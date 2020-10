FC Bayern: Hansi Flick setzt im Pokal auf Neuzugänge - Kritik an Löw "sehr übertrieben"

Facebook

© imago images / Sven Simon

"Die Nationalspieler, die gespielt haben, werden nicht spielen, aber trotzdem haben wir noch einen Kader, um in die nächste Runde einzuziehen", sagte Flick in der Presserunde. Während Youngster Chris Richards aufgrund von Wadenproblemen vorerst ebenfalls keine Option ist, könnte Niklas Süle zum Einsatz kommen, da er beim 3:3 gegen die Schweiz nicht auf dem Platz stand.

Mit "Verständnis" habe Manuel Neuer darauf reagiert, dass Nübel sein Pflichtspieldebüt für den FC Bayern feiern wird, ob der Ex-Schalker auch in den weiteren Pokalspielen das Tor hüten wird, hielt sich Flick offen: "Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich denke momentan nur an Düren, alles Weitere wird man sehen."

Angesprochen auf die vorherrschende Kritik an der deutschen Nationalmannschaft sprang Flick seinem ehemaligen Kollegen Joachim Löw zur Seite und attestierte ihm, bisher einen "überragenden Job" gemacht zu haben. Das, was gerade passiert, halte er für "sehr übertrieben. Wir müssen da die Schärfe rausnehmen. Viele kommen hervor und üben Kritik, die schon 25 Jahre keinen Ball mehr an den Füßen hatten".

Auch die Vereine nahm er in die Pflicht, auf den Problempositionen in Deutschland für Nachschub für sorgen: " Wir im Verein müssen schauen, dass wir Stürmer und Außenverteidiger kreieren, das ist unsere Aufgabe für die Zukunft. Einen richtigen zentralen Stürmer sehe ich momentan auf dem deutschen Markt nicht."

© imago images / Sven Simon

FC Bayern München: Pressekonferenz mit Flick vor dem DFB-Pokal zum Nachlesesen

Flick über ein Debüt der Neuzugänge:

"Tiago Dantas darf noch nicht spielen, ansonsten werden alle neuen Spieler zum Einsatz kommen. Es ist eine Chance für sie, sich zu zeigen."

Flick über fehlenden Rhythmus:

"Wir müssen mit den Spielern und der medizinischen Abteilung im Austausch sein, wie sie das gerade sehen. Dann wird die Mannschaft, die am fittesten ist, auf den Platz gestellt. Das wird uns die ganze Hinrunde und wahrscheinlich auch die Rückrunde begleiten. Da gibt es kein Klagen, das nehmen wir an. Deshalb bin ich auch froh über die fünf Neuzugänge."

Flick über Dreier- oder Viererkette beim DFB:

"Es sind Nationalspieler. Da ist es kein Problem, ob man Dreier- oder Viererkette spielt. Man hat das Gefühl, es fehlt ein wenig die Sicherheit. Nicht die letzte Reihe ist Schuld, sondern es fehlt der Druck auf dem Ball. Rein fußballerisch war das Spiel gegen die Schweiz sehr gut. Gegen den Ball waren wir offen. Aber es ist nicht meine Aufgabe, hierzu Vorschläge zu machen. Man wird diese Spiele genau analysieren. Einige Dinge hätte man besser machen müssen, daraus werden die richtigen Schlüsse gezogen. Wir hatten auch einige Spiele, die in der Defensive nicht so top waren. Das ist eine Abstimmungssache und auch der Belastungssteuerung geschuldet. Jetzt müssen Spieler auf verschiedenen Positionen ausgetauscht werden, denn es fehlt die Zeit."

Flick über Einsätze von Süle und Lewandowski:

"Süle ist eine Option für morgen. Mit Robert habe ich telefoniert, er denkt, dass es nicht so schlimm ist. Er hat heute noch ein Spiel, dann schauen wir, wie er reagiert. Das gilt auch für Alaba und die Franzosen."

Flick über die Probleme beim DFB:

"Ich habe solche Momente auch erlebt. Es ist die Pflicht des Trainers, Dinge auszuprobieren. Die Situation für Jogi ist nicht einfach, es gibt keine Zeit, Dinge einzustudieren im Training. Diese Einheiten hatte er nicht zur Verfügung. Ansonsten finde ich das, was gerade passiert, sehr übertrieben. Wir müssen da die Schärfe rausnehmen. Jogi hat einen überragenden Job gemacht. Viele kommen hervor und üben Kritik, die schon 25 Jahre keinen Ball mehr an den Füßen hatten. Als Experte haut man ab und zu mal die ein oder andere Sache raus, das tut dem deutschen Fußball nicht gut. Wir im Verein müssen schauen, dass wir Stürmer und Außenverteidiger kreieren, das ist unsere Aufgabe für die Zukunft. Einen richtigen zentralen Stürmer sehe ich momentan auf dem deutschen Markt nicht. Miroslav Klose ist topfit, vielleicht kann er in sechs Wochen wieder spielen."

Flick über Roca und Angebote für Martinez:

"Wenn man irgendwo hinmöchte, muss man zuerst mal Angebote haben. Da war keines dabei. Javi ist ein erfahrener Spieler und kann eine sehr große Hilfe für Marc sein. Unabhängig von ihm sind wir immer so vorbereitet, dass wir sie in den Deutschunterricht schicken und ihnen bei der Integration helfen. Er spricht auch sehr gut Englisch."

Flick über seinen Einfluss bei Transfers:

"Ich werde keine Internas verraten. Es gibt Dinge, die immer mal wieder passieren. Jeder soll das rausholen, was in ihm steckt, dann bin ich zufrieden. Ich bin wirklich happy und froh, dass die Transferperiode vorbei ist. Alles andere ist Vergangenheit."

