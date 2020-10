Am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga tritt Borussia Dortmund heute auswärts bei der TSG 1899 Hoffenheim an. Hier könnt Ihr die Partie des BVB gegen die Kraichgauer im Liveticker verfolgen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / Poolfoto

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen BVB im Liveticker - 0:0

64.: Doppelwechsel BVB: Sancho und Brandt gehen raus, dafür kommen Haaland und Reus.

60.: Sebastian Hoeneß wechselt zweimal. Zum einen kommt der ehemalige Dortmunder Bruun Larsen ins Spiel.Außerdem steht auch Baumgartner bereit und ersetzt Belfodil.

58.: Erste Gelbe Karte der Partie. Posch sieht sie für ein Foul an Dahoud auf der eigenen rechten Abwehrseite.

55.: Reyna liegt am Boden und hält sich das rechte Handgelenk. Posch war ihm nach einem Laufduell auf selbiges gestiegen, der US-Amerikaner kann aber weiterspielen.

53.: Reyna versucht es aus der Distanz. Sein Schuss aus 20 Metern halblinker Position ist aber ungefährlich. Baumann hat ihn in der Tormitte sicher.

50.: Hummels bedient Sancho mit einem hohen Ball in der linken Strafraumhälfte. Der Engländer setzt sich im Dribbling stark gegen Posch und Vogt durch, wird bei seinem Abschluss dann jedoch von Akpoguma geblockt. Keine Torgefahr.

48.: Beide Mannschaften kehren unverändert aus den Kabinen. Hoffenheim hat noch alle fünf Wechsel zur Verfügung. Lucien Favre kann noch vier Mal zu zwei Wechselzeitpunkten tauschen.

46.: Weiter geht's!

Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen BVB im Liveticker - 0:0 zur Halbzeit

Halbzeit: Die TSG Hoffenheim setzte den BVB von Beginn an mit hohem Pressing unter Druck und verhinderte so einen geregelten Spielaufbau der Gäste, die einige Zeit brauchten, um im Spiel anzukommen. Erst in der finalen Viertelstunde vor dem Pausenpfiff hatten Reyna und Meunier gute Gelegenheiten für den BVB. Auf Seiten der Hausherren hätte Gacinovic nach nur vier Minuten die Führung besorgen können, beförderte eine Hereingabe von Skov aber völlig unbedrängt aus kurzer Distanz knapp links am Kasten vorbei. Insgesamt fehlt ein wenig der Spielfluss bei beiden Mannschaften - kein Wunder bei jeweils fünf Veränderungen im Vergleich zum vergangenen Spieltag. Gleich geht's weiter.

45+2.: Es ist Halbzeit!

45.: Zwei Minuten werden nachgespielt.

43.: Sancho bringt den Ball von der linken Seite in die Mitte, wo Brandt den Ball am Elfmeterpunkt annehmen und abschließen kann. Der Nationalspieler verstolpert allerdings mit dem ersten Kontakt. Da war mehr drin.

4 0.: Hummels rutscht im Laufduell mit Belfodil leicht weg und gerät ins Straucheln. Der TSG-Stürmer geht daher vorbei am BVB-Verteidiger und legt von der Grundlinie auf Rudy am Sechzehner ab, der den Ball aber drüber knallt.

37.: Latte! Nach einer Ecke steigt Meunier am höchsten. Sein Kopf platscht auf die Latte.

35.: Fast das 1:0 für den BVB! Reyna dribbelt durch die Hoffenheimer Hälfte. In der Mitte fällt Akpoguma. Reyna dribbelt an Baumann vorbei. Erst rettet Posch, dann Skov auf der Linie.

34.: Auffällig bisher: Die TSG gewinnt rund 60 Prozent ihrer Zweikämpfe. Auch das Umschaltspiel der Hausherren macht den gefährlicheren Eindruck. Insgesamt aber bei weitem kein Spektakel.

32.: Belfodil bringt einen Kopfball nach einem Eckball von der rechten Seite auf den Dortmunder Kasten. Hitz steht aber goldrichtig und kann die Kugel festhalten.

30.: Sancho taucht allein vor Baumann in der linken Strafraumhälfte auf und visiert den rechten Winkel an. Der Ball verpasst sein Ziel knapp, hätte aber ohnehin nicht gezählt. Sancho stand beim Zuspiel von Dahoud knapp im Abseits.

