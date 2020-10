NFL Week 6 Recaps: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 6

Das Duell der Defensive Line der Steelers und der Offensive Line der Browns war mit Spannung erwartet worden. Am heutigen Nachmittag ging der Punkt eindeutig an die Gastgeber, vermutlich auch weil auf Seiten der Browns Wyatt Teller ausfiel. Pittsburgh verbuchte vier Sacks und sieben Quarterback-Hits.

Unter dem Druck des Steelers-Pass-Rushs kämpfte Baker Mayfield (10/18, 119 YDS, TD, 2 INT, ATT, 5 YDS) mit großen Problemen. Beim ersten Drive der Browns warf der Quarterback gleich einen schrecklichen Pick Six über die Mitte, Minkah Fitzpatrick brachte die Steelers so mit 10:0 in Führung. Drei Drives, die jeweils in einem Punt endeten, später warf Mayfield bei einem Third-and-12 eine weitere unschöne Interception. In der zweiten Hälfte wurde Mayfield, der angeschlagen in das Spiel gegangen war, durch Case Keenum (5/10, 46 YDS) ersetzt.