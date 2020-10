3. Liga: Der 6. Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images/osnapix

3. Liga: Welche Spiele finden heute statt?

Am heutigen Dienstag, dem 20.10.2020, werden fünf Partien ausgetragen. Alle fünf Spiele beginnen um 19 Uhr.

Der Tabellenletzte Lübeck tritt in München bei Türkgücü an und will sicher seinen ersten Dreier in der laufenden Saison einfahren. Zeitgleich trifft der KFC Uerdingen zuhause auf den SV Wehen Wiesbaden, beide Teams konnten in der laufenden Spielzeit bislang erst einen Sieg einfahren.

Mit Waldhof Mannheim und Hansa Rostock treffen zudem zwei Teams aus der oberen Tabellenhälfte direkt aufeinander, Dynamo Dresden trifft derweil auf den FSV Zwickau und will sich weiter in der Spitzenregion der Tabelle festsetzen. Das fünfte Spiel des Tages bestreiten der SC Verl und der 1. SC Magdeburg, die in der Tabelle auf Platz acht und Platz 15 rangieren.

3. Liga: Die Partien am Dienstag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast 20.10.2020 19.00 Uhr Türkgücü München VfB Lübeck 20.10.2020 19.00 Uhr KFC Uerdingen SV Wehen Wiesbaden 20.10.2020 19.00 Uhr Waldhof Mannheim Hansa Rostock 20.10.2020 19.00 Uhr Dynamo Dresden FSV Zwickau 20.10.2020 19.00 Uhr SC Verl 1. FC Magdeburg

3. Liga heute live im TV und Livestream

Falls Ihr gehofft habt, dass die Spiele im Free-TV laufen, müssen wir Euch leider enttäuschen: Alle Spiele in der 3. Liga werden heute live und exklusiv auf MagentaSport übertragen. Der Sportanbieter der Telekom zeigt alle Spiele ab 19 Uhr.

Für Telekom-Kunden ist MagentaSport in den ersten zwölf Monaten kostenlos, anschließend kostet es 4,83 Euro monatlich. Wer kein Telekom-Abo hat, kann MagentaSport für 16,53 Euro monatlich abonnieren oder ein Jahresabo, das umgerechnet 9,70 Euro pro Monat kostet, abschließen.

3. Liga heute live im Liveticker

Falls Ihr das Spiel nicht live sehen könnt oder sehen wollt, stellt unser Liveticker eine mögliche Alternative dar.

Hier gelangt Ihr zu den Livetickern.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

Nach fünf Spieltagen grüßt der TSV 1860 München mit elf Punkten von der Tabellenspitze, der 1. FC Saarbrücken - aktuell mit zehn Punkten Tabellenzweiter - hat allerdings ein Spiel weniger auf dem Konto. Diese Woche kommt es somit zum Duell der aktuell zwei bestplatzierten Teams der Liga. Der VfB Lübeck ist aktuell Tabellenletzter, der MSV Duisburg und der Hallesche FC, die derzeit die beiden Plätze davor belegen, haben zwei bzw. ein Spiel weniger als die Lübecker auf dem Konto.