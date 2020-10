Aufsteiger Türkgücü München will seinen vielversprechenden Start in die Saison fortsetzen. Der 1. FC Magdeburg will aus dem Tabellenkeller raus. SPOX tickert die Freitagspartie der 3. Liga heute live ab 19 Uhr.

© imago images / Eibner

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

3. Liga: 1. FC Magdeburg gegen Türkgücü München im Liveticker - 2:0

Tore: 1:0 A. Müller (31.), 2:0 Brünker (81.)

90+2.: Das Spiel ist aus!

90.: Nur zwei Minuten werden nachgespielt. Relativ wenig...

87.: Hat Türkgücü hier noch einen im Köcher oder fahren die Mitteldeutschen den ersten Saisondreier ein? Aktuell sieht es nicht danach aus, als ob die Münchner hier noch ein Comeback aus dem Hut zaubern, denn der FCM hat die eigene Defensive relativ gut im Griff.

85.: Sijaric lässt die Gäste nochmal hoffen und schlängelt sich an den rechten Pfosten durch. Der anschließende Abschluss landet aber nur am Aussennetz.

81.: TOOOOOOOR FÜR MAGDEBURG! Die Hausherren legen nach! Jürgen Gjasula legt sich die Kugel im rechten Halbfeld zum Freistoß zurecht und schnibbelt das Spielgerät hoch in den Strafraum, in dem sich Kai Brünker zur Kugel durcharbeitet und die Hereingabe mit der Stirn touchiert. Von hier aus wird der Ball immer länger und landet schlussendlich im langen Eck.

81.: Nun sieht auch Sararer die Gelbe Karte. Gegen Jacobsen kam er zu spät. Seine vierte Gelbe Karte bereits in der noch jungen Saison.

80.: Der ausgepowerte Ernst wird ausgewechselt, Bittroff ersetzt ihn.

79.: Brückner stochert nach, dafür sieht er Gelb. Bei der Aktion regt sich Vollath ein wenig zu sehr auf, von daher gibt es auch für die Gelbe.

78.: Jürgen Gjasula zeigt gleich, dass er das nächste Spiel nicht wieder auf der Bank starten will und gibt gleich den ersten Torschuss ab. Der Versuch von links landet aber in den Armen von Rene Vollath.

75.: Malachkowski geht vom Feld, nun ist Gjasula mit dabei.

75.: Nach zahlreiche Fouls ist nun Ernst an der Reihe: Er sieht Gelb.

74.: Sliskovic akrobatisch! Gleich mit dem ersten Ballkontakt ist Daniele Gabriele mitbeteiligt an einem 3-auf-3-Konter der Gäste. Auf der rechten Außenbahn kann sich der neue Mann behaupten und bringt das Spielgerät halbhoch in die Mitte, wo Petar Sliskovic zum Seitfallzieher ausholt und den linken Pfosten abschießt.

71.: Torschütze Müller geht raus, für ihn ist nun Brückner im Spiel. Auch die Gäste wechseln: Kircicek muss runter, Gabriele ist neu dabei.

Türkgücü München drängt auf den Ausgleich

70.: Das muss das 2:0 sein! Ein langer Schlag vom FCM und Raphael Obermair ist allen Gästen enteilt und alleine auf dem Weg zum Netz. Am Sechzehner angekommen sucht der Magdeburger den Abschluss auf die kurze, linke Ecke, schiebt die Riesenmöglichkeit aber am Ziel vorbei.

70.: Sercan Sararer schnappt sich den Ball am eigenen Sechzehner und ist in der Folge nicht aufzuhalten. In der Offensive schiebt der Spielmacher das Leder nach links raus auf Furkan Kircicek, der den Ball schnell herschenkt.

69.: Wenn so richtig was geht bei den Gästen, dann über lange Bälle. Die kurzen Wege hat der FCM bestens unter Kontrolle.

67.: Inzwischen hat sich der Wind gedreht, denn das Team von Alexander Schmidt reißt das Geschehen zunehmend an sich und verlagert das Spiel weiter in die Hälfte der Ottostädter. Abschlüsse sind aktuell allerdings hüben, wie drüben Mangelware.

64.: Weil Adrian Malachowski bei einem weiteren Standard der Gäste nicht aus dem Weg gehen will, schiebt Berzel den Magdeburger kurzer Hand aus dem Weg und kassiert die erste Gelbe für Türkgücü.

