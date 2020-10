Predictions Week 6: Prognosen, Vorhersagen und Tipps zu allen Week-6-Spielen

Facebook

© imago images/Kevin Dietsch

NFL Predictions Week 6 2020

Bye-Weeks: Raiders, Chargers, Saints, Seahawks

Hinweis: Aufgrund der Corona-bedingten Spielplan-Umstellungen gibt es in Woche 6 ausnahmsweise kein Thursday Night Game.

Tennessee Titans (4-0) - Houston Texans (1-4) (So., 19 Uhr)

War das Spiel gegen Jacksonville jetzt die Trendwende für die Texans-Offense? Oder war es schlicht ein Spiel gegen eine verletzungsbedingt stark dezimierte Jags-Defense, in dem Houstons individuelle Qualität ausreichte, um die Partie zu gewinnen? Für den Moment tendiere ich zu Letzterem. Doch auch die Titans-Secondary ist schlagbar - umso zentraler wird so das Duell an der Line of Scrimmage. Sollte Tennessee Jeffery Simmons zurückerhalten, dürfte Houstons ohnehin wacklige Line abermals ihre Probleme haben, während auf der anderen Seite Tennessee den Ball noch mehr in die Hände von Ryan Tannehill legen sollte. Houstons Secondary dürfte keine Antwort auf A.J. Brown haben, auch Jonnu Smith wird ein Problem sein; umso mehr, da Benardrick McKinney ausfällt.

Tipp: Titans vs. Texans 30:24.

Indianapolis Colts (3-2) - Cincinnati Bengals (1-3-1) (So., 19 Uhr)

Wie groß sind die Sorgen mit Blick auf die Colts-Offense? Philip Rivers hatte gegen die Browns fraglos sein schlechtestes Spiel, aber auch insgesamt ist die Offense bislang eher durchwachsen. Gegen eine Bengals-Defense, deren Linebacker und auch Teile der Secondary definitiv in Coverage anfällig sind, sollte Indianapolis eigentlich Mismatches kreieren können - kann Rivers die dann auch nutzen? Vor allem aber sollte Indianapolis hier den Ball laufen können, umso mehr, da die Bengals D.J. Reader verletzungsbedingt verloren haben. Auf der anderen Seite muss Joe Burrow sich nicht wieder mit einem Blitz-Überfall wie gegen die Ravens herumschlagen. Dafür aber werden die Colts mit dem 4-Men-Rush Druck machen können, und dann wird Burrow sich schließende Fenster gegen die Zone Coverages treffen müssen.

Tipp: Colts vs. Bengals 24:17.

Minnesota Vikings (1-4) - Atlanta Falcons (0-5) (So., 19 Uhr)

Wie sieht der erste Falcons-Spiel nach der Entlassung von Head Coach Dan Quinn aus? Auf dem Papier sollte Atlanta hier Minnesota zumindest einen Shootout aufzwingen können, zumindest falls Julio Jones und Calvin Ridley beide spielen und beide auch wirklich fit sind. Dann nämlich dürfte Minnesota in der Secondary erhebliche Probleme bekommen. Gleichzeitig aber haben die Vikings gegen Seattle eine ganze Weile lang überraschend gut dagegengehalten - gelingt das auch gegen die Falcons, sollte umgekehrt Minnesotas Offense die Partie entscheiden können. Atlanta ist zwar wieder gesünder in der Secondary, die Probleme blieben aber auch gegen Carolina bestehen. Bleibt noch eine Frage: Wie schwer wiegt der mutmaßliche Ausfall von Dalvin Cook?

Tipp: Vikings vs. Falcons 27:20.

