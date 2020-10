FC Bayern München, News und Gerüchte: Pokalgegner Düren will besser sein als der FC Barcelona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images

Zu den News und Gerüchten vom Mittwoch geht es hier.

FC Bayern - News: "Besser als Barca!" Pokalgegner Düren gibt sich selbstbewusst

Wolfgang Spelthahn, Präsident des 1. FC Düren, hofft darauf, dass sein Verein im DFB-Pokal-Spiel beim FC Bayern (heute ab 20.45 Uhr im Liveticker ) besser abschneidet als der FC Barcelona: "Wer gesehen hat, wie der FC Barcelona in der Champions League mit 2:8 untergegangen ist, der weiß, wie stark die Münchner sind. Unser Ziel muss es sein, weniger als acht Gegentore zu kassieren. Dann sind wir besser als Barca", sagte Spelthahn mit einem Augenzwinkern im kicker -Interview.

Einen Treffer gegen das Starensemble, das allerdings auf zahlreiche Nationalspieler verzichten muss, wäre "ein echtes Highlight der jungen Vereinsgeschichte", die erst 2017 als Fusionsklub begann. Seit 2018 spielt Düren in der Oberliga und strebt den Aufstieg in die vierte Liga an. Spelthahns Ziel: "Wir wollen Düren wieder auf die fußballerische Landkarte in Deutschland bringen und kein One-Hit-Wonder sein."

Wie groß das Selbstvertrauen in Düren aktuell ist? Der Kapitän habe Spelthahn vor ein paar Tagen kontaktiert und um ein Gespräch zwischen ihm und dem Mannschafrsrat gebeten. "Die Spieler haben mir dann eröffnet, dass sie über die Prämie reden wollen, falls sie in München gewinnen sollten." Dennoch ist dem Präsidenten bewusst, dass dies ein "rein theoretische Ziel" sei. "Ich bin Realist: Wir werden sicher nicht in die Rolle des Favoriten geraten."

Stattdessen wolle der Klub weiter seine Jugendarbeit verbessern und das Stadion ausbauen: "Wenn wir irgendwann sehen, dass es weitere Unterstützung in der Region gibt, können wir vielleicht mal den Traum 3. Liga andenken. Bundesligafußball ist in Düren nicht darstellbar, da bin ich sicher, wir haben zunächst andere Ziele."

Reuter sieht FC Bayern als Profiteur der englischen Wochen

Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter hat den straffen Terminkalender in den kommenden Wochen und die zu hohe Belastung der Spieler durch die Länderspiele kritisiert: "Wahnsinn, dass in dieser kurzen Länderspielpause drei Länderspiele stattfinden. Das ist zu viel", sagte er der Augsburger Allgemeinen.

Die Münchner, die zwölf Spieler in der aktuellen Länderspielpause abstellten, sieht er im Gegensatz zum FCA jedoch deutlich besser für die anstehenden Aufgaben gerüstet: "Der FC Bayern ist da eine Ausnahme, der englische Wochen gewohnt ist. Viele andere Klubs sind das nicht. Wir haben auch einen anderen Spielstil, der viel Kraft erfordert. Die Bayern mit ihrem Ballbesitzfußball spielen vielleicht auch etwas ökonomischer", sagte Reuter.

Auf den FCB wartet bis Weihnachten jedoch ein Spiel nach dem anderen: Neben den Spielen in der Bundesliga und voraussichtlich zwei Partien im DFB-Pokal stehen sechs Begegnungen in der Gruppenphase der Champions League an. Offen ist noch, wann die FIFA Klub-WM ausgetragen wird. Nach einer kurzen Winterpause geht es bereits am ersten Januar-Wochenende 2021 in der Bundesliga weiter, ehe im Sommer die Europameisterschaft ansteht.

FCB: Leipzigs Kampl hofft auf Ende der Bayern-Vorherrschaft

Leipzigs Mittelfeldspieler Kevin Kampl hofft darauf, dass die Meisterschaftsserie des FC Bayern in naher Zukunft endet: "Klar wäre es schön, wenn jemand sie nach acht Jahren endlich mal stoppen könnte", sagte er der Bild .

Dass der Champions-League-Sieger nach seiner überragenden Saison titelmüde ist, glaubt Kampl nicht: "Sie sind nach wie vor der Maßstab. Unter Hansi Flick haben sie noch mal einen Riesen-Sprung gemacht, ich habe sie noch nie so ein Pressing spielen sehen."

Für die aktuelle Saison, in der "keiner alle Spiele machen" könne, sieht Kampl sein Team gut aufgestellt: "Da brauchst du einen breiten Kader. Die Neuen machen uns qualitativ auf jeden Fall noch besser. Das Gute ist ja, dass sie bei uns nur eine kurze Anlaufphase brauchen."

Mit sieben Punkten aus drei Spielen ist RB gut in die Saison gestartet und steht auf Platz eins - drei Plätze und einen Punkt vor dem FC Bayern. Zum ersten Aufeinandertreffen kommt es am 5. Dezember, wenn die Roten Bullen in der Allianz-Arena gastieren.

© GEPA

Flick spricht Neuzugängen Einsatzgarantie gegen Düren aus

Hansi Flick hat auf der Pressekonferenz vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren eine Einsatzgarantie an die Neuzugänge Marc Roca, Douglas Costa, Eric Maxim Choupo-Moting, Bouna Sarr und Alexander Nübel ausgesprochen. Auf zahlreiche Nationalspieler muss er hingegen verzichten.

"Die Nationalspieler, die gespielt haben, werden nicht spielen, aber trotzdem haben wir noch einen Kader, um in die nächste Runde einzuziehen", sagte Flick in der Presserunde. Während Youngster Chris Richards aufgrund von Wadenproblemen vorerst ebenfalls keine Option ist, könnte Niklas Süle zum Einsatz kommen, da er beim 3:3 gegen die Schweiz nicht auf dem Platz stand.

Weitere Aussagen des Bayern-Trainers findet Ihr hier.

FC Bayern München: Spielplan nach der Länderspielpause