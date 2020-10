Nations League: Rumänien gegen Österreich im Liveticker zum Nachlesen

Facebook

© imago images / GEPA Pictures

Österreich feiert einen verdienten Sieg. Die Foda-Elf war über weite Strecken das spielbestimmende Team und hatte die deutlich besseren Möglichkeiten. Doch Gregoritsch in der ersten und Baumgartner in der zweiten Hälfte scheiteren jeweils an der Latte. Schöpf erlöste die Österreicher schließlich eine Viertelstunde vor dem Ende.

Rumänien hatte nur wenig gefährliche Phasen. Die beste Chance gab es kurz nach Wiederanpfiff, als Alibec den Ball aus kurzer Distanz im Tor unterbrachte, jedoch auf Abseits entschieden wurde. Sonst waren die Osteuropäer offensiv harmlos.

Österreich bleibt nach dem Sieg punktgleich vor Norwegen, das ebenfalls mit 1:0 gegen Nordirland gewann, Tabellenführer der Gruppe 1 aus Liga B, Rumänien bleibt Dritter.

Für Rumänien geht es am 15. November gegen Tabellenführer Norwegen. Drei Tage später treten die Osteuropäer in Nordirland an. Österreich hat noch zwei Heimspiele: Am 15. November gegen Nordirland und am 18. November den möglichen Showdown um den Gruppensieg gegen Norwegen.

Rumänien gegen Österreich jetzt im Liveticker: 0:1

Tor: 0:1 Schöpf (75.)

90.+6. Das war es! Österreich feiert einen knappen Sieg.

90.+5. Eigentlich wollte Alaba nur einen Streit schlichten. Doch der Schiedsrichter verwarnt ihn dafür.

90.+4. Österreich hat es natürlich nicht mehr eilig. Da wird auch schon die Eckfahne gesucht, Kalajdzic und Baumgartner nehmen Zeit von der Uhr.

90.+2. Rumänien bekommt nochmal eine Ecke. Hagi bringt den Ball von rechts in den Strafraum, auch Torwart Tatarusanu ist vorne. Doch Pervan fängt den Ball ab und beruhigt das Spiel.

90. Fünf Minuten hängen beide Teams noch dran.

90. Debüt für einen Stuttgarter! Auch Kalajdzic darf noch ein paar Minuten mitwirken. Er kommt für Gregoritsch in die Partie.

88. Österreich scheint damit zufrieden zu sein, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Und die Zeit tickt für die Foda-Elf. Rumänien bleibt einfallslos.

85. Bancus Flanke von links verunglückt und wird deshab gefährlich. Der Ball landet auf dem Tornetz.

83. Rumänien zieht die letzten Wechsel. Deac macht Platz für Puscas und Iancu kommt für Stanciu.

81. Verdiente Führung der ÖFB-Elf. Nach zwei Lattentreffern findet der Ball doch noch den Weg ins Tor.

77. Auswechslung Rumänien. Hagi ersetzt den glücklosen Mitrita.

77. Doppelwechsel bei der ÖFB-Elf. Baumgartlinger macht Platz für Grillitsch und Torschütze Schöpf hat auch Feierabend. Für ihn ist Ranftl in der Partie.

Österreich: Schöpf bringt ÖFB-Team in Führung

75. Tooooooooooooooooooor! Rumänien - ÖSTERREICH 0:1. Schöpf macht's! Alaba flankt von der linken Seite auf Baumgartner, der rechts zu Schöpf durchsteckt. Per Flachschuss ins lange Eck lässt er Tatarusanu keine Chance! Die Führung!

72. Was für ein Lapsus von Dragovic! Bancu dribbelt auf der linken Seite, sein Gegenspieler Dragovic rutscht weg und gibt so die linke Seite komplett frei. Doch der Querpass ist zu schwach gespielt und wird abgefangen.

71. Gregoritsch ist wütend über eine Einwurfentscheidung des Schiedsrichters und beschwert sich gestenreich. Die Gelbe Karte ist die Folge.

69. Rumänien versucht, wieder etwas Kontrolle in die Partie zu bekommen. Nach dem kurzen Anfangsschocker und dem Abseitstor hat Österreich das Heft des Handelns wieder in die Hand genommen.

66. Tatarusana hat sich bei der Parade offenbar wehgetan. Er hält sich die Hand, wird kurz behandelt, macht aber weiter.

65. Nächster Lattentreffer für Österreich! Lainer mit der flachen Hereingabe von rechts, Schöpf lässt zu Baumgartner durch, der kommt zentral von der Strafraumgrenze vom Schuss. Tatarusanu wehrt den Ball mit einer Glanzparade ans Gebälk!

