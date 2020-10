NBA Draft 2020: Center James Wiseman der "sichere" Pick?

Derzeit ist noch komplett offen, in welcher Reihenfolge die jungen Talente im kommenden NBA Draft gezogen werden, einen eindeutigen, zukünftigen Star-Spieler scheint es in diesem Jahrgang nicht zu geben. So könnte James Wiseman weit vorne landen, weil einige Executives in ihm einen "sicheren" Pick sehen.

© getty

Das berichtet Sam Vecenie von The Athletic . Demnach gebe es unter seinen Quellen, die Wisemans Workouts in Miami gesehen haben, "echte Begeisterung" über das Spiel des Centers. Der 19-Jährige habe einen dominanten Eindruck in den Workouts mit anderen hoch gerankten Draft-Prospects hinterlassen.

"Viele Executives, mit denen ich gesprochen habe, sehen Wiseman als einen der sichereren Spieler im Draft", schreibt Vecenie. Es gebe demnach keine Zweifel, dass sich dessen Kombination aus Größe (2,16 Meter), Länge (2,29 Meter Spannweite) und Athletik gut in die NBA übertragen werden.

Allerdings sehen es einige Experten in NBA-Kreisen fraglich, ob Wiseman wirklich Star-Potenzial hat, worauf die Teams mit einem der Top-Picks eigentlich hoffen würden. Zudem gibt es kaum Video-Material von Wiseman aus dem College, da er nach drei Spielen von der NCAA aufgrund eines unerlaubten Anwerbungsversuches der University of Memphis suspendiert wurde.

In diesen drei Partien legte der Big Man der Memphis Tigers im Schnitt 19,7 Punkte, 10,7 Rebounds und 3 Blocks in 23 Minuten Einsatzzeit auf. Trotz der verbliebenen Fragezeichen geht Vecenie davon aus, dass Wiseman in der Top 5 des NBA Draft am 18. November gezogen wird.