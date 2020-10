FC Schalke 04 - News und Gerüchte: So will S04-Trainer Baum auf Schalke die "Selbstzweifel" ausmerzen

Schalke-Trainer Manuel Baum will bei S04 eine Philosophie des aktiven Fußballspielens implementieren. Co-Trainer Naldo ist in der Mannschaft "äußerst angesehen und total akzeptiert". Hier gibt es alle News und Gerüchte des Tages rund um den FC Schalke 04.

© imago images / RHR-Foto

FC Schalke 04 - News: So will Baum "Selbstzweifel" bei S04 ausmerzen

Schalke-Trainer Manuel Baum will beim FC Schalke 04 eine Philosophie des aktiven Fußballspielens implementieren. "Wir wollen den Ball haben, mutig umschalten. Wenn man nur verhindert, wird man passiv", wird Baum vom kicker zitiert. Mit einer solchen passiven Spielweise sei "das Gegentor nur eine Frage der Zeit", sagte er und verwies auf die negative Erfahrung, die die Königsblauen in Leipzig bei der 0:4-Niederlage am 3. Spieltag der Bundesliga gemacht haben.

Gegen RB spielten die Schalker in der ersten halben Stunde ordentlich mit, ehe ein Gegentor das Schalker Kartenhaus zum Einsturz gebracht hatte und das Unheil erneut seinen Lauf nahm. Baums Erkenntnis: Nach Gegentoren gehe bei Schalke "direkt der Kopf nach unten und die Selbstzweifel starten".

Er wolle daher kein "hinten dicht, erstmal absichern, Beton anrühren" mehr bei seiner Mannschaft sehen. Aussicht auf Besserung versprach in der Länderspielpause zuletzt der 5:1-Testspielsieg der Schalker über Zweitligist Paderborn. Besonders positiv in Erscheinung trat dabei Mark Uth, der drei Tore erzielte und zuletzt den Nachfolger von David Wagner in höchsten Tönen lobte.

"Das packt der Trainer meiner Meinung nach sehr gut an", erklärte Uth in der Sport Bild am Mittwoch. Baum vermittele den Spielern einerseits sein großes taktisches Wissen, "er hält es derzeit aber noch so simpel wie möglich, damit wir am Anfang nicht überfordert sind".

Inwiefern Baums Maßnahmen erste Früchte tragen können, wird sich am kommenden Sonntag herausstellen. Dann treffen die seit 19 Bundesligaspielen in Folge sieglosen Schalker zum Abschluss des 4. Spieltags auf Union Berlin (ab 18 Uhr im Liveticker ).

© GEPA

Schalke 04: Naldo als Co-Trainer "äußerst angesehen"

Der Brasilianer Naldo (38) erfreut sich als Assistenzkraft von Trainer Manuel Baum nach Angaben von Sascha Riether, Koordinator der Schalker Lizenzspielerabteilung, nach wie vor großer Beliebtheit bei den Spielern. "Er ist äußerst angesehen und total akzeptiert bei den Spielern", erklärte Riether gegenüber dem kicker .

Der ehemalige Abwehrspieler, von 2016 bis 2019 bei den Knappen aktiv (60 Pflichtspiele), ist besonders für die Fans eine Identifikationsfigur und soll das Bindeglied zwischen Trainer Baum und der Mannschaft sein. Auch steht er für die Zeiten bei S04, in denen der Klub noch kein Abstiegskandidat war. Daran denkt auch Sportvorstand Jochen Schneider gerne zurück.

"Es ist noch nicht lange her, da sind die Leute nach unseren Heimspielen nach Hause gegangen und haben gesagt: Was ist denn hier los? In zwei Wochen kommen wir unbedingt wieder! - So gut hat die Mannschaft damals gespielt", erklärte Schneider.

Die Sieglos-Serie der Schalker (19 Spiele) überlagere jedoch aktuell alles. "Natürlich macht die lange Serie der Erfolglosigkeit etwas mit einem, insbesondere mit dem Gemüt", sagte Schneider.

Schalke 04 - News: Nur 300 Zuschauer gegen Union Berlin erlaubt

Der FC Schalke 04 wird "aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens in Gelsenkirchen" nur 300 Zuschauer im Heimspiel gegen Union Berlin im Stadion begrüßen. Das bestätigte der Klub am Mittwoch.

"Die Karten werden über die Abteilungen Schalke hilft! und Fanbelange unter anderem an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter systemrelevanter Berufe verteilt", erklärte der Verein auf seiner Homepage.