64. Gute Kopfballmöglichkeit für Schlager. Nach einer Flanke von rechts kommt der Wolfsburger am zweiten Pfosten zum Abschluss, köpft aber am kurzen Pfosten vorbei.

62. Doppelwechsel bei den Rumänen. Keseru kommt für Alibec und Cicaldau ersetzt Maxim.

59. Es wird ruppiger! Baumgartner tritt Tosca auf den Fuß. Auch hier gibt es die Gelbe Karte!

59. Harter Einsatz im eigenen Strafraum von Schlager. Gegen Mitrita stellt er den Körper rein. Der Rumäne geht zu Boden und hält sich das Gesicht. Kein Elfer!

58. Österreich kombiniert sich um den Strafraum des Gegners. Dragovic kommt auf rechts zum Flanken, der Ball wird abgeblockt.

56. Erneut ein übles Einsteigen der Rumänen. Burca rutscht in Baumgartner hinein und sieht die Gelbe Karte.

55. Mitrita verlagert den Ball klug auf die rechte Seite zu Deac. Der zieht mit links ab, schießt jedoch weit über das ÖFB-Tor.

53. Hinteregger guckt ungläubig, trottet dann jedoch vom Platz. Angeschlagen nach dem üblen Foul an ihm scheint er nicht zu sein. Posch ersetzt ihn.

52. Österreich hat die Kontrolle wieder übernommen. Wann fällt der erste Treffer?

50. Um ein Haar die Führung für Österreich. Alaba flankt von links, doch Burca rettet vor dem einschussbereiten Gregoritsch in höchster Not!

49. Direkt im Gegenzug die Riesenchance für Baumgartner. Nach Querpass von Lainer verfehlt er die kurze Ecke per Flachschuss nur um Zentimeter.

48. Rumänien startet forsch in Durchgang zwei. Alibec versenkt den Ball nach Pass von Maxim aus kurzer Distanz im Tor, er wird aber zurückgepfiffen. Abseits!

46. Weiter geht's!

Halbzeit: Über die meiste Zeit hatte Österreich diese Partie im Griff - und zwei gute Chancen zur Führung. Erst vergab Schlager aus halblinker Position eine gute Schussmöglichkeit, nach rund 20 Minuten schos Gregoritsch aus kurzer Distanz an die Latte. Gegen Ende der 1. Halbzeit kam Rumänien zu zwei guten Chancen, doch Maxim verfehlte das Tor und Pervan rettete am kurzen Pfosten gegen Alibec. Glück für Rumänien: Deac hätte nach einer üblen Grätsche gegen Hinteregger Rot sehen können.

45.+2. Nach zwei Minuten Nachspielzeit pfeift der Schiedsrichter zur Halbzeit.

45. Powerplay von Rumänien. Baumgartlinger verliert den Ball am eigenen Strafraum, Alibec schießt von der linken Strafraumecke auf das kurze Eck. Pervan ist da und faustet zur Ecke, die nichts einbringt.

44. Die Ecke ist eigentlich ungefährlich, doch Pervan lässt den Ball fallen. Er wirft sich aber sofort auf ihn.

44. Beste Chance für Rumnänien. Deac gewinnt den Ball und setzt Maxim ein. Dessen Schuss aus habrechter Position geht links am Tor vorbei. Eckball.

43. Eine hohe Flanke von der linken Seite kann Schöpf rechts neben dem Tor gerade noch von der Torauslinie kratzen. Doch Tatarusanu ist da und verhindert die Flanke.

41. Alibec verlagert den Ball per Flugball auf die linke Seite, wo Bancu viel Platz hat, nach innen zieht und mit rechts schießt. Doch er trifft den Ball überhaupt nicht und der kullert ins Toraus.

39. Freistoß für Rumänien aus guter, halblinker Position. Marin schickt Mitrita auf links steil, der verliert den Ball sofort.

38. Die Österreicher nehmen sich eine kurze Verschaufpause, gönnen dem Gegner längere Ballbesitzphasen.

35. Hinteregger liegt nach dem üblen Foul am Boden und muss behandelt werden. Kurze Zeit später steht er allerdings wieder und kann weiterspielen.

