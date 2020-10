Nations League: Griechenland gegen Kosovo heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwoch treffen in der Gruppe C3 der Nations League Griechenland und Kosovo aufeinander. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nations League, Griechenland - Kosovo: Anpfiff, TV und Ort

Die griechische Nationalmannschaft empfängt Kosovo am heutigen Mittwoch (14. Oktober) um 20.45 Uhr in Athen. Austragungsort ist das Olympiastadion Spyros Louis in der Hauptstadt der Gastgeber.

Folgendes Schiedsrichtergespann aus Israel leitet die Partie:

Schiedsrichter: Roi Eeinshreiber

Assistenten: Nati Dotan und Matityahu

Vierter Offizieller: Eitan Shmuelevitz

Griechenland vs. Kosovo heute live im TV und Livestream

Stattdessen besitzt der Streaminganbieter DAZN die Rechte an allen Spielen der Nations League ohne deutsche Beteiligung.

Zudem bietet der Streamingdienst alle Spiele ab 0 Uhr, auch die Partien der deutschen Nationalmannschaft) im Re-Live und eine Auswahl an Freundschaftsspielen an. Außerdem hat DAZN jede menge Spitzenfußball auf Vereinsebene im Programm, darunter die Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga.

Das Abonnement kostet Euch lediglich 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

Nations League: Griechenland gegen Kosovo heute im Liveticker

SPOX bietet zu allen Spielen der Nations League einen ausführlichen Liveticker an und hat somit auch eine Berichterstattung in Textform für die Partie zwischen Griechenland und Kosovo auf der Seite. Hier geht's zum Liveticker.

Griechenland gegen Kosovo: Vorschau

Griechenland verlor keines der letzten sechs Pflichtspiele und steht mit sieben von neun möglichen Punkten an der Tabellenspitze von Guppe C3. Am zweiten Spieltag siegte der Sensations-Europameister von 2004 mit 2:1 auswärts in Kosovo. In die Länderspielpause starteten die Griechen aber mit einer 1:2-Pleite in Österreich, ehe sie 2:0 gegen Modawien gewannen.

Die kosovarische Nationalmannschaft gibt es in dieser Form noch nicht lange. Erst im Jahr 2016 wurde sie als 55. Mitglied in der UEFA und als 210. Mitglied in die FIFA aufgenommen. Nachdem Kosovo bei der Qualifikation zur WM 2018 noch deutlich gescheitert war (ein Punkt, neun Niederlagen, Torverhältnis von 3:24), war zuletzt eine Steigerung zu erkennen.

In der EM-Qualifikation landete die Mannschaft von Trainer Bernard Challandes mit drei Siegen hinter England und Tschechien auf dem dritten Platz und verpasste somit die Endrunde nur knapp.

Zudem wurden die Dadanen in der Erstaustragung der Nations League klarer Gruppensieger und stiegen aus der Liga D3 auf, was ihnen einen Platz in den Playoffs für die EM sicherte. Am vergangenen Donnerstag verlor Kosovo knapp mit 1:2 gegen Nordmazedonien.

Nations League: Tabelle der Gruppe C3