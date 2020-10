NBA Finals - Los Angeles Lakers krönen historische Saison mit dem Titel: "Haben einen Doktor in Widrigkeiten"

Facebook

Am Ende der längsten NBA-Saison aller Zeiten, die nun insgesamt 356 Tage angedauert hatte, brach es aus dem sonst nicht unbedingt emotionalen Head Coach heraus. "Wir haben einen Doktor in Widrigkeiten, so viel kann ich sagen", sagte Frank Vogel. "Wir haben viel durchgemacht, aber ich bin so verdammt stolz auf dieses Team. World Champions!"

Man konnte ihm nur beipflichten. Die Lakers lösten auch die letzte Herausforderung dieser langen Spielzeit, brachen den Widerstand der unermüdlichen Miami Heat und holten sich ihren 17. NBA-Titel, den ersten seit zehn Jahren, als der im Januar 2020 verstorbene Kobe Bryant noch das Aushängeschild der berühmtesten NBA-Franchise war.

Die Stadt Los Angeles verfiel prompt in Ekstase, sämtliche Corona-Regeln wurden rund ums Staples Center vorerst "ausgeblendet" , denn für den Moment war die Welt wieder in Ordnung, ein bisschen zumindest. Eine Meisterschaft ist eben immer noch eine Meisterschaft.

"Es ist egal, wo man einen Titel gewinnt. Eine Bubble, Miami, Golden State, ganz egal. Wenn man an diesen Punkt kommt, ist es eins der besten Gefühle der Welt", sagte LeBron James.

Der Widerstand der Miami Heat wurde gebrochen

James musste es wissen, für den Superstar war es schließlich bereits die vierte Meisterschaft. Der 35-Jährige war auch in Spiel 6 wieder die treibende Kraft seines Teams, das die Partie aber vor allem dank einer herausragenden Defensiv-Leistung nahezu vom Start weg dominierte. Die von Vogel angesprochenen "Widrigkeiten" - sie waren zumindest in diesem Spiel kaum noch zu sehen.

Der Lakers-Coach hatte seinen Anteil daran, da er seine Starting Five veränderte und Alex Caruso für Dwight Howard hereinnahm. Das machte die Lakers schneller und setzte Anthony Davis auf die Center-Position, von der aus er defensiv einen riesigen Einfluss ausübte. Miami kam in der ersten Hälfte bloß auf 36 Punkte, lag phasenweise mit ebenso vielen Zählern im Rückstand.

LeBron James zu Anthony Davis: "Du bist ja soft"

Zur Pause war das Spiel bereits entschieden, auch wenn die Heat im letzten Viertel noch Ergebniskosmetik betreiben durften. 1:27 Minuten vor dem Ende gingen Davis und James vom Feld, Davis machte sich dann sogar auf den Weg in die Katakomben, bevor LeBron ihn zurückholte. "Er sagte mir: 'Du bist ja soft, du Heulsuse'", grinste Davis, der von seinen Emotionen überrollt wurde.

"Als noch etwa 25 Sekunden zu spielen waren, wurde das Gefühl Realität und ich wusste, dass ich ein Champion sein würde. Da bin ich emotional geworden", sagte Davis. Für den 27-Jährigen war der Titel auch eine Bestätigung, dass es sich gelohnt hatte, nach erfolglosen Jahren bei den New Orleans Pelicans seinen Trade nach Los Angeles - und zu LeBron - zu forcieren.

Rob Pelinka: "Dieser Titel ist ihnen gewidmet"

Nicht nur für Davis war der Titel derweil eine Premiere. Für Jeanie Buss war es die erste Meisterschaft als Team-Besitzerin, für Vogel die erste als Head Coach, für Rob Pelinka die erste als General Manager. Der frühere Agent, dessen prominentester Klient Bryant gewesen war, wurde ebenfalls emotional und kam nicht umhin, den Triumph mit Kobe in Verbindung zu bringen.

"2020 ist bisher offensichtlich ein tragisches und ziemlich schwieriges Jahr mit dem, was am 26. Januar passiert ist, und ich denke, dass Kobe und Gianna dieses Team das gesamte Jahr über geführt haben", sagte Pelinka. "Diese Meisterschaft ändert nichts an diesem Verlust, aber es hat den positiven Effekt, dass es zu ihrem Erbe beiträgt. Dieser Titel ist ihnen gewidmet."

Diese Botschaft teilte auch Davis. "Vor der Tragödie war er bei Spielen und sagte uns: 'Das ist euer Jahr. Holt es euch.' Er hatte viel Vertrauen in uns", sagte der Big Man. "Ich weiß, dass er von oben auf uns schaut und super stolz ist. Wir vermissen ihn, und das hier ist definitiv für ihn."

