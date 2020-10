Das ÖFB-Team gastiert heute in Nordirland. Ob es für die Nationalmannschaft für den zweiten Sieg im dritten Spiel reicht, könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen.

© imago images / Eibner Europa

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Nations League: Nordirland gegen Österreich heute im LIVETICKER zum Nachlesen - 0:1 (0:1)

Tore: 1:0 Gregoritsch (42.)

90.+1. | Es gibt noch vier Minuten Nachspielzeit.

86. | Zweite Gelbe, wieder nach einem harten Foul: Diesmal trifft es Thompson.

85. | Bringen die Neuen Schwung? Die Gastgeber wirken dem Ausgleich nicht nahe, dennoch steht es nur 0:1 ...

80. | Torschütze Gregoritsch geht, Adrian Grbic nimmt seine Rolle ein.

78. | Gelbe Karte Conor McLaughlin

76. | Österreich fokussiert es nun, die Führung zu verteidigen. Nach vorne geht nicht mehr viel.

73. | ... und Jordan Thompson kommt für Stuart Dallas.

73. | Doppelwechsel bei der Green and White Army: Corry Evans ersetzt Steven Davis ...

73. | Auswechslung Reinhold Ranftl Christopher Trimmel

71. | Ein Alaba-Freistoß aus dem rechten Halbfeld findet weder Freund noch Feind, McGovern nimmt das Leder auf.

68. | Zweiter Torschuss der Baraclough-Elf: Aus dem linken Halbfeld flankt Patrick McNair und Jonny Evans köpft aus wenigen Metern, Pavao Perman pariert allerdings problemlos .

64. | Aleksandar Dragovic hält sich den Kopf, geht wohl ohne Einwirkung eines Gegenspielers zu Boden und muss behandelt werden.

Nations League: Nordirland gegen Österreich - ÖFB bleibt ruhig

61. | Der erste Wechsel: Conor Washington ersetzt Kyle Lafferty.

59. | Zwar spielt Nordirland mittlerweile mit, hat jedoch weiter nur einen Torschuss abgegeben.

55. | Alaba schießt einen Freistoß aus über 30 Metern zentraler Position mit links direkt auf das Tor, McGovern hat bei dem Aufsetzer allerdings keine Schwierigkeiten.

53. | Von links passt Alaba auf die andere Seite in den Strafraum, Ranftl probiert es direkt mit dem rechten Außenrist - trifft das Rund jedoch nicht richtig.

50. | Auch die ÖFB-Mannschaft übt aber weiter hoch Druck aus.

49. | Norn Iron wirkt jetzt so, als ob es auch etwas Initiative ergreifen möchte.

46. | Der Ball rollt wieder, beide Teams kommen unverändert aus dem Kabinentrakt.

Halbzeit | In Belfast spielten eigentlich nur die Gäste, die durchaus auch schon zwei, drei oder vier Treffer hätten markieren können. Gegen zurückgezogene Nordiren erspielte sich Österreich einige Gelegenheiten: Hinteregger und zweimal Baumgartner waren noch gescheitert, Gregoritsch machte es kurz vor dem Halbzeitpfiff besser.

Nations League: Nordirland gegen Österreich: HALBZEIT

45.+1. | Pause, verdient geht Österreich mit einer Führung in die Pause.

42. | Tooor! Nordirland - ÖSTERREICH 0:1. Da ist der überfällige Treffer! Von links flankt der aufgerückte Hinteregger, sechs Meter vor dem Kasten springt Gregoritsch hoch und köpft neben den kurzen Pfosten ein.

Nations League: Gregoritsch mit der Führung!

37. | Ecke Baumgartner von der linken Seite, Kopfball Lainer vor dem ersten Pfosten - ein gutes Stück daneben. Im rheinischen Derby in Köln traf der Mönchengladbacher zuletzt in der Bundesliga noch bei einer vergleichbaren Variante.

35. | Nächste Riesenmöglichkeit! Aus dem rechten Halbfeld spielt Alaba einen langen Pass auf die andere Seite, Ranftl köpft vor das Tor, vom linken Pfosten legt Gregoritsch ebenfalls per Kopf in die Mitte - und Baumgartner schießt bedrängt per Volley aus fünf Metern drüber. Der Offensivmann bleibt nach dem Zweikampf kurz am Boden, kann allerdings weitermachen.

32. | Mittlerweile wäre die Führung für Österreich verdient, die Foda-Mannen bestimmen die Partie und erspielen sich auch Chancen. Hinteregger und Baumgartner hatten das 1:0 auf Kopf und Fuß.

