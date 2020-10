BVB: Spielplan und Gegner nach der Länderspielpause

Facebook

BVB: Spielplan nach der Länderspielpause in der Bundesliga

Für die Borussen geht es in den kommenden Wochen ans Eingemachte. In der Liga warten zwei absolute Kracher, die richtungsweisend für die Saison der Schwarz-Gelben werden können. Zunächst reisen die Westfalen am kommenden Samstag nach Sinsheim und treffen auf Bayern-Bezwinger Hoffenheim.

Am darauffolgenden Samstag geht es um 18.30 Uhr in das 157. Revierderby gegen Schalke 04. Nach dem schwachen Saisonstart der Gelsenkirchener geht die Mannschaft von Lucien Favre als ganz klarer Favorit in die Partie und alle Fans erwarten nichts weniger als einen Dreier im heimischen Westfalenstadion.

In den darauffolgenden Wochen geht es Schlag auf Schlag weiter, zunächst wartet Aufsteiger Bielefeld, ehe am 7. November die Bayern zu Besuch sind. Der deutsche Klassiker verspricht wie jedes Jahr eins der spannennsten Spiele der Bundesliga-Saison zu werden.

BVB: Bundesliga-Spielplan in der Übersicht

Datum und Uhrzeit Gegner Ort 17.10.2020, 15:30 Uhr Hoffenheim Auswärts 24.10.2020, 18:30 Uhr Schalke 04 Heim 31.10.2020, 15:30 Uhr Bielefeld Auswärts 07.11.2020, 18:30 Uhr FC Bayern Heim 21.11.2020, tbd. Hertha BSC Auswärts

BVB: Gegner in der Champions League

Neben der Bundesliga stehen für Borussia Dortmund im Oktober auch noch Partien in der Champions League auf dem Programm. Den Borussen wurde Lazio Rom, Club Brügge und Zenit St. Petersburg zugelost.

Der Auftakt erfolgt am Dienstag, den 20. Oktober, in der ewigen Stadt gegen die Laziali.

BVB: Champions-League-Spielplan in der Übersicht

Datum Gegner Ort 20.10.2020, 21.00 Uhr Lazio Rom Auswärts 28.10.2020, 21.00 Uhr Zenit Heim 04.11.2020, 21.00 Uhr Brügge Auswärts 21.11.2020, 21.00 Uhr Brügge Heim 02.12.2020, 21.00 Uhr Lazio Rom Heim 08.12.2020, 21.00 Uhr Zenit Auswärts

BVB-Spielplan: So kannst du Borussia Dortmund live sehen

Alle Fans des BVB können sich die Highlights der Bundesligapartien beim Streaminganbieter DAZN ansehen. Die Spiele werden nicht live übertragen, Ihr könnt jedoch bereits kurz nach Abpfiff die besten Szenen der Partie sehen.

In der Königsklasse zeigt DAZN ausgewählte Spiele der deutschen Teams live und exklusiv. Darunter sind auch zwei Partien des BVB. So werden die Begegnungen am 4. Spieltag gegen Club Brügge und am 6. Spieltag gegen Zenit St. Petersburg live bei DAZN zu sehen sein.

Die Spiele sind außerdem on-demand abrufbar und auch die Highlights könnt Ihr kurz nach Abpfiff sehen. Doch DAZN hat nicht nur Fußball im Angebot. Beim "Netflix des Sports" bekommt Ihr die gesamte Action aus NBA, NFL, MLB, NHL, UFC, Rugby, Motorsport, MotoGP und Eurosport zu sehen.