27.: Bester Dortmunder bisher ist Can, der schon mehrfach mit dem Gewinn des entscheidenden Zweikampfes rettete und insgesamt gut antizipiert. Offensiv Schwarzgelb bislang mau. Hoffheim mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung.

25.: Hoffenheim übernimmt mehr und mehr das Kommando. Dem BVB merkt man an, dass die Automatismen komplett fehlen. Vor allem Dahoud funktioniert als kreativer Part in der Mittelfeldzentrale noch nicht.

23.: Delaney übernimmt den linken Part in der Dreierkette, Can rückt nach rechts neben Hummels. Beim BVB muss man kreativ werden.

BVB: Piszczek muss verletzt runter

21.: Thomas Delaney ist nun für Piszczek im Spiel.

19.: Nächster guter Abschluss der TSG. Belfodil steckt nach einem Konter auf Gacinovic in der linken Strafraumhälfte durch. Der ehemalige Frankfurter zieht sofort ab, doch Hitz hat die Kuegl sicher.

17.: Piszczek liegt noch immer auf dem Boden. Favre schickt Morey als Alternative zum Aufwärmen.

15.: Piszczek bleibt nach einem hohen Ball von Sancho in den Sechzehner plötzlich am Boden liegen. Die Hand von Posch hat den Polen im Gesicht getroffen, der behandelt werden muss. Wenn der BVB eines nicht gebrauchen kann, dann ein weiterer Ausfall in der Defensive.

13.: Rund 6.000 Zuschauer sind in der PreZero Arena zu Gast - und die zeigen sich bisher durchaus zufrieden mit dem Spiel der eigenen Mannschaft. Dortmund tut sich im Spielaubau durchas schwer.

11.: Hoffenheim setzt den BVB weiterhin unter Dauerstress im Spielaufbau. Die Aggressivität der TSG erinnert ein wenig an das Spiel gegen den FC Bayern - und das gewann man mit 4:1.

8.: Ein starker hoher Ball von Piszczek aus der eigenen Hälfte bringt Sancho im gegnerischen Strafraum in aussichtsreiche Position. Der Engländer versucht es mit dem Lupfer gegen Baumann, der allerdings gar nicht weit vor der Linie stand und den Ball deshalb lässig fängt.

6.: Erster guter Angriff der Borussia. Brandt schickt Passlack auf dem linken Flügel. Der Ball wird anschließend scharf in die Mitte gebracht, wo Reyna eingelaufen ist und bei seinem Abschluss aber geblockt wird. Eine ansehnliche Kombination.

4.: Was für eine Gelegenheit für die TSG. Skov flankt aus dem linken Halbfeld scharf an den kurzen Pfosten, wo Gacinovic in den Ball gegrätscht kommt und ihn aus sechs Metern nur Zentimeter am linken Pfosten vorbeidrückt. Hitz wäre chancenlos gewesen. Glück für den BVB!

3.: Hoffenheim sucht von Beginn an die Flucht nach vorne und setzt vor allem BVB-Keeper Hitz unter Druck. Zwei Mal hat das Füßchen des Schweizers beim Zuspiel auf seine Innenverteidiger schon leicht gewackelt.

1.: Los geht's!

TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund heute im Liveticker - Vor Beginn

Die Aufstellungen:

Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Akpoguma - Gacinovic, Geiger, Rudy, Samassekou, Skov - Belfodil, Bebou

Baumann - Posch, Vogt, Akpoguma - Gacinovic, Geiger, Rudy, Samassekou, Skov - Belfodil, Bebou Dortmund: Hitz - Piszczek, Hummels, Can - Meunier, Dahoud, Witsel, Passlack - Brandt, Reyna - Sancho

Vor Beginn:

Die Mannschaften betreten den Rasen, gleich geht es hier los.

Vor Beginn:

Hoffenheim gegen Dortmund ist nicht nur das Duell Fünfter gegen Vierter, sondern sollte eigentlich auch das Aufeinandertreffen zweier absoluter Topstürmer werden. Hoffenheims Kramaric ist in der Bundesliga so etwas wie der Mann der Stunde, traf in den vergangenen vier Bundesligaspielen (saisonübergreifend) zehn Mal und führt aktuell mit sechs Treffern die Torjägerliste an. Heute fehlt er wegen eines positiven Corona-Tests. Dortmunds Haaland befindet sich zwei Plätze dahinter auf dem dritten Platz der Torjägerliste (4 Treffer). In seinen ersten 18 Bundesligaspielen für den BVB erzielte er 17 Tore - in der Länderspielpause netzte der 20-Jährige für Norwegen weiter, erzielte beim 4:0-Nations-League-Sieg gegen Rumänien einen Dreierpack. Heute kann Haaland höchstens von der Bank kommen. Dass er auch als Joker funktioniert zeigte er in der vergangenen Rückrunde mehrfach. Unter anderem gelang ihm ein Hattrick beim Bundesliga-Debüt in Augsburg nach Einwechslung in der zweiten Hälfte.

