© imago images / Mika Volkmann

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt heute im Liveticker zum Nachlesen 1:1 (0:1)

Tore: 1:0 Andre Silva (45.+2.), 1:1 Duda (52.)

Ende: Servus, bin raus!

Fazit: Der erste Durchgang war weitgehend ereignislos, die etwas besseren Frankfurter gingen in der Nachspielzeit durch einen von Andre Silva verwandelten berechtigten Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Nach Wiederbeginn kam der FC aber recht schnell (52.) zum klasse herausgespielten Ausgleich durch Duda. Danach agierten beide Mannschaften offensiv. Die besseren Chancen hatten im weiteren Verlauf sogar die Hausherren, doch am Ende geht das Unentschieden leistungsgerecht in Ordnung.

90.+4. | Spielende in Köln. Der FC und Eintracht Frankfurt trennen sich 1:1 (0:1).

90.+2. | 90 Sekunden vor Schluss zieht Anthony Modeste aus knapp 30 Metern ab, als ihm der Ball nach einem langen Pass vor die Füße fällt. Trapp fliegt ins bedrohte rechte Eck, er muss aber nicht eingreifen. Abstoß

1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt: Sorgt Modeste für den Lucky Punch?

90.+1. | Ecke für den 1. FC Köln zu Beginn der dreiminütigen Nachspielzeit.

90. | Bornauw blockt gegen Dost, aus der Distanz setzt dann Hinteregger den Ball am Tor vorbei.

89. | Beifall der Zuschauer für das Comeback des lange verletzten Anthony Modeste. Er betritt das Feld, das Sebastian Andersson im selben Moment verläss

87. | Köln ist ganz nah dran am immerhin ersten Punkt in dieser Saison. So kurz vor Schluss gilt es nun also abzuwägen: Das 1:1 verteidigen - oder doch noch mit Risiko aufs 2:1 gehen?

86. | Das war die letzte Aktion von Andre Silva. Neuer Mann in der Eintracht-Offensive ist nun Aymen Barkok.

83. | Kingsley Ehizibue hat sich offenbar am Oberschenkel verletzt. Für den starken Außenverteidiger der Gastgeber kommt nun Benno Schmitz auf den Rasen.

80. | Frankfurt bestimmt das Tempo, Köln kommt nur sporadisch zu Offensivaktionen im Moment

1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt: Der Effzeh gibt Gas!

78. | Toure und Kamada bereiten mit Tempo auf der rechten Seite vor, der anschließende Schuss von Amin Younes aus sieben Metern wird zur Ecke abgefälscht im rechten Eck von FC-Schlussmann Horn und Verteidiger Rafael Czichos.

75. | Nach nur einem Abschluss in der ersten Halbzeit hat Köln nun schon fünf Versuche auf den gegnerischen Kasten abgegeben. Klare Tendenz: Der FC ist gewillt, mehr zu investieren, um einen Sieg zu erzwingen.

73. | Knapp 20 Minuten vor dem Ende lässt keines der beiden Teams in den Zweikämpfen nach: Hinteregger foult Özcan.

72 . | Bei Köln geht der torgefährlichste Mann heute raus: Für Ondrej Duda kommt Salih Özcan in die Partie.

72. | Auf der anderen Seite kommt auch Andersson zum Kopfball, setzt diesen aber ebenfalls über das Tor .

69. | Debüt für Eintracht-Neuzugang Amin Younes. Er kommt jetzt für Steven Zuber in die Partie.

1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt: Frankfurt reißt das Spiel wieder an sich

66. | Den Ausgleichstreffer aus der 52. Minute haben die Hessen mittlerweile ganz offensichtlich abgehakt und sich an die neue Spielsituation gewöhnt. Mit schnellem Passspiel versuchen die Gäste, wieder mehr Druck auf die FC-Abwehr auszuüben.

64. | Kölns Außenverteidiger Jannes Horn sieht Gelb nach einem harten Foul an der Seitenlinie gegen Hasebe. Für ihn ist es die erste Verwarnung in dieser Saison.

63. | Starke Szene von Kölns Duda und Frankfurts Keeper Trapp: Nach Vorarbeit von Jakobs und Wolf kommt etwa am Elfmeterpunkt der 1:1-Schütze frei zum Kopfball. Trapp ist aber schnell zur Stelle und lenkt den Ball mit einer Hand über die Latte.

