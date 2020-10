BVB - News und Gerüchte: Wie der 1. FC Köln den Transfer von Giovanni Reyna verpasste

Facebook

© imago images / Horstmüller

Hier gibt es alle News und Gerüche rund um den BVB vom Vortag .

BVB - News: Giovanni Reyna stand 2017 vor einem Wechsel zum 1. FC Köln

Borussia Dortmunds Offensiv-Juwel Giovanni Reyna wäre 2017 offenbar beinahe beim 1. FC Köln gelandet. Das berichtet der Express am Sonntag. Demnach sei der damalige FC-Präsident Werner Spinner auf Anraten des damaligen Sportdirektors Jörg Jakobs Ende 2017 sogar in die USA gereist, wo es ein Treffen mit der Familie Reyna gegeben habe.

Reyna, der damals in der Jugendakademie des New York City FC spielte, sollte zur U19 des Bundesligisten stoßen. Dafür soll Spinner unter anderem auch Reynas Mutter Danielle, die sechsmal für die US-Frauen-Nationalelf auflief, ein Engagement bei der Kölner Damenmannschaft angeboten haben. Sogar zu Besuch in Köln sei Reyna schon gewesen.

Finanziell sei der Wechsel des hochveranlagten Offensivspielers zwar für die Kölner trotz einer angeblichen Gesamtgehaltsforderung in Höhe von zwei Millionen Euro möglich gewesen, allerdings habe der FC immer größere Konkurrenz im Werben um Reyna bekommen.

Spinner soll Armin Veh, der inzwischen die sportliche Leitung in Köln übernommen hatte, nochmals in einer E-Mail dazu aufgefordert haben, weiter an Reyna dranzubleiben. Doch die Kölner gingen am Ende leer aus und Reyna wechselte im Sommer 2019 in die U19 des BVB.

Dort wurde er bereits nach einem halben Jahr von Trainer Lucien Favre in den Profikader beordert. Mittlerweile ist der erst 17-jährige Reyna fester Bestandteil der Dortmunder Startelf und kommt in dieser Spielzeit in der Bundesliga bereits auf ein Tor und vier Vorlagen. Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis 2021, allerdings greift an seinem 18. Geburtstag (13. November) eine Anschlussvereinbarung, wodurch sich der Vertrag nochmals bis 2023 verlängern würde. Allerdings soll der BVB nach Angaben des kicker bereits an einer Vertragsverlängerung über 2023 hinaus arbeiten.

© imago images / Sportfoto Rudel

BVB: Berater nennen Sancho-Wechsel als "wahrscheinlichsten Transfer" im Winter

Das Sportportal The Athletic hat in einer Umfrage unter 18 Spielerberatern die vergangene Transferperiode bewerten lassen und außerdem die Frage gestellt, welcher gescheiterte Sommertransfer im kommenden Wintertransferfenster über die Bühne gehen werde.

Die große Mehrheit der Berater stimmte für einen Abschied von Jadon Sancho bei Borussia Dortmund (27 Prozent), gefolgt von einem Wechsel von Norwich-Verteidiger Max Aarons (13 Prozent), an dem unter anderem der FC Bayern München interessiert gewesen sein soll.

"Ich erwarte erneut viele Spekulationen um Sancho. Nach allem, was man aus dem Berater-Umfeld hört, will er bald den großen Wechsel. Ich glaube nur nicht, dass Manchester United ihn bekommen wird", wird ein namentlich nicht genannter Spieleragent zitiert.

Die Red Devils waren im Sommer mit einer Offerte für Sancho beim BVB abgeblitzt. Zuvor hatten die Dortmunder in Person von Sportdirektor Michael Zorc einem Wechsel des Offensivspielers nach dem 10. August einen Riegel vorgeschoben und anschließend in einem Machtwort klar gestellt, dass Sancho in dieser Saison "definitiv" bei der Borussia bleiben werde.

Nach Angaben des Independent soll Sancho nicht die Notwendigkeit eines Wechsels zu United verspürt haben und habe daher seinen Abschied vom BVB nicht erzwingen wollen, weil er sich in Dortmund wohlfühle und beim Klub keine verbrannte Erde hinterlassen wollte. Für einen Wechsel 2021 soll sich nun angeblich der FC Liverpool in der Pole Position befinden.

Nach Informationen von SPOX und Goal würde Sancho bei den Reds jedoch erst dann ein heißes Transfer-Thema werden, sollten entweder Sadio Mane (Vertrag bis 2023) oder Mohamed Salah (Vertrag bis 2023) den Klub im kommenden Sommer verlassen. "Solange Salah bei Liverpool spielt, wird der Klub keinen rechten Flügelspieler auf absolutem Top-Niveau verpflichten", schätzt Goal-Korrespondent Neil Jones das Transfergerücht aus England ein.

BVB-Transfer? Eriksen: "Habe nichts von meinem Agenten gehört"

Christian Eriksen hat dementiert, dass Borussia Dortmund Anfang Oktober bei Inter Mailand vorstellig geworden sei, um eine Last-Minute-Leihe des Dänen in die Wege zu leiten. Das hatte das italienische Portal Tuttomercato berichtet.

"Ich habe nichts von meinem Agenten gehört. Es gab nichts Konkretes", stellte Eriksen auf einer Pressekonferenz der dänischen Nationalmannschaft klar: "Ich bin an die Spekulationen der Medien gewöhnt."

Bereits 2013 sollen die Dortmunder nach dem Abgang von Mario Götze zum FC Bayern an dem damaligen Ajax-Star interessiert gewesen sein. Eriksen wechselte jedoch zu Tottenham Hotspur und im Januar 2020 zu Inter Mailand. Dort ist er aktuell nur noch Reservist.

"Ich will nicht die ganze Saison auf der Bank sitzen", betonte Eriksen: "Ich hoffe, das ist nicht die Absicht des Trainers oder des Vereins. Es wird eine arbeitsreiche Saison werden, viele Spiele stehen auf dem Programm. Ich erwarte, dass ich spielen werde."

BVB-Spielplan nach der Länderspielpause