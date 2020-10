Rumänien - Österreich: Nations League heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Facebook

Vor dem Nations-League-Spiel am heutigen Mittwoch in Ploiesti weist Österreichs Nationalmannschaft eine ausgeglichene Bilanz gegen Rumänien auf. In den bisherigen neun Aufeinandertreffen gab es bei fünf Unentschieden je zwei Siege und Niederlagen, das Torverhältnis steht bei 12:12. Das jüngste Duell endete im vergangenen September mit einer 2:3-Niederlage der ÖFB-Auswahl in Klagenfurt.

In Rumänien hat Österreich noch nie gewonnen. Die rot-weiß-rote Equipe verlor ein Mal und holte zwei Remis. Die Chance auf einen Premierensieg dürfte jedoch nicht so schlecht stehen, denn die Rumänen hatten zuletzt mit den Niederlagen in Island und Norwegen zwei schwere Rückschläge zu verkraften.

Datum Uhrzeit Heim Gast Ort 11.10.2020 0:1 (0:1) Nordirland Österreich Windsor Park, Belfast 14.09.2020 20:45 Uhr Rumänien Österreich Ilie-Oana-Stadion, Ploiești

Rumänien - Österreich: Die Aufstellungen

Österreichs Teamchef Franco Foda hat für das Nations-League-Spiel der ÖFB-Auswahl in Ploiesti gegen Rumänien im Vergleich zum 1:0 am Sonntag in Nordirland nur eine Änderung in der Startformation vorgenommen. Anstelle von Reinhold Ranftl beginnt Alessandro Schöpf auf dem rechten Flügel.

Rumänien: Tătărușanu - Balasa, Burca, Tosca, Bancu, Maxim, Marin, Stanciu, Deac, Alibec, Mitrita;

Österreich: Pervan - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba - Ilsanker, Baumgartlinger - Schöpf, X. Schlager, Baumgartner - Gregoritsch

Rumänien - Österreich im Free-TV und Livestream

Der österreichische Rundfunksender ORF überträgt auch das zweite Duell des ÖFB-Teams gegen Rumänien ab 20.15 Uhr auf ORF 1 . Um 20.45 Uhr erfolgt der Anpfiff. Kommentator ist diesmal Oliver Polzer. Im Studio nehmen Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer Platz.

Sollte kein TV-Gerät zur Verfügung stehen, so kann man in der TV-Thek das Spiel ebenso via Stream sehen.

Sämtliche Nations-League-Partien werden von DAZN übertragen. Zudem hat DAZN jede Menge weiteren Spitzenfußball im Angebot, unter anderem die Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga und Serie A. Dieses Angebot könnt Ihr für einen Monat kostenlos testen, anschließend kostet ein Abo 11,99 Euro im Monats- und 119,99 Euro im Jahresabo.

Rumänien vs. Österreich im Liveticker

Zudem bietet unser LIVETICKER eine ideale Alternative, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben.

Rumänien: Zug für EM vor eigenem Publikum abgefahren

Am Sonntag setzte es für die Rumänen 0:4-Pleite in Norwegen, was in der Nations-League-Gruppe den Rückfall von Platz eins auf Platz drei zur Folge hatte. Drei Tage zuvor verlor Rumänien das EM-Play-off-Semifinale auf Island - damit endete der Traum von Europameisterschaftsspielen vor eigenem Publikum im kommenden Jahr.

Bisher brachten es die Osteuropäer auf fünf EM-Teilnahmen, größter Erfolg war 2000 der Vorstoß ins Viertelfinale. Bei der WM 1994 schaffte es die "Goldene Generation" um Gheorghe Hagi, dessen Sohn Ianis im aktuellen Kader steht, ebenfalls ins Viertelfinale, vier Jahre später immerhin noch ins Achtelfinale. Insgesamt sieben Mal war Rumänien bei einer Weltmeisterschaft mit von der Partie.

Nations League: Die Tabelle der Gruppe 1 in Liga B