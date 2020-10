3. Liga: KFC Uerdingen gegen SV Wehen Wiesbaden heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Dienstag treffen in der 3. Liga der KFC Uerdingen und SV Wehen Wiesbaden aufeinander. Wir zeigen Euch alle Infos über das Spiel und wie Ihr die Partie heute live sehen könnt.

© imago images

Der 14. der 3. Liga trifft auf den 12., ein reines Mittelfeld-Duell also. Beim jüngsten Aufeinandertreffen der beiden Klubs waren die Krefelder erfolgreich und planen einen Heimsieg gegen die Hessen an.

KFC Uerdingen gegen SV Wehen heute live: Alle Infos zur Partie

Das Spiel KFC Uerdingen vs Wehen Wiesbaden findet in der 3. Liga am heutigen Dienstag um 19 Uhr statt. Es wird im Grotenburg-Stadion in Krefeld gespielt, Zuschauer sind aber nicht zugelassen.

KFC Uerdingen vs. Wehen Wiesbaden heute live im TV und Livestream

Die Partie wird exklusiv bei Magenta Sport zu sehen sein wird. Ab 18.45 Uhr beginnt die Übertragung mit folgendem Personal:

Kommentator: Gari Paubandt

Gari Paubandt Moderatorin: Kamila Benschop

Magenta Sport ist für Telekom-Kunden in den ersten zwölf Monaten kostenlos. Danach kostet es 4,83 Euro. Solltet Ihr kein Telekom-Abo haben, könnt Ihr Magenta Sport entweder für 16,53 Euro im Monatsabo oder für 9,70 Euro monatlich im Jahresabo abonnieren.

KFC Uerdingen gegen SV Wehen: Die 3. Liga heute im Liveticker

Alle Fans der Klubs können sich auf den Liveticker von SPOX verlassen, bei dem Ihr keine Szene des Spiels verpasst. Hier gehts zum Liveticker-Kalender .

KFC Uerdingen gegen SV Wehen heute live: Aktuelle Bilanz

Stefan Krämers Team konnte sich am vergangenen Spieltag mit 2:1 gegen Zwickau durchsetzen, doch in den vergangenen 16 Heimspielen gingen die Rot-Blauen nur zweimal als Sieger vom Platz. In dieser Saison läuft es für Krämers Truppe nicht besonders gut, aus fünf Partien in der Liga gab es nur gegen Zwickau einen Dreier.

Auf Seiten der Wiesbadener sieht es etwas besser aus, obwohl die letzte Partie gegen Waldhof Mannheim mit 0:1 verloren ging. Die Hessen sind seit zwei Auswärtsspielen ungeschlagen, aber konnte in den letzten beiden Partien keinen Sieg einfahren.

Im direkten Vergleich gab es zwei Partien zwischen den beiden Drittligisten, das erste Aufeinandertreffen am 17.12.2018 gewann Uerdingen in Wiesbaden klar mit 2:0. Am 18.05.2019 sicherten sich die Rheingauer einen knappen 3:2 Sieg.

