BVB - News und Gerüchte: Haaland? "Könnte das Level von Cristiano Ronaldo und Messi erreichen"

Manchester-United-Legende Paul Scholes mutmaßt, dass BVB-Star Erling Haaland (20) im Laufe seiner Karriere das Leistungsniveau der mehrfachen Weltfußballer Cristiano Ronaldo (35) und Lionel Messi (33) erreichen kann. Ein Comeback von Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou ist nach wie vor nicht in Sicht. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den BVB vom Vortag.

BVB-News: Haaland? "Kann Level von Messi und CR7 erreichen"

Paul Scholes, Mittelfeldlegende von Manchester United, ist sich sicher, dass BVB-Stürmer Erling Haaland das Potenzial dazu hat, ein absoluter Weltklasse-Spieler zu werden. "Er ist sensationell", sagte Scholes in einem Interview mit dem in Malaysia ansässigen internationalen Sportportal Stadium Astro.

"Von dem was ich bis jetzt von ihm gesehen habe, halte ich es für möglich, dass er das Level von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi erreichen kann", fügte Scholes hinzu. Deshalb habe er auch nicht verstanden, weshalb Haalands Dortmunder Teamkollege Jadon Sancho anstelle des Norwegers bei den Red Devils die Top-Priorität auf dem Transfermarkt gewesen sei.

"Wir haben schon drei Leute vom ähnlichen Spielertypen im Kader. Über 100 Millionen Euro zu investieren, wäre nicht richtig gewesen. Ich war nicht enttäuscht, dass es nicht geklappt hat", sagte der 45-Jährige zum Werben seines Ex-Klubs um Sancho in diesem Sommer. "Er ist ein großartiger Spieler und würde vermutlich jedes Team besser machen, aber ich denke nicht, dass er unbedingt in diesem Jahr hätte kommen müssen."

Sowohl Sancho als auch Haaland sollen bei ManUnited jedoch nach wie vor ganz oben auf der Wunschliste stehen. Das berichtete ESPN am vergangenen Freitag. Demnach sei Trainer Ole Gunnar Solskjaer frustriert darüber, dass sein Vorgesetzter Ed Woodward es in den vergangenen zwölf Monaten nicht geschafft hat, weder Sancho noch Haaland nach Manchester zu holen.

Besonders bei Solskjaers Landsmann und ehemaligem Schützling Haaland sei sich der United-Trainer nach einem Gespräch im Dezember sicher gewesen, ihn von einem Wechsel im Januar nach Manchester überzeugt zu haben. Nach ESPN -Angaben ließ Woodward jedoch den Wechsel aufgrund von Berater-Zahlungen und der von der Haaland-Seite geforderten Ausstiegsklausel platzen.

Stattdessen wechselte der 20-Jährige im Januar zu Borussia Dortmund und beeindruck dort mit einer starken Torquote von 21 Toren (5 Vorlagen) in 23 Pflichtspielen. Auch in der norwegischen Nationalmannschaft überzeugte Haaland zuletzt mit einem Dreierpack.

Sein Vertrag bei den Schwarzgelben läuft noch bis 2023. Zwar soll es eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro geben, diese könne jedoch erst 2022 gezogen werden, hieß es in übereinstimmenden Medienberichten Anfang des Jahres.

BVB - Zagadou-Comeback nach Knieverletzung nicht in Sicht

Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou wird Borussia Dortmund offenbar noch längere Zeit fehlen. Das bestätigte Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl, der seinen Vertrag beim BVB am Montag bis 2022 verlängert hat, gegenüber den Ruhr Nachrichten am Dienstag. "Es wird noch dauern, wir müssen uns weiter gedulden", sagte Kehl.

Zagadou fehlt den Dortmunder seit Anfang August aufgrund einer zunächst mysteriösen Knieverletzung. Eine Untersuchung bei einem Pariser Spezialisten ergab eine Außenbandverletzung, die jedoch konservativ behandelt werden solle.

Anfang September hatte BVB-Sportdirektor Michael Zorc noch im kicker die Prognose geäußert, dass Zagadou wohl nicht für mehrere Monate ausfallen werde. Eine Hoffnung, die sich mittlerweile zerschlagen hat.

Der 21-Jährige, der in der vergangenen Saison wieder zu einer festen Größe in der Dortmunder Defensive wurde und mit starken Zweikampfwerten überzeugte, befindet sich nach Angaben der Ruhr Nachrichten im Aufbautraining und erhöhe aktuell die Intensität seiner individuellen Einheiten. Eine Rückkehr bis zum Revierderby gegen Schalke 04 am 24. Oktober scheint jedoch ausgeschlossen.

Damit vergrößern sich Lucien Favres Personalsorgen in der Abwehr im Herbst zunehmend. Manuel Akanji wird am kommenden Wochenende gegen Hoffenheim aufgrund einer Corona-Infektion aller Voraussicht nach nicht spielen dürfen. Für ihn wird Lukasz Piszczek wohl in die Dreierkette rücken.

In der Champions League wird sich Zagadous Fehlen außerdem noch einmal deutlich bemerkbar machen. In den ersten beiden Spielen gegen Lazio Rom (20.10.) und Zenit St. Petersburg (28.10.) ist Emre Can nach seiner Roten Karte im Achtelfinalrückspiel vergangene Saison gegen PSG gesperrt.

© getty

BVB-Spielplan nach der Länderspielpause