29. | Den muss Baumgartner machen! Cathcart verliert das Spielgerät vor dem eigenen Strafraum, links taucht der Hoffenheimer ganz frei vor McGovern auf - und schießt mit dem rechten Fuß aus zwölf Metern halbhoch neben den langen Pfosten

Nations League: Baumgartner mit der Riesenchance

27. | Nach Torschüssen steht es 4:1 für die Burschen.

24. | Den macht Hinteregger eigentlich, zumindest in der vergangenen Saison in der Bundesliga. Aus dem rechten Halbfeld schlägt Alaba einen Freistoß vorne rein, völlig frei köpft das eigentliche Kopfballungeheuer aus sechs Metern mittig in die Hände McGoverns.

22. | Der erste Eckball für die Nordiren: Von rechts findet Patrick McNair jedoch nur einen Kontrahenten.

Nations League: ÖFB macht Dampf !

18. | Die Hausherren nähern sich dem gegnerischen Strafraum mal, sogar einmal von links und einmal von rechts, beide Male bereinigt die Situation aber ein Verteidiger.

15. | Gregoritsch schießt aus Halbrechter Position innerhalb der Gefahrenzone mit dem linken Fuß, verfehlt den langen Winkel halbhoch etwas.

13. | Alaba gibt die Kugel von links vorne rein, Lewis verpasst den Klärungsversuch - Ranftl ist davon jedoch überrascht, von ihm springt der Ball neben dem Tor ins Aus.

12. | Immer wieder suchen die Österreicher auf dem rechten Flügel Stefan Lainer.

10. | Die erste Ecke: Baumgartner flankt von der rechten Seite, Ilsanker kommt zum Kopfball - McGovern pariert den zu zentral platzierten Abschluss jedoch ohne Probleme.

7. | Ilsanker schickt Lainer mit einem Heber stark rechts in den Strafraum, dessen Kopfballhereingabe landet aber bei Torwart McGovern.

4. | Die Gäste beginnen mit viel Ballbesitz und hohem Pressing bei gegnerischem.

Nations League: Nordirland gegen Österreich - Los gehts!

1. | Auf geht's! Österreich in rot-weißen Trikots, schwarzen Hosen und roten Stutzen stößt an, Nordirland entgegnet in Grün-Weiß-Grün.

Vor Beginn

600 Zuschauer dürfen im Windsor Park dabei sein.

Vor Beginn

Das Thermometer in der nordirischen Hauptstadt Belfast zeigt nur noch zehn Grad Celsius an.

Vor Beginn

Zum zwölften Mal treffen Green and White Army und das ÖFB-Team aufeinander, dabei ist die Bilanz absolut ausgeglichen: Beide gewannen je viermal, die Tordifferenz beträgt 18:18. Bei der letzten Auflage der Nations League setzte sich zweimal die österreichische Mannschaft durch.

Vor Beginn

Nationaltrainer Franco Foda hat nach dem 2:1 am Mittwoch gegen Griechenland ein überwiegend positives Resümee gezogen. Er ortete zwar im Hinblick auf die Nations-League-Partien in Nordirland und Rumänien Verbesserungspotenzial, dennoch überwog die Zufriedenheit über den Testspiel-Erfolg. "Der Sieg war aufgrund der zweiten Hälfte verdient", betonte der Coach.

Vor Beginn

Der Anpfiff erfolgt heute um 20.45 Uhr im Windsor Park in Belfast.

Vor Beginn

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker zur Nations-League-Partie Nordirland gegen Österreich.

© imago images / GlobalImagens

Nations League: Nordirland gegen Österreich im TV und Livestream sehen

Die Partie könnt Ihr im ORF ab 20.15 Uhr verfolgen. Kommentator ist diesmal Boris Kastner-Jirka. Im Studio nehmen Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer Platz. Der Sender bietet auch einen Livestream in der TV-Thek an.

In Deutschland wird das Spiel von DAZN übertragen. DAZN hat Menge weiteren Spitzenfußball im Angebot, u.a. die Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga und Serie A. Dazu gibt es noch Darts, Boxen, Basketball, American Football und noch vieles mehr. Dieses Angebot könnt Ihr für einen Monat kostenlos testen, anschließend kostet ein Abo 11,99 Euro im Monats oder 119,99 Euro im Jahresabo.

Nordirland gegen Österreich: Die letzten Duelle im Überblick

Zuletzt gab es das Duell im November 2018, damals ebenfalls in der Nations League. Xaver Schlager und Valentino Lazaro trafen damals für das ÖFB-Team und sorgten für den 2:1-Sieg.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Nations League 18.11.2018 1:2 Nations League 12.10.2018 1:0 WM-Quali 12.10.2005 2:0 WM-Quali 13.10.2004 3:3

Nations League: Die Tabelle der ÖFB-Gruppe

Der Gruppenletzte steigt in die Liga C ab. Der Sieger dagegen wird in die Liga A aufsteigen.