Vor Beginn:

Nicht nur das peinliche 0:4 am letzten Spieltag der vergangenen Saison (Viererpack Kramaric), sondern auch die vier Duelle davor konnte der BVB gegen Hoffenheim nicht gewinnen. Der letzte Sieg der Borussia gegen die Kraichgauer datiert vom 16.12.2017 - damals sorgte der mittlerweile beim FC Chelsea angestellte Pulisic in der 89. Minute mit dem Lucky Punch für die Erlösung. Auswärts konnte der BVB gar erst zwei Mal in Sinsheim gewinnen: Im November 2009 (2:1) und im Dezember 2012 (3:1).

Vor Beginn:

Der BVB zu Gast in Hoffenheim - da ist eigentlich immer etwas los. Es ist ein brisantes Duell, geprägt von vielen Kontroversen der vergangenen Jahre. Vor allem aber ist es ein Duell, in dem die Sinsheimer - zumindest gefühlt - meist das bessere Ende für sich haben. Rein statistisch ist das nicht ganz richtig, von 24 Duellen in der Bundesliga gewann die TSG deren sieben, Dortmund war einmal mehr erfolgreich (8). Doch die vergangenen Jahre wirken aus Sicht der BVB-Fans noch immer nach.

Vor Beginn:

Auch die TSG wechselt im Vergleich zum letzten Pflichtspiel auf fünf Positionen. Kramaric und Kaderabek fehlen aufgrund positiver Corona-Tests. Grillitsch, Baumgartner und Dabbur rotieren auf die Bank. Neu dabei sind Rudy, Samassekou, Gacinovic, Belfodil und Bebou.

Vor Beginn:

Vor allem Der BVB weiß mit seiner Aufstellung zu überraschen und rotiert im Hinblick auf die anstrengenden nächsten Wochen. Für Haaland, der in der Länderspielphase gleich drei Mal für Norwegen über 90 Minuten ran musste, Reus, Bellingham, Guerreiro und Bürki, spielen Brandt, Sancho, Dahoud, Passlack und Hitz.

Vor Beginn:

Wenn man so will, handelt es sich so früh in der Saison um ein Spitzenspiel: Der Tabellenfünfte ist zu Gast beim Tabellensechsten, beide Teams haben nach drei Spielen sechs Punkte auf dem Konto. Nicht auszuschließen, dass ein möglicher Sieger sogar die Tabellenführung übernehmen könnte.

Vor Beginn:

Hoffenheim kehrt gebeutelt aus der Länderspielpause zurück: Zwei Spieler haben sich mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in Quarantäne, das gab der Klub am Freitag bekannt. Medienberichten zufolge soll es sich um Toptorjäger Andrej Kramaric und Kasim Adams handeln.

Auch der BVB hat Verletzungsprobleme: Unter anderem fehlen Nico Schulz und Thorgan Hazard (Muskelfaserrisse), auch Innenverteidiger Manuel Akanji ist nach seiner Corona-Infektion noch nicht dabei.

Vor Beginn:

In der PreZero Arena in Sinsheim sind heute 6.030 Zuschauer im Rahmen der 20-prozentigen Auslastung der Stadion-Kapazität zugelassen.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Begegnung zwischen der TSG 1899 Hoffenheim. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Hoffenheim gegen den BVB heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Hoffenheim und Borussia Dortmund wird heute live und exklusiv auf Sky übertragen. Eine Übertragung im Free-TV gibt es demnach nicht.

Die Vorberichterstattung startet um 14 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD . Die Übertragung des Einzelspiels beginnt um 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 HD , Kommentator ist Wolff Fuss.

Alle Sky -Abonnenten haben via Sky Go die Möglichkeit, auf einen Livestream zurückzugreifen. Ansonsten kann der Spieltag über Sky Ticket gekauft weden.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 4. Spieltag