New York Giants (0-5) - Washington Football Team (1-4) (So., 19 Uhr)

Das könnte die Art Spiel zwischen zwei schlechten Teams sein, in dem die eine wirklich gute Unit die Partie entscheidet. Gemeint ist Washingtons Defensive Line, die auf eine sehr, sehr wacklige Giants-O-Line trifft. New York hat mehrere Spiele in diesem Jahr bereits primär aufgrund der Tatsache verloren, dass man schlicht komplett an der Line of Scrimmage dominiert wurde. Das droht hier fraglos auch, und in Kombination mit Daniel Jones' Pocket-Verhalten ist das ein gigantisches Problem. Umgekehrt dürfte New York den Run stoppen können - haben die Giants eine Antwort auf Terry McLaurin? Kyle Allen wird wohl wieder auf Quarterback starten, Allen kann die - auch weiterhin sehr eindimensionale, sehr zähe - Offense zumindest rudimentär umsetzen.

Tipp: Giants vs. Washington 13:16.

Philadelphia Eagles (1-3-1) - Baltimore Ravens (4-1) (So., 19 Uhr)

Was ist los mit der Ravens-Offense? Lamar Jackson ist augenscheinlich nicht bei 100 Prozent, doch die Probleme gehen darüber hinaus. Baltimore fehlt eine echte Outside-Receiver-Bedrohung, weshalb Defenses sich zunehmend auf die Mitte des Feldes fokussieren. Das macht es schwieriger, das Spiel über die Tight Ends und auch über das Run Game zu gewinnen. Die Eagles sollten da gerade mit ihren Safeties ansetzen, um den Linebackern insbesondere in Coverage helfen zu können. Die Defensive Line sollte zudem gegen den Run helfen. Auf dieser Seite des Balls müsste Philly das Spiel eng halten können - kann die Offense daraus Kapital schlagen? Carson Wentz zeigte sich zuletzt merklich verbessert, gegen die aggressive Ravens-Defense könnte das Pendel jetzt in beide Richtungen ausschlagen: Sehen wir den Carson Wentz, der in der Pocket extrem wackelt? Oder den Carson Wentz, der gegen den Blitz nach wie vor gefährlich ist? Diese Partie könnte deutlich enger werden als es auf den ersten Blick wirkt.

Tipp: Eagles vs. Ravens 23:24.

Pittsburgh Steelers (4-0) - Cleveland Browns (4-1) (So., 19 Uhr)

Eines der spannendsten Matchups in dieser Woche, und entschieden wird es womöglich an der Line of Scrimmage, wenn Cleveland den Ball hat: Baker Mayfield für sich betrachtet spielt nicht signifikant besser als letztes Jahr, doch alles um ihn herum funktioniert deutlich besser - und das beginnt mit einer dominanten Offensive Line. Die bekommt es jetzt mit der vielleicht besten Front der NFL zu tun, Pittsburgh hat mehrere individuelle Matchup-Probleme an der Line of Scrimmage und blitzt dann noch zusätzlich gerne. Verliert Cleveland dieses Matchup, wird es schwierig, das zu kompensieren; kann die Line umgekehrt aber standhalten, sollten die Browns eine sehr wacklige Steelers-Secondary sehr gut angreifen können. Das allerdings lässt sich auch umdrehen: Pittsburgh hat viele Waffen, und solange sich die Steelers nicht von Myles Garrett auseinandernehmen lassen - was angesichts der Line und Big Bens schnellem Release zu verhindern sein sollte - wird auch diese Offense punkten können.

Tipp: Steelers vs. Browns 27:24.

Carolina Panthers (3-2) - Chicago Bears (4-1) (So., 19 Uhr)

Das spannendere Matchup in diesem Duell findet statt, wenn die Panthers den Ball haben: Carolinas Offense ist zwar nach wie vor in ihren Mitteln limitiert - aber innerhalb dieser Limitationen spielen die Panthers sehr gut. Kann Chicago, ähnlich wie gegen Tampa, die Partie über den Pass-Rush gewinnen? Bridgewater wird den Ball in der Regel schnell los, und gerade im Slot sollte Carolina gefährlich angreifen können. Dann lautet die wöchentliche Frage: Was bekommen wir von Nick Foles und der Bears-Offense? Carolina verlor im Spiel gegen die Falcons mehrere defensive Säulen, hier gilt es, den Injury Report im Auge zu behalten. Weder Brian Burns (Gehirnerschütterung), noch Yetur Gross-Matos (Knöchel) oder Kawann Short (Schulter) konnten zu Beginn der Woche trainieren. Die Panthers werden ihren Pass-Rush brauchen, andernfalls droht ein ernsthaftes Coverage-Problem gegen Allen Robinson.

