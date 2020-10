RB Leipzig gegen Istanbul BB heute live: Die Champions League im TV, Livestream und Liveticker

RB Leipzig startet heute in die Gruppenphase der Champions League, erster Gegner ist Istanbul BB. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie der roten Bullen gegen Basaksehir im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

© imago images / ActionPictures

RB Leipzig gegen Istanbul BB heute live: Ort, Datum, Uhrzeit

Zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison bekommt es RB Leipzig am heutigen Dienstag, den 20. Oktober, mit Istanbul BB zu tun. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig.

Als Schiedsrichter ist der Spanier Jesus Gil Manzano im Einsatz. An der Seitenline stehen Diego Barbero und Angel Nevado (beide ebenfalls Spanien).

RB Leipzig gegen Basaksehir heute live: Die Champions League im TV und Livestream

Das Spiel des CL-Halbfinalisten der vergangenen Saison gegen Basaksehir wird nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen teilen sich DAZN und Sky die Rechte an der Champions League, die Partie der Leipziger ist auf DAZN zu sehen.

Bereits um 20.30 Uhr beginnt der Sportstreaming-Dienst mit der Vorberichterstattung live aus dem Stadion. Dabei könnt Ihr dieses DAZN-Trio an den Mikrofonen hören:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

© Imago Images/Jan Huebner

Champions League, 1. Spieltag: Die Spiele am Dienstag im Überblick

Datum Anstoß Heim Gast Übertragung 20.10.2020 18.55 Uhr Zenit St. Petersburg FC Brügge DAZN 20.10.2020 18.55 Uhr Dynamo Kiew Juventus DAZN 20.10.2020 21 Uhr RB Leipzig Istanbul Basaksehir DAZN 20.10.2020 21 Uhr Stade Rennes FK Krasnodar DAZN 20.10.2020 21 Uhr Lazio Rom Borussia Dortmund Sky 20.10.2020 21 Uhr FC Chelsea FC Sevilla DAZN 20.10.2020 21 Uhr Paris Saint-Germain Manchester United DAZN 20.10.2020 21 Uhr FC Barcelona Ferencvaros DAZN

Champions League: Leipzig gegen Istanbul BB im Liveticker

Für alle, die heute Abend unterwegs sind und Leipzig gegen Istanbul BB nicht live sehen können, hat SPOX einen kostenlosen Liveticker im Angebot. Bei uns könnt Ihr die Partie sowohl im Einzelspiel-Liveticker als auch in der Konferenz verfolgen.

Champions League - RB Leipzig gegen Istanbul BB: Vorschau

RB Leipzig geht mit dem Selbstvertrauen als Bundesliga-Tabellenführer in das Duell mit dem amtierenden türkischen Meister. Allerdings werden die roten Bullen auf einen Großteil der Fan-Unterstützung verzichten müssen. Ursprünglich waren 8500 Fans für das Heimspiel der Leipziger zugelassen, aufgrund der zunehmenden Corona-Infektionen wurde die Zahl der Zuschauer jedoch auf 999 begrenzt .

Schwerwiegender wiegt jedoch auch die aktuelle Personallage bei den Sachsen: Neben Konrad Laimer, Marcel Sabitzer und Amadou Haidara wird auch Nationalspieler Lukas Klostermann mit Knieproblemen ausfallen - und das offenbar für längere Zeit. Sogar eine Operation wird mittlerweile nicht mehr ausgeschlossen. "Wir werden in den nächsten Tagen entscheiden, wie es mit Lukas weitergeht", verriet Trainer Julian Nagelsmann

Basaksehir erlebte derweil einen Fehlstart in die neue Saison. In der Süper Lig hagelte es zum Auftakt drei Niederlagen, erst am vergangenen Wochenende gelang im fünften Spiel der erste Sieg. Dennoch warnte Nagelsmann vor dem kommenden Gegner.

"Wir haben mit Basaksehir direkt im ersten Spiel einen interessanten Gegner", befand der RB-Trainer, der 2017 mit der TSG Hoffenheim in der Europa League schon einmal gegen die Istanbuler ran musste. "Das waren zwei sehr unangenehme Spiele. Sie haben eine Mannschaft mit sehr viel Erfahrung, haben viele erfahrene Spieler, die viel erlebt haben. Sie werden nicht einfach zu bezwingen sein", sagte Nagelsmann.

RB Leipzig: Die kommenden Gegner in der Champions League

Leipzig hat in der Gruppe H zwei Hammerlose zugelost bekommen. Neben Istanbul BB befinden sich mit Paris Saint-Germain und Manchester United zwei Top-Klubs in der Gruppe. Um sich für die K.o.-Runde zu qualifizieren muss RB unter die ersten zwei Plätze kommen.