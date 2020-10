FC Barcelona - Ronald Koeman macht Lionel Messi Druck: "Leistung könnte besser sein"

Nur ein Tor vom Punkt in der Liga in vier Spielen? Das klingt nicht nach Lionel Messi. Auch der Barca-Coach erhöht den Druck auf seinen Superstar.

© imago images / ZUMA Wire

"Ich denke, seine Leistung könnte besser sein, aber wenn man ihn Tag für Tag sieht, ist er glücklich und trainiert gut", sagte Koeman auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Er ist konzentriert, er möchte Kapitän sein und spielen."

Die Leistungen des 33-Jährigen werden in Spanien mit Argusaugen beobachtet, nicht zuletzt weil Messi nach dem Debakel gegen die Bayern über Wochen einen Abschied aus Katalonien erzwingen wollte. Am Ende blieb der Weltfußballer, seine Leistungen boten in den ersten Wochen jedoch viel Spielraum für Kritik.

In vier Partien in der Liga gelang La Pulga gerade einmal ein Treffer - und das vom Elfmeterpunkt. In Getafe setzte es am Samstag sogar die erste Niederlage, Barca unterlag gegen die Vorstädter mit 0:1 ( Hier geht es zu den Highlights ).

FC Barcelona: Griezmann enttäuscht auf Lieblingsposition

Dabei verpuffte die Umstelung von Coach Koeman, der Antoine Griezmann erstmals auf seiner Wunschposition im Zentrum ranließ. Zuvor musste der Franzose zumeist auf dem Flügel, links oder rechts, ackern, was diesem nach eigenen Angaben eher weniger behagt. Trotz der schwachen Vorstellung gegen Getafe gab der Niederländer dem Blondschopf aber Rückendeckung.

"Ich denke, er arbeitet gut, aber wir können im Angriff mehr Leistung bringen. Er kennt seine Situation und ein Spieler muss daran arbeiten, diese Situation zu ändern." Gegen die Ungarn könnte Griezmann - wie auch Sergio Busquets - aber eine Pause bekommen, wie katalanische Medien vermuten.

Dafür könnte erneut die Stunde von Ex-BVB-Star Ousmane Dembele schlagen, der weiter einen schweren Stand hat und gegen Getafe erneut enttäuschte. "Ich denke, er arbeitet gut in letzter Zeit", nahm Koeman den inzwischen 23-Jährigen aber in Schutz. "In der ersten Hälfte hatte er viele Ballverluste, aber das Risiko und das direkte Spiel gehören zu seiner Art zu spielen. Er ist einer mehr im Kader, der daran arbeitet, Minuten und Spiele zu bekommen."

FC Barcelona: Top-Favoriten in der CL sind andere

Chancen dürfte es genug geben, schließlich hat Barca in dieser Saison wieder große Ziele und einen vollgepackten Terminkalender. Ein Weiterkommen in einer Gruppe mit Juventus Turin, Dynamo Kiew und eben Budapest ist ohnehin Pflicht.

Danach seien die Katalanen laut Koeman aber keines der Teams, welches auf den Titel in der Königsklasse favorisiert ist. "In Barcelona muss man spielen, um Titel zu gewinnen", weiß auch Koeman, der dennoch einschränkte: "Es gibt stärkere Teams. Wir müssen uns erst beweisen. Nach dem, was passiert ist, sind wir nicht die Top-Favoriten, aber wir können weit kommen."