Tipp: Panthers vs. Bears 24:20.

Jacksonville Jaguars (1-4) - Detroit Lions (1-3) (So., 19 Uhr)

Nachdem die Jaguars bereits gegen Houston aufgrund der Ausfälle defensiv stark limitiert waren, wird der Injury Report für Jags-Fans das wichtigste Thema vor dieser Partie sein. Fallen erneut Säulen wie Josh Allen, Myles Jack und C.J. Henderson aus, fehlt schlicht die individuelle Qualität, um mit Detroits Offense mitzuhalten - so frustrierend diese für sich betrachtet bisher mehrfach auch war. Auf der anderen Seite aber könnte Jacksonvilles Offense ebenfalls ihre Ansatzpunkte finden. Das gilt insbesondere, falls die Lions an ihrer Man Coverage festhalten; das sollte Jacksonville besonders liegen, und auch Detroit dürfte defensiv Matchup-Probleme mit Chark und Shenault bekommen. Doch reicht das, falls die Jaguars-Defense abermals derart wackelt?

Tipp: Jaguars vs. Lions 24:27.

New England Patriots (2-2) - Denver Broncos (1-3) (So., 19 Uhr LIVE auf DAZN )

Durch die Verschiebung um eine Woche dürften beide Teams ganz anders aussehen, als das am vergangenen Wochenende beziehungsweise Montag ausgesehen hätte. Die Patriots dürfen hoffen, dass neben Cam Newton auch Cornerback Stephon Gilmore zurückkehrt - während bei Denver eine reelle Chance besteht, dass Drew Lock, Noah Fant und A.J. Bouye wieder fit sind. Der Qualität dieses Spiels kann das nur gut tun, und für Denver beginnt die Evaluierung von Drew Lock mit einem echten Test. Das gilt umso mehr, da neben dem Langzeitverletzten Courtland Sutton auch K.J. Hamler ausfallen dürfte, und New Englands Defense die eine oder andere Überraschung bereit haben dürfte. Auf der anderen Seite dürfen die Broncos darauf hoffen, dass sie den Run-lastigen Ansatz der Patriots halbwegs verteidigen können - und dann wird es spannend. Denn die Broncos haben einen guten Slot-Corner in Bryce Callahan, und die Outside-Waffen der Patriots machen niemandem Angst. Erwartet ein defensiv geprägtes Spiel.

Tipp: Patriots vs. Broncos 23:20.

Miami Dolphins (2-3) - New York Jets (0-5) (So., 22.05 Uhr)

Sam Darnold fällt abermals aus, und die Dolphins-Defense kommt aus ihrer vermutlich besten Vorstellung. Miami hat nach wie vor seine Problemzonen in der Offensive Line - doch können die Jets das ausnutzen? Wahrscheinlicher dürfte es sein, dass Ryan Fitzpatrick, DeVante Parker und Co. die Secondary der Jets vor größere Probleme stellen, während umgekehrt von der Jets-Offense - ob in puncto Play-Calling, Quarterback-Play oder auch In-Game-Management - sehr biederes, konservatives Verhalten zu erwarten ist. Miami sollte hier nichts anbrennen lassen.

Tipp: Dolphins vs. Jets 24:13.

Tampa Bay Buccaneers (3-2) - Green Bay Packers (4-0) (So., 22.25 Uhr)

Dieses Spiel klingt sehr stark nach einem Shootout. Die Bucs könnten Chris Godwin zurückerhalten, die Packers Davante Adams - und beide Offenses sind ohnehin gut darin, Big Plays aufzulegen. Tampa Bay mit Godwin und Mike Evans sollte Green Bays Secondary große Probleme bereiten, in der selbst Jaire Alexander nur einen Receiver auf einmal covern kann. Auf der anderen Seite sind die Bucs zwar eine sehr aggressive Defense und können damit vielen Quarterbacks Probleme bereiten - kein Quarterback ist allerdings stärker gegen den Blitz als Rodgers. Und kaum eine Offense kreiert aktuell mehr offene Receiver und mehr Big Plays durch die eigenen Play-Designs. Ist das womöglich die Partie, in der Green Bays Pass-Rush aufwacht?

