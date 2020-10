Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg heute im Liveticker

Borussia Mönchengladbach empfängt am 4. Bundesliga-Spieltag den VfL Wolfsburg zum späten Abendspiel. Ihr könnt die Partie bei SPOX im Liveticker verfolgen.

© imago images / Poolfoto

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg heute im Liveticker: 1:0

1:0 Hofmann (Elfmeter, 78')

74.: Elfmeter für Gladbach. Aus dem Nichts. Und zu verdanken ist der Thuram, der einem viel zu steilen Ball nachläuft, nie aufgibt, und als Lacroix den Ball etwas zu kurz Richtung Casteels zurückspielt, setzt der Franzose nach, Casteels grätscht ihn um. Klare Sache. Aber was für eine Energieleistung von Thuram. Das Nachsetzen schien eigentlich völlig sinnlos.

73.: Nach den Einwechslungen zeigt Gladbach tatsächlich auch mal wieder Präsenz in der gegnerischen Hälfte. Das war allerhöchste Zeit.

71.: Hofmann wechselt auf die linke Seite, Herrmann übernimmt auf rechts, Thuram geht in die Sturmspitze.

70.: Außerdem kommt auch noch Wolf für Stindl in die Partie. Dessen auffälligste Szene war der Volleyschuss in der ersten Hälfte, die Älteren werden sich erinnern.

70.: Das erklärt vielleicht die Reaktion von Rose. Der bringt nun Herrmann für Embolo.

69.: So souverän das bei Gladbach in der ersten Hälfte in der Defensive aussah, jetzt schleichen sich immer mehr Fehler ein. Und man hat doch ein wenig Glück, dass die Wölfe das noch nicht bestraft haben.

66.: Katastrophenpass von Sommer, flach durch die Mitte, genau auf Arnold, der macht das Spiel schnell, spielt steil auf Brekalo, der in allerhöchster Not, im allerletzten Moment, von Elvedi mit der Grätsche des Spiels am Einschuss gehindert wird. Die Fohlen tanzen gerade auf dünnem Eis. Bei der anschließenden Ecke hat Guilavogui freie Schussbahn aus dem Strafraum, der Versuch wird allerdings geblockt. Sommer wäre wohl geschlagen gewesen.

63.: Starker Sommer! Zunächst kann Arnold unbedrängt durchs Mittelfeld marschieren und einen ganz ekelhaften Flatterball lancieren, den Sommer nur mit Mühe und Not abwehren kann, völlig unkontrolliert, so legt er unfreiwillig für Baku halbrechts im Strafraum auf, der fackelt nicht lange, drückt sofort an, und wieder ist Sommer dran, diesmal mit den Fingerspitzen, und lenkt um den langen Pfosten. Wenn hier einer demnächst ein Tor schießt, dann eher die Wölfe.

61.: Im Prinzip war in dieser Anfangsphase der zweiten Hälfte schon mehr los als in den gesamten ersten 45 Minuten.

59.: Konter auf der Gegenseite, Wendt bringt einen Pass scharf von der linken Seite in den Torraum, Lacroix grätscht rein und klärt ziemlich souverän zur Ecke. Das hätte auch ins Auge gehen können.

Gladbach gegen Wolfsburg: Zunehmend mehr Zug zum Tor

57.: Arnold mit dem Freistoß aus dem Mittelfeld, Brooks ist mit dem Kopf da, legt quer, Mehmedi nimmt den Ball im Torraum zunächst sehr schön an, um mit dem zweiten Ballkontakt abzudrücken, doch Sommer ist herangerauscht, verengt perfekt den Winkel und kann den Schuss blocken. Beste Chance der Gäste bisher. Es sieht so aus, als gewönne die Partie an Fahrt.

56.: In der Anfangsphase bietet sich ein ähnliches Bild wie zuvor, mit dem eigenen taktischen Korsett versucht man den Spielaufbau des Gegners zu ersticken. Das Konzept zeigt erste Lücken - auf Gladbacher Seite. Weghorst lässt eine Pass für Mehmedi klatschen, der aus der zweiten Reihe hoch über das Tor schießt.

53.: Jedenfalls humpelt Lainer vom Spielfeld, sieht vom Rande, wie Wendt den Freistoß auf Guilavogui bringt, um dann anzuzeigen, dass er weitermachen will.

