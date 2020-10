Der TSV 1860 München, Spitzenreiter in der 3. Liga, ist heute am 5. Spieltag bei Hansa Rostock gefordert. Hier könnt Ihr das Nord-Süd-Duell im Liveticker verfolgen.

© imago images / MIS

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

3. Liga: Hansa Rostock gegen 1860 München heute im Liveticker - Vor Beginn

Die Aufstellungen:

Hansa Rostock: Kolke - Riedel, Sonnenberg, Reinthaler - Neidhart, Löhmannsröben, Bahn, Horn - Litka, Breier - Verhoek

Kolke - Riedel, Sonnenberg, Reinthaler - Neidhart, Löhmannsröben, Bahn, Horn - Litka, Breier - Verhoek TSV 1860 München: Hiller - Willsch, Moll, Salger, Steinhart - Neudecker, Tallig, Wein Dressel - Mölders, Lex

Vor Beginn

Mit einem deutlichen 4:1-Erfolg über den VfB Lübeck im Rücken kommt 1860 nach Rostock. Doch Trainer Michael Köllner weiß, dass mit dem FCH ein anderes Kaliber wartet: "Das wird ein schweres Auswärtsspiel, eine Herausforderung. Rostock spielt sehr stabil, ist sehr mann-orientiert gegen den Ball und lässt wenig Torchancen zu." Verzichten muss Köllner auf Niklas Lang (Verletzung am Sprunggelenk) und Leon Klassen (Mandelentzündung).

Vor Beginn:

Beim FC Hansa Rostock wird Damian Roßbach durch Max Reinthaler ersetzt. Für Lucas Scherff rückt Luca Horn in die Startformation. Auf der anderen Seite nimmt Michael Köllner keine Wechsel an seiner ersten Elf vor.

Vor Beginn:

Hansa-Angreifer John Verhoek geht optimistisch ins Spiel gegen den Spitzenreiter: "Wir haben aber viel Selbstvertrauen und müssen machen, was wir können. Die Ideen und Willen dazu haben wir." Auch Trainer Jens Härtel will "nicht nur sehen, was geht", sondern sagt: "Es ist unsere Aufgabe, München Probleme zu bereiten. Ich sehe Möglichkeiten, ihnen weh zu tun."

Vor Beginn:

Mit Blick auf die Rostocker Fans auf den Rängen, die auch auf die Löwen "super motivierend" wirken werden, ärgert sich Köllner über die fehlende Verhältnismäßigkeit: "Fünf Kilometer weiter in Unterhaching dürfen Zuschauer rein. Was ist das für eine Logik. Das ist für mich eine Frage von Gerechtigkeit."

Vor Beginn:

"Rostock hat sich am Transfermarkt extrem bedient mit zehn Neuzugängen. Für mich sind sie der Topfavorit auf den Aufstieg", schiebt Löwen-Trainer Michael Köllner trotz Tabellenplatz eins den Druck zum Gegner: "Rostock spielt sehr stabil, ist sehr mannorientiert gegen den Ball und lässt wenig Torchancen zu. Ein äußerst unangenehmer Gegner."

Vor Beginn:

Anpfiff für das Traditionsduell ist um 14 Uhr. Gespielt wird im Ostseestadion in Rostock. Weil der aktuelle Inzidenzwert in Rostock lediglich bei 18,2 liegt, sind 7.500 Hansa-Fans für die Partie zugelassen.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Liveticker am 5. Spieltag der 3. Liga zwischen Hansa Rostock und der TSV 1860 München am heutigen Samstag.

© imago images/ChristianSchroedter

Hansa Rostock - TSV 1860 München: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Fans der Hanseaten und der Löwen dürfen sich freuen, denn: Die heutige Begegnung ist im Free-TV zu sehen. Der BR zeigt ab 14 Uhr die Livebilder der Partie Hansa Rostock gegen 1860 München. Zudem bietet der Bayerische Rundfunk einen kostenlosen Livestream aus dem Ostseestadion an.

Alternativ zeigt Magenta Sport wie gewohnt alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge. Neben der Übertragung im TV steht auch dort ein Livestream bereit. Ab 13.45 Uhr führen Euch Moderator Gari Paubandt und Kommentator Andreas Mann durch das Programm.

3. Liga: Die Ergebnisse und Spiele zum 5. Spieltag

Fünf Parallelspiele stehen heute auf dem Programm: Unter anderem treffen der FC Bayern II und der 1. FC Kaiserslautern sowie Wehen Wiesbaden und Waldhof Mannheim aufeinander. Abgeschlossen wird der Spieltag am Montag mit dem Spiel Meppen gegen Viktoria Köln.

Datum, Uhrzeit Heim Ergebnis Gast 16.10., 19 Uhr Magdeburg 2:0 Türkgücü-Ataspor 17.10., 14 Uhr FC Hansa Rostock -:- 1860 München 17.10., 14 Uhr VfB Lübeck -:- SG Dynamo Dresden 17.10., 14 Uhr SV Wehen Wiesbaden -:- Waldhof Mannheim 17.10., 14 Uhr FSV Zwickau -:- KFC Uerdingen 05 17.10., 14 Uhr Bayern München II -:- 1. FC Kaiserslautern 17.10., 14 Uhr FC Ingolstadt -:- SC Verl 18.10., 13 Uhr 1. FC Saarbrücken -:- SpVgg Unterhaching 18.10., 14 Uhr MSV Duisburg -:- Hallescher FC 18.10., 15 Uhr SV Meppen -:- FC Viktoria Köln

3. Liga: Die Tabelle nach den Freitagsspielen

Erster gegen Siebter: Beide Mannschaften sind gut in die Saison gestartet und verließen am vierten Spieltag den Platz als Sieger. 1860 setzte sich mit 4:1 gegen den VfB Lübeck durch, Rostock gewann mit 3:2 in Verl.