64.: Spielerisch geht es mit einem Münchner Freistoß weiter, der nach gemeinschaftlichem Hochhalten schließlich in den Fängen von FCM-Goalie Morten Behrens landet.

61.: Emotionen sind auch drin! Nach einem eher trivialen Foul haben die Akteure beider Seiten mächtig Klärungsbedarf und es kommt zu mehreren Reiberein. Der Einzige, der einen kühlen Kopf behält ist Schiri Arne Aarnink, der die Chose ohne Karten geklärt bekommt.

56.: Fast das 2:0! Rene Vollath macht es seinem Gegenüber gleich und zeigt die nächsten Glanzparade! Nach Zuspiel von rechts ist Maximilian Franzke links durch und hat aus spitzem Winkel beinahe das leere Netz vor sich. Der Schlussmann der Gäste ist aber zur Stelle und schiebt den Schuss am kurzen Pfosten vorbei.

56.: Kircicek mit der Megachance! Die Szene scheint am rechten Pfosten schon beinahe geklärt, da findet der Ball doch nochmal zurück in den Fuß des Stürmers, der prompt die lange Ecke anvisiert. Morten Behrens ist blitzschnell unten und rettet die Führung.

53.: Nächster Wechsel bei den Gästen: Fischer geht raus, Holz kommt ins Spiel.

53.: Türkgücü wehrt sich dagegen, erneut in die Defensive verbannt zu werden und rückt geschlossen auf. Lange können die Münchner den Ball aber trotzdem nicht aus der eigenen Hälfte halten.

51.: Und schon ist die Fahrtrichtung der ersten Hälfte wieder hergestellt! Magdeburg kommt über die linke Seite und schiebt sich mit schnellen Steilpässen vorne rein. Am Ende soll Maximilian Franzke die Speerspitz bilden, doch das letzte Zuspiel kommt nicht bei ihm an.

48.: Da ist der Neue auch schon. Nach mutigem Antritt von links hält der Angreifer aus dem Rückraum drauf, donnert das Leder aber deutlich über das Gehäuse.

46.: Die Gäste wechseln: Sijaric ist für Kirsch auf dem Rasen.

46.: Weiter geht's!

3. Liga: 1. FC Magdeburg gegen Türkgücü München im Liveticker - 1:0 zur Halbzeit

Halbzeit: Nach 45 Minuten dürfen die FCM-Fans jubeln, denn das Tabellenschlusslicht liefert im ersten Abschnitt eine ordentliche Leistung ab und geht nicht unverdient mit 1:0 in die Pause. Spielerisch hatten die Ottostädter im ersten Durchgang schließlich die Nase vorn, überzeugten mit schnelle Passstafetten und hohem Pressing. Trotzdem blieb die Truppe von Thomas Hoßmang wie so oft in dieser Saison vorne lange harmlos, während die Gäste aus München die ersten Torchancen verbuchten. Die beste hatte Petar Sliskovic, der das Leder nach einem Eckball von rechts an den kurzen Pfosten köpfte. Mehr Glück hatte kurz darauf Andreas Müller auf der Gegenseite, dessen Flankenball unberührt den Weg ins Netz fand.

45+1.: Es ist Halbzeit!

45.: Eine Minute wird nachgespielt.

43.: Jetzt geht es auf und ab! Während Petar Sliskovic am einen Ende vergeblich versucht einen Elfer rauszuholen, machen es die Ottostädter schnell und wollen im Gegenzug Maximilian Franzke steil schicken. Aaron Berzel passt jedoch auf und löscht mit einer perfekten Grätsche.

40.: Andreas Müller bekommt das Leder nach misslungenem Eckstoß auf der rechten Außenbahn zurück und kombiniert sich mit einem Doppelpass mit Korbinian Burger in die Gefahrenzone. Am Ende ist es aber ein Pass zu viel, den der Torschütze zum 1:0 nicht mehr erreichen kann.

37.: Furkan Kircicek erwischt den nächsten langen Ball der Gäste und peilt im Alleingang das Tor der Hausherren an. Brian Koglin ist aber an dem Angreifer dran und bereinigt die Situation für die Mitteldeutschen.

34.: Der FCM stürmt sofort weiter und kommt über rechts. Daniel Steininger drängt in den Sechzehner, prallt hier aber unglücklich mit Aaron Berzel zusammen und beide müssen gehen getroffen zu Boden.