59. | Horn pariert im FC-Tor einen Kopfball von Toure aus zehn Metern nach einer Ecke. Der Ball kommt in dieser Szene aber auch genau auf den Keeper.

57. | Mit dem Treffer zum 1:1 haben die Kölner nach Wiederbeginn nicht lange gewartet. So haben die Gisdol-Schützlinge nicht nur die Nerven erst einmal beruhigt, sondern auch die Partie gewissermaßen wieder auf Null gestellt. Frankfurt muss nun aus seiner abwartenden Haltung wieder raus und mehr Initiative übernehmen, wenn es denn ein Auswärts-"Dreier" sein soll am Ende.

56. | Aufregung am Frankfurter Strafraum. Es gab da ein Duell zwischen Hinteregger und Ehizibue.

1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt: Duda mischt die Karten neu!

54. | Gelbe Karte für Elvis Rexhbecaj nach einem Foul an Kamada. Freistoß für Frankfurt etwas links vom Zentrum versetzt aus gut 25 Metern.

52. | Toooor! 1. FC KÖLN - Eintracht Frankfurt 1:1. Tolles Tor für den 1. FC Köln zum Ausgleich aus mehr oder weniger heiterem Himmel: Wolf und Ehizibue spielen auf der rechten Seite einen schnellen Doppelpass, dann flankt der Aueßnverteidiger aus vollem Lauf perfekt in die Mitte, wo Frankfurt ein großes Loch anbietet. In das stößt dann Ondrej Duda und verwandelt aus zehn Metern zum 1:1.

49. | Gute Chance für Frankfurt, nachdem Dost über die rechte Seite vorbereitet hatte: Kamada verpasst beim ersten Versuch den Ball, beim zweiten Abschluss aus der Drehung setzt er die Kugel dann hoch über das Tor aus etwa acht Metern

46. | Jetzt geht das Spiel weiter

Halbzeit | Der erste Durchgang war fast 45 Minuten lang beinahe ereignislos und vor allem arm an Chancen. Mit einem ungschickten Einsatz im Zweikampf gegen Kamada verschuldete Kölns Innenverteidiger Bornauw dann einen Strafstoß, den Andre Silva sicher verwandelte. Die Gäste hatten von Beginn an leichte Feldvorteile, wussten sich aber genau wie der FC im und am Strafraum nicht entscheidend in Szene zu setzen. Irgendwie war es dann schon folgerichtig, dass der bisher einzige Treffer der Partie dann nicht aus dem Spiel heraus fiel. Köln also ist gleich gefordert, die richtige Reaktion zu zeigen, um die vierte Saisonniederlage zu verhindern. Die Eintracht geht als Tabellen-Zweiter in die Pause.

45.+3. | Jetzt ist der erste Durchgang zu Ende. Frankfurt führt mit 1:0 in Köln.

45.+2. | Toooor! 1. FC Köln - EINTRACHT FRANKFURT 0:1. Andre Silva lässt sich die Chance vom Punkt nicht entgehen: Flach und platziert unten rechts verwandelt der Stürmer den Elfer. Es ist das dritte Saisontor für den Portugiesen.

1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt: Elfer zum Halbzeitpiff!

45.+1. | Die Entscheidung: Strafstoß für Eintracht Frankfurt!

45. | Bornauw gegen Kamada im Duell im Strafraum. Der Frankfurter fällt. Elfmeter? Der VAR Tobias Welz ist gefordert.

43. | Abraham kommt im Strafraumzentrum an den Ball bei diesem Standard, er hat aber in Bedrängnis nur wenig Zeit zum Abschluss. Der Ball fliegt deshalb dann auch unplatziert weit am Tor vorbei.

42. | In der eigenen Hälfte trifft Wolf dann nur den Fuß von Zuber und wieder nicht den Ball. Es geht weiter mit einem Freistoß für die Eintracht an der Seitenlinie.

41. | Köln lässt eine aussichtsreiche Situation ungenutzt: Jakobs hat links mal etwas Platz nach einem öffnenden Pass. Seine Flanke aus vollem Lauf erwischt Wolf im Strafraum aber nicht.