52.: Bei der nächsten Foulunterbrechung geht an einer anderen Stelle des Spielfeldes Lainer erneut zu Boden, mehr oder weniger freiwillig, er winkt Richtung Bank, vermutlich kann er nun doch nicht weitermachen.

50.: Knie auf Knie für Brekalo und Lainer, der Wolfsburger merkt gar nichts, Knie aus Stahl, Lainer humpelt jedoch auf den nächsten Metern.

49.: Weil Embolo vorne lange auf Bälle warten kann, schaltet er sich jetzt mit ins Aufbauspiel ein.

46.: Bemerkenswert: Das war das erste Mal, dass Sommer tatsächlich eingreifen musste. Und tatsächlich war der Gladbacher Keeper da nicht mit den Fäusten dran, das sah zunächst nur so aus, es war eine Klärung mit dem Kopf!

46.: Nach einem überraschenden Dribbling kommt Brekalo plötzlich und unverhofft von links in den Strafraum und eine Abschlusssituation. Aber zu ungenau, genau auf Sommer, der noch rechtzeitig die Fäuste hochreißt, um einen technischen K.o. zu verhindern.

46.: Die zweite Spielhälfte hat begonnen!

© imago images / Cordon Press/Miguelez Sports

46.: Die Wölfe haben gewechselt. Der verwarnte und angeschlagene Schlager kommt nicht zurück, Gerhardt ersetzt ihn.

Halbzeit: Eine spielerische Offenbarung war die Partie in der ersten Hälfte nicht. Aber das war beim Saisonstart beider Teams auch nicht zu erwarten. Das Negative: Beide Teams schafften es kaum einmal, gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen. Auf Gladbacher Habenseite wäre der Kopfballtreffer von Neuhaus und die verpasste Chance von Hofmann zu nennen. Auf Wolfsburger Seite: Nichts. Das Positive: Beide Teams legen einen äußerst disziplinierten Auftritt hin mit ganz wenigen Fehlern. Vor dem eigenen Strafraum wird extrem verdichtet, sodass sich Chancen allenfalls aus Standards oder den ganz wenigen Umschaltsituationen ergeben können.

Gladbach gegen Wolfsburg: Wenig Spielfluss in erster Hälfte

45+3: Die erste Hälfte ist vorüber.

45.: Zwei Minuten Nachspielzeit gibt es als Zugabe.

44.: Wendt braucht 17 handgestoppte Sekunden für einen Einwurf, weil sich keiner bewegt.

43.: Und schauen wir uns die Abschlüsse näher an: Gladbach mit einem AUF das Tor, die Wölfe sogar mit noch einem weniger. Willkommen beim Topspiel am Samstag spätabends.

41.: Die Passquoten beider Teams beleuchten ein wenig die Spielweise. 11,2 Prozent lange Bälle bei der Borussia, 16,7 bei Wolfsburg. Ein gepflegtes Aufbauspiel zeigt an dieser Stelle gute einstellige Werte.

38.: Das ist schon auch viel Zufall im Spiel, eine schlecht platzierte Gladbacher Flanke aus dem linken Halbfeld wird zu kurz abgewehrt, der Ball fällt in hohem Bogen Richtung Stindl, der es aus 20 Metern einfach mal volley versucht. Sagen wir so: Casteels muss nicht eingreifen. In aller Ruhe stellt er seine Tasse ab und holt einen neuen Ball.

35.: Großchance Gladbach. Nach locker sechs 50:50-Duellen im Mittelfeld schickt Kramer plötzlich Hofmann steil, der bis in den Strafraum kommt, aus halbrechter Position nur gaaaanz knapp am langen Pfosten vorbeischiebt. Die Entstehung der Chance war für die Partie bezeichnender als die Chance selbst. Sieben Akteure behakten sich auf engstem Raum, zwei saßen sogar auf dem Hosenboden. Bis der Ball endlich wieder klar spielbar war.

33.: Kleine Showeinlage von Embolo, der einfach mal einen Fallrückzieher im Strafraum versucht. Wirkliche Torgefahr bestand da aber nicht. Nicht für Fußballtore.

32.: Eine halbe Stunde ist gespielt, es sind die Defensivformationen, die der Partie ihren Stempel aufdrücken. Mit guter Raumaufteilung unterbindet man den Aufbau im Schlussdrittel, so bleiben Torszenen in dieser Partie echt die Ausnahme. Keiner der Spieler hat mal Zeit, einen Ball sauber und ausführlich zu verarbeiten. Für die Trainer ist das sicherlich super.

