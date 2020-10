BVB, News und Gerüchte: Kevin Großkreutz erinnert sich an Zeit von Ciro Immoblie bei Borussia Dortmund zurück

Immobiles Zeit in Dortmund war nicht von Erfolg geprägt, nun trifft er der Angreifer in der Serie A nach Belieben. Großkreutz erinnert sich nun an die Zeit des Italieners beim BVB.

© imago images / Otto Krschak

BVB: Großkreutz erinnert sich an Zeit mit Ciro Immobile

Borussia Dortmund startet seine Champions-League-Saison am Dienstag bei Lazio Rom (heute um 21 Uhr im Liveticker ) und trifft dabei in Ciro Immobile auf einen alten Bekannten. Der Stürmer spielte in der Saison 2014/15 für die Westfalen, wurde dort aber nie glücklich. In der Serie A schießt der Nationalspieler Italiens dagegen alles kurz und klein, vergangene Spielzeit machte er 36 Tore und verhalf Lazio zu Platz vier.

Kevin Großkreutz stand damals ebenfalls im Kader und erinnerte sich im Interview mit Sky an den Italiener. "Man hat bei ihm nicht nur im Training gesehen, dass er eiskalt vor dem Tor ist. Er hat damals für uns einige gute Spiele gemacht und auch in der Champions League getroffen. Das darf man nicht vergessen."

Der 32-Jährige bezeichnete den Angreifer als einen Super-Typ, mit dem es auch neben dem Feld gut lief. "Im Endeffekt hat es für ihn nicht gepasst, aber wir haben uns gut verstanden. Wir saßen in der Kabine nebeneinander und haben viele Scherze gemacht", berichtete der kürzlich vom KFC Uerdingen entlassene Großkreutz weiter.

BVB: Mats Hummels warnt vor Immobile

In eine ähnliche Kerbe stieß auch Dortmunds Abwehrchef Mats Hummels auf der BVB-PK vor dem Spiel, als er nach dem Torschützenkönig der Serie A gefragt wurde. "Wir dürfen ihm keine Chancen geben, wir wissen um seine ungeheure Qualität im Abschluss", warnte er: "Er ist vor dem Tor seit ein paar Jahren eiskalt."

Die Dortmunder haben zwar Sorgen in der Abwehr , blieben aber mit Ausnahme der 0:2-Niederlage in Augsburg in den restlichen vier Spielen ohne ein einziges Gegentor.

Hier geht es zu allen Aussagen der Dortmunder von der PK vor dem Champions-League-Spiel gegen Lazio.

BVB: Lazio-Trainer mit großen Respekt vor Dortmund

13 Jahre ist es her, dass Lazio letztmals einen Sieg in der Champions League feierte, damals übrigens gegen Werder Bremen (2:1). Nun kehren die Römer zurück auf die große Bühne und starten gleich gegen den BVB, für den Lazio-Trainer Simone Inzaghi großen Respekt empfindet.

"Sie sind erfahren und haben sich schon bewährt. Sie haben Spieler mit viel Qualität", erklärte Inzaghi auf seiner Pressekonferenz, der den BVB als eines der acht besten Teams in ganz Europa sieht.