40. | Nun sind die Betreuer auf dem Platz. Silva hat sich offenbar am Kopf verletzt nach einem Duell mit Czichos. Doch es scheint gleich weiterzugehen für den Offensivspieler der Gäste.

39. | Andre Silva bleibt nach einem Zweikampf in der Kölner Hälfte liegen, zunächst geht die Partie aber weiter.

35. | Zehn Minuten vor der Pause noch einmal der Blick in die Spielstatistik: Die Frankfurter haben weiter etwa 60 Prozent Ballbesitz, aber die Passquote wird etwas schwächer in den letzten Minuten, da Köln wie geschrieben aggressiver in die Zweikämpfe geht mittlerweile. Die Mehrzahl der Duelle gewinnt der FC auch, aber richtig Kapital daraus schlagen können die Hausherren auch nicht. In den Strafräumen ist weiter sehr, sehr wenig los.

33. | Das Spiel geht mit einem Freistoß für die Gäste im Mittelfeld weiter, kurze Zeit später kehrt Dost auf den Platz zurück. Es geht also weiter für ihn

31. | Noch eine Viertelstunde bis zur Pause. Es dürfte kaum jemanden geben, der sich nicht etwas mehr Action wünscht in diesem Spiel.

1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt: SGE hat das Heft in der Hand

29. | Immerhin mal ein Abschluss: Nach einem Zuspiel von Steven Zuber von der linken Seite nimmt Andre Silva den FC-Kasten ins Visier, aber seinen halbhohen Rechtsschuss wehrt Schlussmann Timo Horn mit beiden Fäusten im Fünfer ab.

28. | Das Tempo in diesem Spiel ist ebenfalls noch nicht auf Autobahn-Überholspur-Niveau.

26. | Was Köln nun besser macht als in der Anfangsphase: Die Schützlinge von Trainer Markus Gisdol sind enger dran an ihren Gegenspielern in den Zweikämpfen. So werden die Eintrachtler schneller zum Handeln bzw. Abspielen gezwungen. Noch aber liegt die Passquote der Hessen bei über 80 Prozent.

25. | Beim bisherigen Spielverlauf wäre die Lautstärke im Stadion wohl auch bei 50.000 Zuschauern ähnlich gedämpft, wie sie das nun heute bei nur 300 Zuschauern ist. Es gibt noch sehr wenig Aktionen, die Beifall verdienen.

23. | Der erste Durchgang ist zur Hälfte rum. Beide Mannschaften lassen nach vorne noch viel Luft nach oben - Köln und Frankfurt haben bisher erst einmal in Richtung Tor abgeschlossen. Die Eintracht hat häufiger den Ball, doch in den zurückliegenden Minuten kam der FC im Mittelfeld etwas besser zurecht. Insgesamt aber ist es noch eine Partie auf überschaubarem Niveau

21. | Offensivfoul von Bas Dost nach einer Ecke für die Eintracht. Er setzt sich am Fünfer unfair gegen seinen Bewacher ein.

20. | Nach dem folgenden Freistoß kommt Andersson zu einer - allerdings ungefährlichen - Kopfballchance.

18. | Die Gelbe Karte sieht nun auch Frankfurts Makoto Hasebe für ein Foul an Andersson im Mittelfeld - er hält den Fuß drauf im Kampf um den Ball. Für den Japaner in Diensten der Eintracht ist es die erste Verwarnung in dieser Saison

15. | Kingsley Ehizibue setzt zu sehr nach im Duell mit Steven Zuber an der Seitenlinie. Schiri Jablonski zückt Gelb - es ist die zweite Verwarnung für den Kölner Außenverteidiger in dieser Saison.

1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt: SGE macht Dampf!

14. | Frankfurt hat mehr als 60 Prozent Ballbesitz bisher, bei den Zweikämpfen sind beide Teams in etwa gleich erfolgreich. Noch also gibt es in diesem Spiel - was die Statistik betrifft - keine Überraschunge

11. | Von den Gastgebern gibt es bisher nur verhaltene Versuche im Spiel nach vorne. Auf den Flügeln dürften die Kölner nur durchkommen, wenn sie schneller von hinten herausspielen nach Ballgewinnen.

9. | Beim Standard von Kamada gewinnt der FC das Luftduell am langen Pfosten: Czichos klärt vor Bas Dost.

