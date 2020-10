NFL Week 6 Preview: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 6

In Woche 6 kommt es in Pittsburgh zum Duell der vielleicht besten Defensive Line und einer der besten Offensive Lines der Liga. Drew Lock gibt derweil sein Comeback gegen die Patriots, während die Falcons in ihr erstes Spiel nach der Dan-Quinn-Ära gehen. Bei den Bengals will sich Burrow nach seinem ersten schlechten Spiel zurückmelden. Und: In Tampa Bay treffen Tom Brady und Aaron Rodgers aufeinander.