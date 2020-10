FC Bayern, News und Gerüchte: Tiago wohl erst 2021 für Profis spielberechtigt

Der FC Bayern hat am Deadline Day Tiago Dantas (19) von Benfica Lissabon verpflichtet. Angeblich ist der Neuzugang aber in diesem Jahr nicht mehr für die Profis spielberechtigt. Außerdem: Karl-Heinz Rummenigge hat einen Verlust im Geschäftsjahr nicht ausgeschlossen. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / Sven Simon

Hier geht es zu den News und Gerüchten vom 10. Oktober.

FC Bayern, Gerücht: Tiago erst 2021 für Profis spielberechtigt

Am Deadline Day verpflichtete der FC Bayern das portugiesische Talent Tiago Dantas (19). Wie das portugiesische Narichtenportal Mais Futebol nun berichtet, wird Tiago allerdings 2020 kein Spiel für die Profis absolvieren können.

Da der Transfer erst spät vollzogen wurde, konnten die Bayern angeblich den Portugiesen nicht mehr bei den nationalen und internationalen Verbänden registrieren. Daher ist Danats weder für die Bundesliga, den Pokal noch die Champions League spielberechtigt. Für letzteren Wettbewerb stand er ohnehin nicht im Aufgebot.

Der Portugiese wird zwar bei den Profis mittrainieren können, seine Spielpraxis muss er sich aber bei der zweiten Mannschaft in der 3. Liga holen.

Dantas wurde zunächst bis zum kommenden Sommer von Benfica Lissabon an den FC Bayern verliehen. Die Bayern sicherten sich aber eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro.

Alle Hintergründe zu Tiago Dantas und wer der Kicker ist, könnt Ihr hier nachlesen.

FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge schließt Verlust nicht aus

Wegen der ausbleibenden Zuschauer-Rückkehr habe selbst der FC Bayern massive finanzielle Probleme. Das hat Karl-Heinz Rummenigge der Bild am Sonntag verraten. Die Gehälter würden zwar wieder "normal" bezahlt, "aber wir werden in diesem Geschäftsjahr kämpfen müssen. Ich schließe nicht aus, dass wir zum ersten Mal in meinen 19 Jahren als Vorstandsvorsitzender Verlust machen", sagte Rummenigge.

Wenn die Bayern bis zum Saisonende vor leeren Rängen spielen müssten, erwartet Rummenigge "rund 100 Millionen Euro Mindereinnahmen. In ganz Europa verliert jeder Klub zwischen 50 und in der Spitze 200 Millionen Euro in einer Saison, die er ohne Zuschauer spielen muss. Wie lange das ein Fußball-Klub aushält, das kann man sich an fünf Fingern abzählen."

Rummenigge forderte daher die Anpassung des Zuschauerkonzeptes. Man dürfe nicht mehr nur den Inzidenzwert der Stadt sehen, sondern müsse diesen Wert auf die umliegenden Landkreise ausweiten. "Bei uns kommen maximal 20 Prozent der Zuschauer aus der Stadt München", verriet Rummenigge.

FC Bayern, Gerücht: David Alaba bei Juventus Turin ein Thema

David Alaba hat offenbar das Interesse von Juventus Turin geweckt. Das berichtet die italienische Zeitung Tuttosport am Samstag.

Demnach will der Serie-A-Klub die offensichtlichen Verhandlungsschwierigkeiten zwischen den Münchnern und der Alaba-Seite ausnutzen, um den österreichischen Nationalspieler von einem Transfer nach Italien zu überzeugen.

Weitere Infos dazu findet Ihr hier.

FC Bayern: Bemühungen um Real Madrids Federico Valverde als Thiago-Nachfolger

Auf der Suche nach einem Ersatz für den zum FC Liverpool abgewanderten Thiago soll der FC Bayern München bei Real Madrid wegen eines möglichen Transfers von Federico Valverde angefragt haben.

Dies berichtet die spanische Sportzeitung Marca . Allerdings hätten weder Real noch der Nationalspieler Uruguays Interesse an einem Wechsel gezeigt.

Hier erfahrt Ihr alle Hintergründe dazu.

FC Bayern: Spielplan nach der Länderspielpause