Tipp: Buccaneers vs. Packers 30:33.

San Francisco 49ers (2-3) - Los Angeles Rams (4-1) (Mo., 2.20 Uhr LIVE auf DAZN )

Für die Niners gilt es, das Debakel gegen Miami möglichst schnell abzuhaken - und dann darauf zu hoffen, dass Jimmy Garoppolo diese Woche auch tatsächlich spielen kann. Die Niners mit ihrem voll besetzten Waffenarsenal sollten dann eigentlich in der Lage sein, auch in diesem Matchup zu punkten, gerade mit Blick auf die Underneath-Coverage für L.A.; gleichzeitig dürfte Aaron Donald auch für diese Interior Offensive Line ein ernsthaftes Problem darstellen. Auf der anderen Seite sind die Sorgen für San Francisco allerdings deutlich größer: Die Secondary ist weiter stark angeschlagen, Sherman fehlt wohl abermals, genau wie Kwon Alexander. Damit sollten die Niners ernsthafte Probleme gegen das Wide-Receiver-Duo der Rams bekommen - und so wie L.A. dieses Jahr offensiv spielt, ist es deutlich schwieriger, über den Pass-Rush einen Zugriff gegen diese Offense zu bekommen.

Tipp: 49ers vs. Rams 27:31.

Buffalo Bills (4-1) - Kansas City Chiefs (4-1) (Mo., 23 Uhr LIVE auf DAZN )

Ist es der oft zitierte Super Bowl Hangover, der in diesen ersten Wochen der Saison bei den Chiefs zu beobachten ist? So richtig jedenfalls wirkt KC nicht bei der Sache. Zu viele Strafen, zu viele Drops, zu viele simple Fehler. Ändert sich das mit einem AFC-Kracher zur Primetime vor der Brust? Buffalo musste gegen Tennessee auf Matt Milano und Tre'Davious White verzichten - fällt insbesondere White erneut aus, wäre das ein ernsthaftes Problem, bei beiden gibt es aber vorsichtigen Optimismus. KC auf der anderen Seite muss wohl ohne Sammy Watkins auskommen, insbesondere Hill und Hardman aus dem Slot dürften in dieser Partie aber eine Herausforderung für Buffalo werden. Die Bills brauchen ein besseres Spiel von ihrem Pass-Rush - Kansas City auf der anderen Seite darf sich nicht nochmal so verheerend bei Third Down präsentieren wie gegen die Raiders. Generell nie wieder.

Tipp: Bills vs. Chiefs 30:35.

Dallas Cowboys (2-3) - Arizona Cardinals (3-2) (Di., 2.15 Uhr LIVE auf DAZN )

Infolge der Verletzung von Dak Prescott ist diese Partie eine ziemliche Wundertüte. Dallas tritt außerdem ohne seine beiden Starting-Tackles - für den Rest der Saison - sowie ohne seinen Starting-Center an, während Arizona für die übrige Saison ohne Top-Pass-Rusher Chandler Jones auskommen muss. Dafür könnte Safety Jalen Thompson sein Comeback geben. Andy Dalton dürfte den Ball schnell verteilen, was die Schwachstellen in der Line etwas verstecken und die Receiver in Szene setzen sollte - und hier haben die Cowboys ein enormes Mismatch gegen Arizonas Cornerbacks. Gleichzeitig aber waren die Cowboys bislang defensiv eine Großbaustelle, selbst gegen die Giants war das zu beobachten. Arizona öffnete gegen Jets die Offense merklich und wurde deutlich vertikaler. Sofern Dallas' Pass-Rush nicht auf einen Schlag aufwacht, muss das auch das klare Ziel in dieser Woche sein.

Tipp: Cowboys vs. Cardinals 27:30.

