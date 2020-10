FC Schalke 04, News und Gerüchte: Trainer Manuel Baum führt Wertekompass ein

Facebook

Schalke 04, News: Trainer Manuel Baum führt Wertekompass ein

Sein Auftakt als Schalke-Coach ging mit einem 0:4 auswärts bei RB Leipzig gehörig in die Hose, und auch abseits des Rasens gibt der Tabellenletzte ein trostloses Bild ab. Das will Manuel Baum jetzt Stück für Stück ändern. "Ich habe schon viele Einzelgespräche mit den Spielern geführt und werde weitere führen. Am Ende möchte ich einen gemeinsamen Wertekompass mit der Mannschaft entwickelt haben", verriet der 41-Jährige im Interview mit der Sport Bild .

Dieser Wertekompass soll unter anderem Werte wie "Verantwortung", "Respekt", "Demut", "Freude" oder "Ehrlichkeit" beinhalten. Er sei "der festen Überzeugung, dass man als Trainer einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen sollte. Dass es nicht ausreicht, nur den Sportler mit Taktiken und Laufwegen anzusprechen, sondern dass man auch den Menschen dahinter im Blick haben muss."

Dabei sieht der 41-Jährige aufgrund des heterogenen Kaders auf Schalke große Chancen: "Aus meiner Sicht ist das etwas Positives, dahinter verbirgt sich ein großes Potenzial." Er als Trainer müsse mit seinem Team aber "als Vorbilder vorangehen".

Schalke 04, News: Mark Uth hakt Wechsel nach Köln ab

Der gebürtige Kölner Mark Uth war in der vergangenen Rückrunde an den 1. FC Köln ausgeliehen, im Sommer stand ein fester Transfer zum Effzeh im Raum. Dazu kam es aber nicht, auch weil sich beide Klubs nicht auf eine Ablösesumme verständigen konnten.

"Dass ich damals nach einer für mich persönlich sehr erfolgreichen Rückrunde in Köln bleiben wollte, ist kein Geheimnis", bestätigte Uth (29) in der Sport Bild . Auf Schalke habe man ihm allerdings schon in der Vorbereitung erklärt, "dass sie voll auf mich setzen" und "mich auch für eine hohe Ablöse nicht gehen lassen würden." Deshalb sei das Thema für ihn "durch, für mich zählt nur Schalke."

Unter dem neuen Trainer Baum wolle er nun als Führungsspieler in Erscheinung treten: "Ich kann vorneweg gehen, das werde ich in Zukunft auch machen." In der laufenden Saison absolvierte Uth drei Spiele über die volle Distanz und erzielte dabei einen Treffer.

Schalke 04, News: Zorniger lobt Torwart Frederik Rönnow

Kurz vor Ende der Transferperiode tauschte Schalke mit Eintracht Frankfurt die Torhüter: Markus Schubert ging zu den Adlern, im Gegenzug kam Frederik Rönnow nach Gelsenkirchen. Trainer Alexander Zorniger kennt Rönnow noch aus seiner Zeit bei Bröndby IF. Seiner Meinung nach handelt es sich um einen exzellenten Transfer.

"Schalke und Rönnow? Das passt auf jeden Fall!", sagte Zorniger der Bild , und lobte unter anderem Rönnows Fähigkeiten im "Eins gegen Eins" und seine "fantastische Antizipation". Zudem sei der 28-Jährige "ein cleverer, wissbegieriger Kerl, der es gewohnt ist, in Entscheidungen eingebunden zu sein."

Für Königsblau feierte Rönnow bereits sein Debüt: Beim 0:4 gegen Leipzig wurde er für den verletzten Ralf Fährmann eingewechselt und zeigte einige gute Paraden.

Schalke 04, Transfergerücht: S04 holt Rexhep Neziraj

Wie die Grafschafter Nachrichten vermelden, hat Schalke ein weiteres Juwel für die vereinseigene Knappenschmiede verpflichtet. Der 14 Jahre alte Rexhep Naziraj soll im kommenden Jahr aus dem Nachwuchsleistungszentrum Emsland, welches mit dem SV Meppen kooperiert, zur Schalker Jugend stoßen.

Dabei zeigt die Zeitung ein Foto des Sturmtalents auf dem Trainingsgeländer der Schalker: Neziraj hat bereits ein Trikot seines zukünftigen Vereins übergestreift.