Andreas Müller bringt Magdeburg in Führung

31.: TOOOOOOOR FÜR MAGDEBURG! Magdeburg legt vor - und wie! Auf der linken Außenbahn übernimmt Andreas Müller das Spielgerät und tanzt Boubacar Barry aus, der nicht entscheidend in den Zweikampf kommt. So peilt der junge Mittelfeldmann Maximilian Franzke im Zentrum an, doch der kommt gar nicht mehr ran. Stattdessen rutscht das Zuspiel an Freund und Feind vorbei und landet etwas glücklich in den Maschen.

30.: Der Pfosten rettet für den FCM! Wieder ist es ein Eckball von der rechten Seite, der Türkgücü in den Fünfer bringt. Hier steigt Petar Sliskovic am höchsten und nicht das Leder ans Aluminium.

30.: Magdeburg ist vorne eigentlich gut unterwegs, findet aber noch zu selten den Weg in die Gefahrenzone. Stattdessen bleibt es bisher bei Schüssen aus der Distanz und Flankenbällen, die beim Gegner landen.

27.: Kircicek sorgt für den nächsten Aufreger! Der Angreifer taucht nach einem Steilpass hinter der Abwehr der Hausherren auf und sieht sich plötzlich alleine vor dem Kasten. Während der Linienrichter die Fahne hebt, semmelt der Angreifer die Kugel am langen, linken Pfosten vorbei. Hätte ja ohnehin nicht gezählt...

24.: Und dann das! Nach einem Eckball von rechts kommt Innenverteidiger Aaron Berzel im Zentrum zum Abschluss und drückt die Kugel hauchzart am kurzen Pfosten vorbei.

23.: München sieht sich derweil meist nur hinten drin, kommt aber mit einem schnellen Abschlag zum Konter. Furkan Kircicek ist rechts beinahe durch, wird in letzter Sekunde aber von Korbinian Burger abgekocht.

Engagierte Magdeburger bieten Türkgücü die Stirn

21.: Die angereisten Fans der Hausherren bekommen in diesen ersten Minuten schon einiges Geboten, denn die Mitteldeutschen scheinen sich einiges für diese Partie vorgenommen zu haben und überzeugen mit sehenswertem Passspiel. Bei den Torschüssen haben die Gastgeber allerdings noch Steigerungsbedarf.

18.: Im Gegenzug behaupten sich beim FCM Malachowski und Obermair auf der rechten Außenbahn und bringen die Kugel in die Zentrale. Hier will Müller zum Abschluss ausholen, trifft aber nur seinen Gegenspieler.

17.: Da war mehr drin! Nach guter Vorarbeit von Sararer hat Sliskovi? am rechten Pfosten viel Platz zum Flanke. Der Angreifer bekommt das Spielgerät aber nicht mehr richtig verarbeitet, sodass der Angriff bei Keeper Behrens endet.

15.: Auf Umwegen findet die Kugel ihren Weg auf den Schlappen von Sercan Sararer, der sogleich den Tempo anwirft. Im Strafraum angekommen sucht der Top-Scorer der Gäste auch schnell den Weg gen Netz, zimmert den Ball aber knapp am kurzen, rechten Pfosten vorbei.

12.: Türkgücü kommt noch nicht mit dem Vorwärtsgang der Ottostädter zurecht und sieht sich in der Folge ausschließlich in der Verteidiger-Rolle. Direkt am Strafraum findet der FCM bisher allerdings noch nicht die richtigen Mittel, weswegen René Vollath im Gehäuse der Münchner noch nicht eingreifen musste.

9.: Andreas Müller meint es mit dem Pressing dann doch etwas zu gut und rauscht mit voller Wucht in Boubacar Barry hinein, der im Anschluss behandelt werden muss. Dafür gibt es die Gelbe Karte.

7.: Daniel Steininger geht beim Eintritt in den Sechzehner der Gäste zu Boden und sucht sofort den Blickkontakt zum Referee. Arne Aarnink zeigt sich von der Einlage aber unbeeindruckt und winkt zurecht ab.

6.: Magdeburg gibt den Takt vor und überrascht die Münchner im Spielaufbau. Franzke sichert sich das Leder noch in der gegnerischen Hälfte, kann sich dann aber nicht rechtzeitig entscheiden und schenkt das Spielgerät schnell wieder her.

