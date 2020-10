Der FC Bayern steigt am heutigen Donnerstag gegen den 1. FC Düren in den DFB-Pokal ein. Die Partie wird im Free-TV zu sehen. Hier gibt es alle Informationen dazu.

© imago images / Philippe Ruiz

Die Erstrunden-Partie gegen den Fünftligisten wurde aufgrund des engen Terminplans der Münchner in den Oktober verschoben. Der FC Bayern hatte nämlich erst Ende August das Champions-League-Finale bestritten.

Die übrigen Spiele wurden vom 11. bis zum 14. September ausgetragen. Den Bayern wurde jedoch eine weitere Woche Vorbereitung gewährt. Nun muss der FCB schon einen Tag nach der Länderspielpause ran.

FC Bayern: DFB-Pokal-Spiel gegen den 1. FC Düren heute live im Free-TV sehen

Sky hält in dieser Saison wieder die Rechte an der Übertragung von allen Spielen des DFB-Pokals, dennoch dürfen einige Partien im Free-TV gezeigt werden. Darunter zählt auch das Duell der Bayern in der Allianz Arena gegen Düren, das eigentlich für den 11. September dieses Jahres angesetzt war.

Sport1 zeigt nun die Partie am heutigen Donnerstag (Anstoß 20.45 Uhr) live und in voller Länge. Bereits ab 19 Uhr beginnt die Vorberichterstattung des Sportsenders. Dann begrüßt Euch Moderatorin Laura Papendick zusammen mit dem Experten Stefan Effenberg. Markus Höhner wird als Kommentator fungieren.

FC Bayern: DFB-Pokal-Spiel gegen den 1. FC Düren im kostenlosen Livestream sehen

Neben der Übertragung im Free-TV bietet Sport1 auch einen kostenlosen Livestream an. Dieser ist ebenfalls ab 19 Uhr auf der Webseite des Senders abrufbar.

Hier geht es zum kostenfreien Stream.

FC Bayern vs. 1. FC Düren im Liveticker

Wer unterwegs ist oder das Spiel nicht anschauen kann, verpasst mit unserem SPOX-Liveticker ebenfalls nichts. Wir berichten ausführlich vom Spiel des FC Bayern gegen Düren.

Hier geht es zum Liveticker des DFB-Pokal-Spiels zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Düren.

FC Bayern mit B-Elf im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren?

Durch die gerade erst zu Ende gegangene Länderspielpause muss Hansi Flick seine angestammte Elf umbauen. Zuzüglich des verletzten Leroy Sane fehlen 13 Spieler dem Trainer des FC Bayern, da ein Großteil der Nationalspieler noch am Mittwoch in der Nations League für ihre Verbände im Einsatz war.

Die deutschen Nationalspieler bestritten ihre Partie bereits am Dienstag gegen die Schweiz (3:3, die Highlights im Video) , hatten somit zumindest einen Tag mehr Zeit nach München zu kommen. Keiner davon wird jedoch in der Startelf stehen. Einzig Niklas Süle wäre eine Option, da er am Dienstag nicht zum Einsatz kam.

Alexander Nübel und die Last-Minute-Neuzugänge Marc Roca, Bouna Sarr, Douglas Costa und Eric Maxim Choupo-Moting werden in der Anfangsformation zu finden sein.

© GEPA

FC Bayern: Die Spiele bis zur nächsten Länderspielpause im Überblick

Für die Bayern geht es nach der Länderspielpause Schlag auf Schlag. Am Samstag müssen die Münchner wieder in der Bundesliga ran. Gegner ist Aufsteiger Arminia Bielefeld.

Dann stehen gleich drei englische Wochen an, da die Gruppenphase in der Champions League beginnt. Dort trifft der FCB auf Atletico Madrid, Lokomotive Moskau und den FC Salzburg.