"Eingebläut, dass er nicht zum Zug kommen wird": Dennoch lehnte SK Sturms Emeka Eze Last-Minute-Transfer ab

Obwohl das Transferfenster in Österreich seit Tagen geschlossen ist, hätte Sturm Graz den eissortierten Emeka Eze beinahe noch an den Mann gebracht. Allerdings legte dieser sein Veto ein, obwohl er in Graz keine Einsatzzeit in Aussicht hat.