Flick über ein Elfmeter-Training

"Wir planen ohne ein Elfmeterschießen."

Flick über Roca:

"Er kann eine gute Balance und Ballsicherheit ins Spiel bringen. Er wird ein bisschen brauchen, um unsere Idee vom Fußball zu verinnerlichen. Diese Zeit wird er auch bekommen und für den ein oder anderen einspringen können."

Flick über die Neuzugänge:

"Wir haben gesehen, dass wir Spieler verpflichtet haben, die technisch auf einem sehr hohen Niveau sind. Deshalb war ich bisher sehr zufrieden."

Flick über die Belastung:

"Das ist für alle eine riesen Aufgabe, eine große Herausforderung. Wir müssen die richtigen Spieler zur richtigen Zeit aufstellen. Wir müssen darauf achten, dass sich die Spieler nicht verletzen und individuell auf die Belastung achten. Auch über Pausen müssen wir nachdenken."

Flick über den Nübel-Einsatz:

"Manu hat Verständnis dafür, dass wir morgen Alex Nübel spielen lassen."

Flick über Chris Richards:

"Chris kann noch nicht spielen, hat Probleme mit der Wadenmuskulatur und wird auch am Wochenende nicht zur Verfügung stehen. Wir müssen da vorsichtig sein:"

Flick über seinen Kader:

"Wir dürfen nur drei Vertragsspieler einsetzen, das wird kompliziert, wir müssen mal schauen. Mit den neuen Spieler ist man erst dann zufrieden, wenn sie ihre Leistung zu 100 Prozent abrufen. Das werden wir erst in zwei bis drei Monaten wissen."

Flick über den 1. FC Düren:

"Ob Barcelona, Dortmund oder Bielefeld, wir nehmen das sehr ernst und haben uns entsprechend vorbereitet. Die Nationalspieler, die gespielt haben, werden nicht spielen, aber trotzdem haben wir noch einen Kader, um in die nächste Runde einzuziehen."

Vor Beginn

Die wohl interessanteste Frage in Sachen Personalien: Bekommt auch Manuel Neuer von Flick gegen Düren eine Pause? Wenn ja, würde auch Alexander Nübel zu seinem Bayern-Debüt kommen.

Vor Beginn

Angesichts der hohen Belastungen durch den ohnehin engen Terminkalender könnte Flick gegen Düren gleich auf seine vier Neuzugänge setzen. Zumindest Choupo-Moting, Roca und Douglas Costa dürften gesetzt sein. Ob rechts hinten Bouna Sarr zu seinem Debüt kommt, ist angesichts der guten Leistung von Chris Richards gegen Hertha BSC am 3. Spieltag noch fraglich.

Vor Beginn

Gleiches trifft auf David Alaba zu, der mit Österreich in Rumänien spielt. Joshua Zirkzee ist mit der niederländischen U21 gegen Portugal im Einsatz und ob Robert Lewandowski angesichts seines schmerzhaften Blutergusses im Fuß am Mittwoch überhaupt gegen Bosnien-Herzegowina spielen kann, ist kaum noch der Rede Wert. Denn Fakt ist: Die Bayern werden im DFB-Pokal gegen Düren einen besseren B-Kader ins Rennen schicken.

Vor Beginn

Während die deutschen Nationalspieler um Niklas Süle, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry am Dienstag in Köln noch gegen die Schweiz spielten, sind Benjamin Pavard, Corentin Tolisso, Lucas Hernandez und Kingsley Coman mit Frankreich sogar noch am Mittwoch im Einsatz in Kroatien.

Vor Beginn

Denn diese vier könnten gleich zu Beginn ihrer Zeit beim deutschen Rekordmeister ins kalte Wasser geschmissen werden. Insgesamt zwölf Profis waren oder sind teilweise noch in Diensten ihrer Nationalmannschaften unterwegs. Hinzukommt noch der verletzte Leroy Sane, der definitiv ausfallen wird.

Vor Beginn

Thematisch wird es wohl aller Voraussicht nach um das Personal gehen, das dem Bayern-Trainer überhaupt im DFB-Pokal am Donnerstag gegen den 1. FC Düren zur Verfügung stehen wird, womit wir dann doch wieder bei den Neuzugängen Eric Maxim Choupo-Moting, Douglas Costa, Marc Roca und Bouna Sarr wären.

Vor Beginn

Herzlich willkommen zur dritten Pressekonferenz des FC Bayern in dieser Woche. Dieses Mal geht es jedoch nur indirekt um die Neuzugänge, die am Montag und Dienstag im Doppelpack von Sportvorstand Hasan Salihamidzic vorgestellt wurden. Am heutigen Mittwoch wird Trainer Hansi Flick sprechen - und zwar um 14 Uhr.

© imago images / Sven Simon

FC Bayern München: Diese Spieler sind auf Länderspielreise

Deutschland: Niklas Süle, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry

Niklas Süle, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry Frankreich: Benjamin Pavard, Corentin Tolisso, Lucas Hernandez, Kingsley Coman

Benjamin Pavard, Corentin Tolisso, Lucas Hernandez, Kingsley Coman Österreich: David Alaba

David Alaba Polen: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski U21 der Niederlande: Joshua Zirkzee

FC Bayern München: Spielplan nach der Länderspielpause

In der Bundesliga geht es für die Bayern am kommenden Samstag im Topspiel gegen Arminia Bielefeld (ab 18.30 Uhr im Liveticker ) weiter. Anschließend wartet das erste echte Kräftemessen der neuen Saison auf den deutschen Rekordmeister: In der Champions League gastiert Atletico Madrid in München.