Gladbach gegen Wolfsburg: Wo bleibt die erste Großchance?

29.: Embolo und Wendt mit einem schönen Zusammenspiel auf der linken Außenbahn, aber im Strafraum gehen dem Schweden schließlich die Ideen aus. So die ganz großen Highlights fehlen der Partie noch. Bis auf die Kopfballchance von Neuhaus lässt die Partie Gefahrenmomente missen.

27.: Jetzt prallen Mehmedi und Ginter aneinander, Ginter hat den Wolfsburger wohl mit dem Kopf am Kinn erwischt, auch Mehmedi bleibt kurz liegen. Das ist für den Spielfluss gerade Gift. Schiedsrichterball.

26.: Im Liegen hält Roussillon den Ball im Spiel, das hat aber auch Nachteile für ihn, als ihm ein Gegenspieler auf die Hand tritt. Kurz muss er behandelt werden. Mit Schiedsrichterball gehts weiter.

23.: Nach Ballgewinn gegen Thuram im Mittelfeld schalten die Wölfe schnell zum, Brekalo schickt Weghorst tief, der etwas zu weit nach links gerät, und dann rutscht ihm der Ball beim Abschluss auch noch über den Spann. So kommt der Schuss der Eckfahne näher als dem Tor, aber die Idee zählt. Der Angriff hat gezeigt, wie Gladbach auszuhebeln wäre.

21.: Schlager lässt seinen Gegenspieler am Mittelkreis über die Klinge springen und verdient sich damit als erster Spieler eine Gelbe Karte.

21.: Auf der anderen Seite schägt Hofmann eine Flanke von der rechten Außenbahn, die Neuhaus über den Scheitel rutschen lässt. Steht der linke Pfosten ein paar Zentimeter weiter nach links, wäre der Ball vom Innenpfosten in die Maschen gerutscht. Haarscharf!

19.: Wieder so ein guter Seitenwechsel der Gäste, Lacroix verwertet einen schwierigen Rückpass souverän, Guilavogui legt auf die rechte Seite raus und Baku kann einen Flankenlauf starten. Und der Ball kommt auch ziemlich gut ins Zentrum, wo Weghorst eingelaufen ist, aber den Ball nicht genau genug platzieren kann. Sommer muss nicht eingreifen.

18.: Ecke Gladbach! Hofmann bringt den Ball flach an die Strafraumgrenze, Neuhaus kommt an und schießt sofort. Die Kugel bleibt auf halbem Wege zum Tor an einem Abwehrbein hängen.

Gladbach gegen Wolfsburg: Vorsichtiges Abtasten in der Anfangsphase

17.: Ginter und Elvedi treiben die Passquote und die Spielanteilsquote der Gladbacher hoch, zehn Mal (!) schieben sie sich gegenseitig den Ball zu. Tief in der eigenen Hälfte.

15.: Die Seitenwechsel bei Wolfsburg sind ganz gut. Roussillon hat meist sehr viel Platz auf der linken Seite. Aber in diesem Falle kommt seine Flanke viel zu nah ans Tor und wird zu einer dankbaren Beute für Sommer. Kriegt der auch mal was zu tun.

14.: Woher kommen die optischen Vorteile von Wolfsburg? Die lassen sich ganz einfach mit 60 Prozent Ballbesitz erklären.

12.: Jetzt auch der erste Abschluss der Gladbacher, Thuram wird auf links geschickt, hat Lacroix vor sich, der in tiefer drängt, Thuram kann sich dann zwar um den Verteidiger winden, aber der Schuss aus extrem spitzem Winkel kann dann auch nur im Außennetz landen.

11.: Nach etwa zehn Minuten erleben wir den ersten Abschluss der Partie, dass kann Arnold allerdings noch deutlich besser. Sommer trabt sofort los, um einen neuen Ball zu besorgen.

9.: Nach den ersten Minuten lässt sich vermuten, dass wir bei dieser Partie viel Geduld mitbringen muss. In die Gefahrenzonen vor beiden Toren kommt noch gar nichts, sehen wir vom Eckball eben ab, im Spielaufbau lassen viele Fehlpässe noch keinen richtigen Rhythmus zu. Optisch wirken die Wölfe etwas im Vorteil.

8.: Arnold führt aus und Stindl klärt mit dem Kopf. Und der ist jetzt wirklich nicht der Größte, der da im Strafraum rumlief. Gladbach befreit sich, der Ball ist allerdings auch schnell wieder weg.