3.: Die rotgekleideten Gästen zeigen gleich an, wo die Reise hingehen soll und setzen den Gastgeber tief in dessen Hälfte unter Druck. Trotzdem können sich die Hausherren befreien und kommen durch Daniel Steininger zum ersten Abschluss. Der Schlenzer von rechts segelt aber deutlich am Kasten vorbei.

1.: Los geht's!

3. Liga: 1. FC Magdeburg gegen Türkgücü München heute im Liveticker - Vor Beginn

Die Aufstellungen:

Magdeburg: M. Behrens - Ernst, Tob. Müller, Koglin, Burger - Jacobsen, Malachowski - A. Müller, Obermair - Franzke, Steininger

M. Behrens - Ernst, Tob. Müller, Koglin, Burger - Jacobsen, Malachowski - A. Müller, Obermair - Franzke, Steininger Türkgücü: Vollath - Barry, Velagic, Berzel, Zorba - Kirsch, Erhardt, Fischer - Sararer - Kircicek, P. Sliskovic

Vor Beginn:

Die Mannschaften betreten den Rasen, gleich geht es hier los.

Vor Beginn:

Wer schon einen Blick auf die Bilanz dieser beiden Teams geworfen hat, dem wird aufgefallen sein, dass es da nicht viel zu sehen gibt. Tatsächlich treffen der 1. FC Magdeburg und der SV Türkgücü München am heutigen Abend zum ersten Mal überhaupt in einem Pflichtspiel aufeinander.

Vor Beginn:

Entgegen der wieder ernster werdenden Corona-Lage, wird es heute in Magdeburg Fanatmosphäre geben, denn insgesamt sind heute 7.500 Zuschauer in der MDCC-Arena zugelassen. Erstmals durften sogar 400 Tickts für die Stehplätze auf der Nordtribüne verkauft werden.

Vor Beginn:

Auf der anderen Seite herrschte deutlich weniger Wechselbedarf, entsprechend kommt der Gast mit nur zwei Änderungen in die Partie: Furkan Zorba und Furkan Kircicek starten für Stefan Stangl und Tom Boere.

Vor Beginn:

Damit es heute endlich mit dem ersten Sieg klappt, hat Hoßmang seine Anfangsformation im Vergleich zum 0:1 in Dresden auf gleich vier Positionen verändert. Ernst, Malachowski, Steininger und Müller laufen zu Beginn für Bittroff, Gjasula, Beck und Bertram auf.

Vor Beginn:

FCM-Coach Hoßmang sagte vor dem Spiel bei Magenta Sport : "Großer Konkurrenzkampf und breiter Kader. Für das heutige Spiel ist das die Elf. Wir haben mit jedem Spieler wie gewohnt gesprochen. Wir brauchen alle und wollen alle mitnehmen. Die Offensive wollen wir im Gegensatz zum letzten Spiel beleben."

Vor Beginn:

Bereits nach vier Spieltagen steht der 1. FC Magdeburg mit dem Rücken zur Wand. Lediglich einen Zähler konnte bislang gesammelt werden. Aufsteiger Türkgücü dagegen holte schon sechs Punkte.

Vor Beginn:

Schiedsrichter Arne Aarnink aus Nordhorn wird die Partie heute leiten. Seine Assistenten sind Andreas Steffens aus Mechernich und Timo Wlodarczak aus Weiterode.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Liveticker zum Freitagsspiel der 3. Liga! Der 1. FC Magdeburg empfängt Türkgücü München heute um 19 Uhr.

© getty

3. Liga: Magdeburg gegen Türkgücü heute live im TV und Livestream sehen

Das Duell zwischen Magdeburg und Türkgücü läuft heute nicht im Free-TV.

Magenta Sport zeigt alle Partien der 3. Liga live und in voller Länge. Die Berichterstattung zu Magdeburg-Türkgücü beginnt dort heute um 18.30 Uhr, folgende Crew erwartet euch:

Kommentator: Andreas Mann

Andreas Mann Moderatorin: Anett Sattler

Anett Sattler Experte: Martin Lanig

MagentaSport -Kunden können das Spiel auch im Livestream verfolgen. Hier entlang zum Stream.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 5. Spieltag

Magdeburg hat erst einen Punkt nach vier Spieltagen und steht auf dem 20. Platz der Tabelle.

Türkgücü ist neben dem 1. FC Saarbrücken und dem SC Verl der dritte Aufsteiger, der einen guten Start in die Saison hingelegt hat. Die Münchener haben sechs Punkte aus vier Spielen geholt und stehen auf dem 9. Platz.