34. Böses Foul von Deac! Hinteregger sprintet mit dem Ball auf der linken Seite über die Mittellinie und wird von hinten umgegrätscht. Der geht nur auf den Knöchel. Über eine dunklere Farbe hätte er sich nicht beschweren dürfen.

31. Rumänien versucht es aus der zweiten Reihe. Stanciu zieht von rechts nach innen und schießt aus 25 Metern mit links. Der Ball geht deutlich über das Tor.

30. Maxim flankt von rechts auf den zweiten Pfosten. Doch Pervan, der bisher nicht viel zu tun hatte, fischt den Ball aus der Luft.

29. Die Rumänen versuchen oft, durch Kombinationen und Dribblings in den Strafraum der Österreicher zu kommen. Doch die ÖFB-Abwehr steht dicht.

27. Auch in den Zweikämpfen sind die Österreicher tonangebend. Eben wieder so eine Grätsche von Ilsanker. Die Foda-Elf spielt körperbetont.

26. Das war knapp. Baumgartner läuft auf den ballführenden Tatarusanu und kann dessen Pass um ein Haar abblocken. Aber der Keeper bekommt den Ball noch weg.

25. Je länger das Spiel dauert, desto dominierender wird Österreich. Und die Foda-Elf hatte bereits zwei gute Möglichkeiten zur Führung, die inzwischen nicht unverdient wäre.

ÖFB-Team: Gregoritsch trifft die Latte

21 . Österreich trifft die Latte! Lainer spielt den Ball von der rechten Seite flach in den Strafraum, wo Gregoritsch aus der Drehung abzieht und den Ball an den Querbalken setzt. Tatarusanu wäre chancenlos gewesen.

20. Deac legt den Ball von der rechten Seite in den Rückraum, wo Bancu zum Schuss kommt. Dieser wird aber abgeblockt.

18. Stanciu liegt am Boden. Er bekommt einen Schubser von Schlager und rutscht in Baumgartlinger hinein. Er kann aber weiter machen.

17. Rumänien spielt zu schlampig. Bancu zieht vor dem Strafraum in die Mitte, sein Pass kommt aber zu ungenau und der Ball ist weg.

14. Toller Einsatz von Ilsanker. Die Rumänen versuchen einen Steilpass durch das Mittelfeld, doch der Mittelfeldspieler der Österreicher fängt den Ball mit einer Grätsche ab.

13. Das hätte die ÖFB-Führung sein können, wenn nicht sogar müssen. Konter, Schöpf führt den Ball und sieht links Baumgartner, der Schlager steil schickt. Dessen Schuss aus hablinker Position geht rechts am Tor vorbei. Gute Chance!

11. Die Rumänen kommen besser ins Spiel. Nach einer guten Kombination durch das Mittelfeld bleibt Stanciu aber an seinem Gegner hängen und verliert den Ball.

10. Baumgartner geht im Strafraum zu Boden und will einen Elfmeter. Der Schiedsrichter entscheidet allerdings auf Stürmerfoul.

9. Erste Chance für die Rumänen! Marin zieht volley ab, Pervan ist aber schnell unten und kann den Ball festhalten.

8. Früher Gelbe für Hinteregger. Mit einem taktischen Foul verhindert der Verteidiger einen Konter.

7. Erster Angriff der ÖFB-Elf. Baumgartner will links Alaba mitnehmen, der hat jedoch mit diesem zu steilen Anspiel nicht gerechnet. Der Ball landet bei den Rumnänen.

7. Maxim holt mit einem Dribbling auf der rechten Seite einen Einwurf hinaus. Nach dem Einwurf bekommt er den Ball und versucht, in den Strafraum zu dribbeln. Er bleibt aber an Baumgartlinger hängen und foult diesen anschließend.

4. Dragovic setzt mit einem Foul das erste Zeichen. Die Rumnänen bekommen am Ball nicht viel Zeit.

3. Österreich läuft die Rumänen früh an, die bekommen noch keinen geordneten Spielaufbau zu stande und müssen sich oft mit langen Bällen helfen.

1. Los geht's! Der Ball rollt.

Nations League: Rumänien gegen Österreich heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Foda hat kein Problem damit, dass er für seinen eher zurückhaltenden Spielstil kritisiert wird. "Es ist ja auch gut, dass die Erwartungshaltung so hoch ist. Ich habe kein Problem mit der Kritik am Spielstil", erklärte er und definierte die Marschroute für das Spiel in Rumänien wie folgt: "Wir wollen von der ersten Minute an den Willen und die Einstellung haben zu gewinnen."

