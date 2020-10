DFB-Pokal, 1. Runde: FC Bayern gegen den 1. FC Düren im Livestream sehen - so funktioniert's

Facebook

© imago images/UlmerPool

FC Bayern vs. 1. FC Düren: Datum, Anpfiff, Austragungsort

Eigentlich sollte das Match zwischen den Bayern und dem 1. FC Düren vor dem Start der Bundesliga stattfinden. Durch den Erfolg des FCB in der Champions League wurde der Terminkalender der Spieler des deutschen Rekordmeisters allerdings zu voll. Das Spiel wurde daher aus Gründen der Regeneration verlegt.

Daher steigt das Spiel nun am Abend des heutigen Donnerstags, dem 15.10.2020. Der Anstoß soll um 20.45 Uhr erfolgen. Düren hätte die Partie eigentlich im heimischen Stadion austragen können, der Amateurklub gab sein Heimrecht allerdings an die Bayern ab, aufgrund der Coronapandemie hätten ohnehin keine Zuschauer vor Ort sein können.

Nun richten also die Münchner das Spiel aus, dieses wird somit in der Allianz-Arena stattfinden. Auch in München sind allerdings keine Fans im Stadion erlaubt, die Begegnung muss somit als so genanntes Geisterspiel stattfinden.

FC Bayern gegen den 1. FC Düren: Die Partie im Livestream sehen

Gute Nachrichten für alle Fans des FC Bayern oder des 1. FC Düren: Die Partie zwischen den beiden Klubs könnt Ihr im Free-TV verfolgen. Sport1 besitzt die Rechte an ausgewählten Spielen im DFB-Pokal und wird die Partie daher live übertragen.

Darüber hinaus bietet das Münchner Medienunternehmen auch einen Livestream zu dem Spiel an. Diesen könnt Ihr hier abrufen.

Außerdem wird das Spiel auch vom Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Auch Sky bietet via SkyGo einen Livestream der Partie an. Wer kein Sky-Abo hat, das Spiel aber dennoch dort verfolgen will, kann via SkyTicket einen Monatspass erwerben.

FC Bayern - 1. FC Düren: Das Spiel im Liveticker verfolgen

Falls Ihr die Partie nicht live im TV oder im Livestream verfolgen wollt, könnt Ihr das Spiel auch bei uns im Liveticker mitlesen. Dort werdet Ihr über alle Highlights des Spiels auf dem Laufenden gehalten, Ihr verpasst kein Tor, keine Karte und keine Auswechslung.

Zum Liveticker des Spiels Bayern gegen Düren gelangt Ihr hier , zu unserem Liveticker-Kalender geht es hier entlang.

DFB-Pokal: Die Ergebnisse der 1. Runde

Neben dem Spiel der Bayern und Düren steht noch ein weiteres Spiel aus: Schalke 04 trifft auf den 1. FC Schweinfurt oder Türkgücü München, der Gegner wird erst durch einen Rechtsstreit ermittelt.