6.: Wolfsburg in den ersten Minuten mit sehr, sehr vorsichtigem Spielaufbau, statt den schnellen Ball in die Spitzezu forcieren, wird lieber noch einmal hinten herumgespielt. Ginter klärt eine Flanke von der linken Seite zur ersten Ecke für die Gäste.

4.: Embolo läuft Casteels an, dem misslingt der Abstoß, Anlaufen können also auch die Gastgeber.

3.: Die Wölfe laufen die Fohlen früh an nach Ballverlust, um sich dann langsam zurückzuziehen, wenn das Gegenpressing nicht sofort fruchtet. So nimmt man der Borussia das Tempo. So stellt sich das jedenfalls in den ersten Szenen dar.

1.: Schon nach 44 Sekunden muss Casteels erstmals eingreifen. Nach einer Flanke von Thuram kommt der Ball über Umwege zu Stindl, der aber mit dem Kopf keinen Druck mehr auf den Ball bringen kann. So muss der Wölfe-Keeper einfach nur fangen.

1.: Das Spiel hat begonnen. Gladbach hatte Anstoß.

Vor Beginn:

Die Mannschaften betreten das Spielfeld, die Schiris sind auch schon da. Es fehlt noch der entscheidende Pfiff.

Vor Beginn:

Die gute Nachricht: In Gladbach sind heute Zuschauer zugelassen, dass Stadion ist unter entsprechenden Umständen voll ausgelastet: 500 Gäste dürfen die Partie mitverfolgen.

Vor Beginn:

Zu den Offiziellen. Die sind mit folgender Formation vertreten: Im Zentrum Daniel Schlager - über die Außen kommen Sven Waschitzki und Arno Blos - Philipp Hüwe sieht zu und hält Nummern hoch, und im Keller sitzt Felix Zwayer und sorgt für zusätzliche Spannung. Die Herkunftsorte lasse ich weg, von denen haben Sie in der Regel noch nie was gehört. Das belastet nur unnötig die Aufnahmekapazität.

Vor Beginn:

Sie wundern sich vielleicht über die ungewohnte Anstoßzeit, doch damit hat es folgende Bewandtnis. Wegen der Länderspielpause fand an diesem Freitag keine Bundesligapartie statt. Um ein wenig Abstand zu den Länderspielen zu gewinnen, wurde die Begegnung kurzerhand auf Samstagabend verlegt. Eine ähnliche Konstellation wird es auch im November wieder geben.

Vor Beginn:

Bei den Wölfen gibt es nach dem 0:0 gegen den FCA eine Veränderung. Paulo Octavio (nicht im Kader) wird durch Baku ersetzt.

Vor Beginn:

Im Vergleich zum Sieg gegen Köln sind das zwei Veränderungen bei der Borussia. Bensebaini (Bank) muss Wendt weichen, für Plea (nicht im Kader) stürmt Embolo an vorderster Spitze.

Die Aufstellungen:

Gladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Neuhaus, Hofmann, Stindl, Thuram - Embolo

Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Neuhaus, Hofmann, Stindl, Thuram - Embolo Wolfsburg: Casteels - R. Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon - Guilavogui, X. Schlager, Arnold, Mehmedi, Brekalo - Weghorst

Vor Beginn:

Der VfL Wolfsburg hat in dieser noch jungen Spielzeit vor allem Magerkost geboten: Zweimal gab es ein 0:0, lediglich beim 1:1 in Freiburg fielen Tore. Heißt: Die Wölfe sind noch ungeschlagen - allerdings auch noch ohne Sieg.

Vor Beginn:

Gladbach geht mit zwei Siegen in Folge im Rücken ins Spiel: Beim 1. FC Köln gewann man mit 3:1, im Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf am 8. Oktober gab es ein lockeres 4:0. In der Tabelle stehen die Fohlen mit vier Punkten aus drei Saisonspielen derzeit aber nur auf Rang elf.

Vor Beginn:

Warum findet das Spiel im Borussia-Park heute Abend so spät statt? Nominell handelt es sich bei der Partie eigentlich um das Freitagsspiel, aber um den Spielern nach der zweiwöchigen Länderspielpause möglichst viel Erholungszeit zu ermöglichen, wurde das Spiel auf die Primetime am Samstagabend verschoben. 300 Zuschauer sind zugelassen.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

