: Kai Dittmann

Kai Dittmann Experten: Dietmar Hamann und Erik Meijer

Sky zeigt die Partie zudem im Livestream, Sky -Kunden können den Champions-League-Auftakt des BVB via Sky Go live sehen. Wer kein Abo des Bezahlsenders hat, der kann sich via Sky Ticket einen monatlich kündbaren Zugang besorgen.

Champions League: Die Highlights von Lazio Rom gegen Borussia Dortmund auf DAZN

Ihr seid kein Sky -Kunde, wollt aber trotzdem nicht auf Bewegtbilder aus der Champions League verzichten? Dann seid Ihr bei DAZN an der richtigen Adresse. Der Sportstreaming-Dienst überträgt alle weiteren Partien des heutigen CL-Dienstags und hat auch die Highlights von Lazio Rom gegen Borussia Dortmund im Angebot. Ab circa 23.30 Uhr findet Ihr die Highlights des CL-Auftakts der Schwarz-Gelben auf der Plattform.

Neben der Champions League hat DAZN auch die komplette Europa League, 40 Spiele aus der Bundesliga sowie die Serie A, LaLiga oder Ligue 1 im Angebot. Auch Freunde des US-Sports kommen mit der NBA, NFL, MLB und NHL voll auf ihre Kosten.

Das Monats-Abo bekommt Ihr bereits ab 11,99 Euro monatlich, mit dem Jahres-Abo (119,99 Euro) könnt Ihr sogar etwas Geld sparen. Und das Beste: Der erste Monat ist immer kostenlos!

Champions League, 1. Spieltag: Die Spiele am Dienstag im Überblick

Datum Anstoß Heim Gast Übertragung 20.10.2020 18.55 Uhr Zenit St. Petersburg FC Brügge DAZN 20.10.2020 18.55 Uhr Dynamo Kiew Juventus DAZN 20.10.2020 21 Uhr RB Leipzig Istanbul Basaksehir DAZN 20.10.2020 21 Uhr Stade Rennes FK Krasnodar DAZN 20.10.2020 21 Uhr Lazio Rom Borussia Dortmund Sky 20.10.2020 21 Uhr FC Chelsea FC Sevilla DAZN 20.10.2020 21 Uhr Paris Saint-Germain Manchester United DAZN 20.10.2020 21 Uhr FC Barcelona Ferencvaros DAZN

Lazio Rom vs. Borussia Dortmund: Heute live im Liveticker

Und wer schon während der Partie immer auf dem Laufenden bleiben will, ohne das Spiel live sehen zu können, der kann auf die Liveticker von SPOX zurückgreifen. Hier verpasst Ihr keine wichtige Szene.

BVB: Die kommenden Gegner in der CL und Bundesliga

In den kommenden Wochen wartet ein hartes Programm auf den BVB. Zunächst steht nach dem Champions-League-Auftakt gegen Lazio Rom das Revierderby gegen Schalke an. Und nach insgesamt drei Englischen Wochen mit der CL-Gruppenphase wartet auch noch das Duell mit dem FC Bayern München in der Bundesliga.