ÖFB-Team verlor Hinspiel mit 2:3

Vor Beginn: Das Hinspiel in Österreich ging mit 3:2 an Rumänien. Die rumänische Führung von Denis Alibec konnte Christoph Baumgartner zwar noch im ersten Durchgang ausgleichen, in der zweiten Hälfte stellten Dragos Grigore und Alexandru Maxim auf 3:1. Karim Onisiwo konnte zehn Minuten vor dem Ende zwar noch verkürzen, Einfluss auf das Endergebnis nahm das allerdings nicht mehr. Von sechs direkten Duellen gewann Rumänien bisher zwei, drei endeten mit einem Remis, ein Sieg ging an die ÖFB-Elf.

Vor Beginn: Österreich war schon vor den Playoffs für die EM qualifiziert. Auch in den vergangenen Spielen lief es für das Team von Trainer Franco Foda gut. Nach einem 2:1-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Griechenland konnte die ÖFB-Auswahl auch das Nations-League-Spiel gegen Nordirland mit 1:0 für sich entscheiden. Das entscheidende Tor erzielte der Augsburger Michael Gregoritsch. Mit sechs Punkten liegt Österreich nach drei Spieln punktgleich mit den Norwegern auf Rang eins. Norwegen hat zwar die bessere Tordifferenz, Österreich aber das direkte Duell gewonnen.

Vor Beginn: Findet Rumnänien zurück in die Spur? Das Team von Trainer Mirel Radoi musste zuletzt zwei schmerzhafte Niederlagen in Serie einstecken. Die 1:2-Niederlage gegen Island EM-Playoff bedeutete das Aus für die EM 2021. Wenige Tage später kassierte Rumänien eine 0:4-Klatsche gegen die ebenfalls in den Playoffs gescheiterten Norweger. Dadurch sind die Rumänen mit vier Punkten hinter den heutigen Gegner Österreich auf Platz drei ihrer Gruppe gerutscht.

Vor Beginn: Foda tauscht im Gegensatz zu seinem Gegner im Vergleich zum Spiel gegen Nordirland nur einmal: Schöpf ersetzt Ranftl.

Vor Beginn: Bei den Rumänen gibt es gleich sechs Veränderungen im Vergleich zum Norwegen Spiel: Balasa, Maxim, Stanciu, Deac, Alibec und Mitrita sind neu drin. Manea, Cretu, Cicaldau, Iancu, Puiscas und Hagi müssen für sie weichen.

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da. Beim ÖFB-Team starten ausschließlich Spieler aus der Bundesliga.

Nations League - Rumänien gegen Österreich: Die Aufstellungen

Rumänien: Tatarusanu - Balasa, Burca, Tosca, Bancu - Maxim, Marin, Stanciu - Deac, Alibec, Mitrita

Tatarusanu - Balasa, Burca, Tosca, Bancu - Maxim, Marin, Stanciu - Deac, Alibec, Mitrita ÖFB-Team: Pervan - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba - Schöpf, Ilsanker, Schlager, Baumgartlinger, Baumgartner - Gregoritsch

Vor Beginn: Schiedsrichter der Partie ist der Pole Daniel Stefanski.

Vor Beginn: Das Spiel wird um 20.45 Uhr angepfiffen werden, Austragungsort ist das Ilie-Oana-Stadion in der rumänischen Stadt Ploiesti. Petrolul Ploiesti trägt hier sonst seine Heimspiele aus.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum UEFA-Nations-League-Gruppenspiel zwischen Rumänien und Österreich.

Nations League: Rumänien gegen Österreich heute live sehen

Die Partie von Rumänien gegen Österreich wird in Österreich live auf ORF 1 übertragen. In Deutschland zeigt wiederum DAZN die Partie exklusiv live. Dort könnt Ihr auch die GoalZone-Konferenz verfolgen, in der alle Spiele parallel gezeigt werden.

DAZN kostet 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich. Neukunden können das Angebot zudem einen Monat lang kostenlos testen. Neben Fußball befinden sich auch US-Sport, Boxen, Tennis, Golf, Darts und vieles mehr im Portfolio des "Netflix des Sports."

Nations League: Die Tabelle der Gruppe von Österreich

Platz Team Spiele Tore Differenz Punkte 1 Norwegen 3 10:3 +7 6 2 Österreich 3 5:4 +1 6 3 Rumänien 3 4:7 -3 4 4 Nordirland 3 2:7 -5 1

