Waldhof Mannheim gegen Hansa Rostock heute live im TV, Livestream und Liveticker

Waldhof Mannheim empfängt heute Hansa Rostock. Wie Ihr die Partie in der 3. Liga im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch dieser Artikel.

© imago images/Jörg Halisch

Waldhof Mannheim vs. Hansa Rostock: Datum, Anstoß, Stadion

Die Partie zwischen Mannheim und Rostock steigt am heutigen Dienstagabend um 19 Uhr. Austragungsort der Partie ist das Carl-Benz-Stadion, das normalerweise bis zu 24.302 Zuschauern Platz bietet, aufgrund der Coronapandemie wird das Kontingent aber beschränkt werden.

Waldhof Mannheim gegen Hansa Rostock heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Waldhof und ihren Gästen aus dem Norden werdet Ihr nicht im Free-TV verfolgen können, kein öffentlich-rechtlicher Sender überträgt das Spiel.

Die Partie läuft somit exklusiv auf MagentaSport . Der Sender der Telekom überträgt die Partie live, ab 19 Uhr könnt Ihr das Geschehen dort somit verfolgen.

MagentaSport ist für Telekom-Kunden in den ersten zwölf Monaten kostenlos, anschließend müsst Ihr 4,83 Euro pro Monat zahlen. Solltet Ihr nicht bei der Telekom unter Vertrag stehen, kostet MagentaSport 16,53 Euro pro Monat oder - falls Ihr ein Jahresabo abschließt - 9,70 Euro monatlich.

Waldhof Mannheim - Hansa Rostock: Der Liveticker

Eine weitere Möglichkeit das Spiel zu verfolgen, ist unser Liveticker. Unsere Liveticker in der Übersicht findet Ihr unter diesem Link .

3. Liga: Alle Spiele am heutigen Abend

Neben dem Spiel zwischen Mannheim und Rostock finden vier weitere Partien in der 3. Liga statt. Türkgücü München empfängt das aktuelle Tabellenschlusslicht aus Lübeck, der KFC Uerdingen trifft derweil auf den SV Wehen Wiesbaden. Dynamo Dresden muss zuhause gegen den FSV Zwickau ran, der SC Verl trifft derweil auf den 1. FC Magdeburg.

Alle Spiele finden zeitgleich statt, der Anstoß erfolgt somit in allen Begegnungen um 19 Uhr. Die weiteren Begegnungen des 6. Spieltags in der 3. Liga werden am morgigen Mittwoch, dem 21.10.2020, ausgetragen.

Datum Uhrzeit Heim Gast 20.10.2020 19 Uhr Türkgücü München VfB Lübeck 20.10.2020 19 Uhr KFC Uerdingen SV Wehen Wiesbaden 20.10.2020 19 Uhr Waldhof Mannheim Hansa Rostock 20.10.2020 19 Uhr Dynamo Dresden FSV Zwickau 20.10.2020 19 Uhr SC Verl 1. FC Magdeburg

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

Hansa Rostock liegt in der Tabelle aktuell auf dem siebten Rang, aus fünf Spielen holten die Hanseaten bislang acht Punkte. Waldhof Mannheim rangiert mit sieben Zählen nur zwei Tabellenplätze dahinter. Mit einem Heimsieg würden die Gastgeber also an ihren Gästen aus Rostock vorbeiziehen können.