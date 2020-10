Am heutigen Donnerstag steigt der FC Bayern München in das Rennen um den DFB-Pokal ein. Doch wann spielt der FCB das nächste Mal in der Bundesliga? SPOX liefert die Antwort.

© imago images / Lackovic

Bevor der FC Bayern nach der Länderspielpause wieder in der Bundesliga zum Einsatz kommt, steht heute das Nachholspiel im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren an. Die Partie hatte sich aufgrund des Münchner Triumphs in der Champions League verschoben.

FC Bayern München: Wann findet das nächste Bundesligaspiel statt?

Obwohl die Bayern am heutigen Donnerstag im Einsatz sind, steht bereits am Samstagabend (17. Oktober) das Gastspiel bei Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld an. Die Partie auf der Alm beginnt um 18.30 Uhr.

Ob Zuschauer zugelassen werden, bleibt abzuwarten. Nach dem Schutzkonzept darf der Inzidenzwert nicht bei über 35 liegen. Zuletzt kratzte der Wert bereits an der 30er-Marke. Sollten die Zahlen aber zurückgehen oder sich unter dem Wert einpendeln, dürften wohl 5.460 Fans die Arminia anfeuern.

FC Bayern im DFB-Pokal gegen Düren

Obwohl gleich elf FCB-Profis unter der Woche auf Länderspielreise waren, wartet gleich das nächste Pflichtspiel auf den Quintuple-Sieger im DFB-Pokal. In der heimischen Allianz Arena empfangen die Bayern den 1. FC Düren.

Trainer Hansi Flick gab auf der Pressekonferenz am Mittwoch an, dass die Neuzugänge Douglas Costa, Marc Roca, Bouna Sarr, Eric Maxim Choupo-Moting und Keeper Alexander Nübel zum Einsatz kommen werden.

Auch einige Talente werden Spielminuten von Beginn an bekommen. Spieler, die am Dienstag und Mittwoch nicht für ihre Nationen auf dem Feld standen, könnten außerdem ebenfalls spielen. Beispielsweise saß Niklas Süle beim 3:3 von Deutschland gegen die Schweiz über 90 Minuten auf der Bank.

So könnte der FC Bayern heute spielen:

FCB: Nübel - Sarr, Richards, Boateng, Davies - Martínez, Roca - Costa, Müller, Musiala - Choupo-Moting

Die Partie könnt Ihr übrigens sowohl im Free- als auch im Pay-TV sehen. Sport 1 und Sky zeigen die Partie live in voller Länge - und bieten jeweils Livestreams an. Der Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

FC Bayern mit vollem Terminkalender

atum Uhrzeit Wettbewerb Gegner Ort 15.10.2020 20.45 Uhr DFB-Pokal 1. FC Düren Heim 17.10.2020 18.30 Uhr Bundesliga Arminia Bielefeld Auswärts 21.10.2020 21 Uhr Champions League Atletico Madrid Heim 24.10.2020 15.30 Uhr Bundesliga Eintracht Frankfurt Heim 27.10.2020 21 Uhr Champions League Lokomotive Moskau Auswärts 31.10.2020 15.30 Uhr Bundesliga 1. FC Köln Auswärts 03.11.2020 21 Uhr Champions League FC Salzburg Auswärts 07.11.2020 18.30 Uhr Bundesliga Borussia Dortmund Auswärts

FC Bayern München live im TV und Livestream sehen

Die Partie des FC Bayern München in der Bundesliga bei Arminia Bielefeld am kommenden Samstag wird ausschließlich von Sky übertragen. Auch die darauffolgende Partie zum Champions-League-Auftakt gegen Atletico Madrid zeigt der Bezahlsender exklusiv.

Wer nicht über das benötigte Abonnement des Pay-TV-Senders verfügt, kann sich bei DAZN bereits 40 Minuten nach Abpfiff alle Highlights ansehen. Zudem zeigt der Streamingdienst 40 Spiele der Bundesliga, den Großteil der Partien in der Königsklasse, die gesamte Europa League, die Serie A, Ligue 1 und LaLiga live. Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats kostet das Abonnement beim "Netflix des Sports" nur 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

FC Bayern in der Bundesliga: Die Tabelle vor dem 4. Spieltag