8. | Frankfurt zieht das Tempo an, Köln ist hinten ganz gut beschäftigt. Ein Flankenversuch von Toure wird zur Ecke geklärt.

6. | Das war knapp: Köln verliert den Ball in der Zone vor dem Strafraum, dann passt Rode die Kugel in den Lauf von Andre Silva. Dessen flacher Abschluss aus 15 Metern wird zur Ecke abgelenkt.

4. | Jetzt die erste Ecke für die Eintracht, die kurz ausgeführt wird. Rode und Kamada machen im Passspiel dann einen Fehler zu viel. Abstoß vom Tor des FC.

4. | In den Zweikämpfen geht es gleich "mit Schmackes" zur Sache, aber beide Teams befinden sich doch noch in der Findungsphase. Viel Risiko gehen die Teams noch nicht.

2. | Offensvfoul von Kamada am Kölner Strafraum gegen Ehizibue.

1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt heute live: Los gehts!

1. | Das Spiel beginnt.

Vor Beginn

300 Zuschauer sind in Köln heute zugelassen. Wegen der hohen Infektionszahlen in der Domstadt war schon im Vorfeld klar gewesen, dass auch im dritten Heimspiel der Saison nicht die erhofften und in einem Konzept auch grundsätzlich bewilligten 9.200 Zuschauer in die Arena im Stadtteil Müngersdorf dürfen.

Vor Beginn:

Bislang ungeschlagene Frankfurter (2 Siege) treten beim mit drei Niederlagen denkbar schlecht gestarteten 1. FC Köln an. Die Rheinländer stehen also extrem unter Druck. Heute muss nach Möglichkeit gewonnen werden. Doch der Weg zurück in die Erfolgsspur dürfte gegen die defensivstarken Hessen sehr, sehr schwer werden.

Vor Beginn:

Keine Wechsel in der Aufstellung der Gäste nach dem Sieg vor der Länderspielpause gegen Hoffenheim: Sowohl der österreichische Verteidiger Martin Hinteregger als auch der portugiesische Stürmer André Silva haben ihre kleinen Blessuren von den Länderspielreisen rechtzeitig auskuriert. Frankfurts Coach Adi Hütter lässt Neuzugang Amin Younes noch nicht von Beginn an ran, er steht aber im Kader. Das gilt auch für Ajdin Hrustic, der vom FC Groningen kam. Nicht dabei sind Offensivspieler Filip Kostic (Innenband-Teilanriss im Knie) und Angreifer Ragnar Ache (Sehnenverletzung). Evan Ndicka ist zwar zurück im Mannschaftstraining, aber noch nicht wieder im Kader.

Vor Beginn:

Eintracht Frankfurt wird so starten: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Rode, Ilsanker - Toure, Zuber - Dost, Kamada, Andre Silva. Trainer: Hütter.

Vor Beginn:

Die Aufstellung des 1. FC Köln: Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Horn - Shiri, Rexhbecaj - Wolf, Duda, Jakobs - Andersson. Trainer: Gisdol.

Vor Beginn:

Die Tabellensituation der beiden Klubs könnte unterschiedlicher nicht sein. Die SGE konnte in drei Partien sieben Punkte sammeln und ist daher auf Platz fünf positioniert. Die Kölner hingegen sind immer noch ohne Punkt.

Vor Beginn:

Pünktlich um 15.30 Uhr wird das Spiel heute im Kölner Rhein-Energie-Stadion angepfiffen. Im Stadion sind maximal 300 Zuschauer erlaubt. Das gab der Effzeh am Freitagabend bekannt.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Liveticker am 4. Spieltag der Bundesliga zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt.

1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt: Heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Bundesliga teilen sich der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky . Für Köln gegen Frankfurt ist heute Sky zuständig. Auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 HD beginnt die Vorberichterstattung bereits eine Stunde vor Anpfiff. Marcus Lindemann übernimmt im Anschluss die Rolle des Kommentators.

Der Zugang auf das Sky -Livestream-Angebot ist mittels SkyGo -Abonnement oder SkyTicket möglich. Beide Optionen sind jedoch mit Kosten verbunden.

1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen

1. FC Köln:

Eintracht Frankfurt:

Bundesliga: Die Tabelle vor dem Anpfiff