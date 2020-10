Nordirland - Österreich: Nations League heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Testspiel gegen Griechenland geht es für Österreich in der Nations League weiter, wo nun ein Auswärtsmatch in Nordirland wartet. SPOX erklärt euch, wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker seht.

© GEPA

Österreichs Teamchef Franco Foda hat nach dem 2:1 am Mittwoch gegen Griechenland ein überwiegend positives Resümee gezogen. Der Deutsche ortete zwar im Hinblick auf die Nations-League-Partien in Nordirland und Rumänien Verbesserungspotenzial, dennoch überwog die Zufriedenheit über den Testspiel-Erfolg. "Der Sieg war aufgrund der zweiten Hälfte verdient", betonte der Coach.

Foda bat seine Schützlinge am Donnerstag noch einmal zu einer Trainingseinheit in Klagenfurt, ehe am Freitag der Abflug Richtung Dublin erfolgte, wo es am Sonntag in der Nations League gegen Nordirland geht. Drei Tage später steigt das Gastspiel in Ploiesti bei Rumänien. In diesen Partien kann der Trainer auf die gegen Griechenland geschonten David Alaba und Xaver Schlager zurückgreifen. Marco Friedl muss hingegen aufgrund der Reisebeschränkungen zurück nach Bremen.

© imago images / Sven Simon

Nordirland - Österreich im Free-TV und Livestream

Der österreichische Rundfunksender ORF überträgt auch das dritte Gruppenspiel des ÖFB-Teams auf ORF 1 ab 20.15 Uhr. Um 20.45 Uhr erfolgt der Anpfiff. Kommentator ist diesmal Boris Kastner-Jirka. Im Studio nehmen Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer Platz.

Sollte kein TV-Gerät zur Verfügung stehen, so kann man in der TV-Thek das Spiel ebenso via Stream sehen.

Sämtliche Nations-League-Partien werden von DAZN übertragen. Zudem hat DAZN jede Menge weiteren Spitzenfußball im Angebot, unter anderem die Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga und Serie A. Dieses Angebot könnt Ihr für einen Monat kostenlos testen, anschließend kostet ein Abo 11,99 Euro im Monats oder 119,99 Euro im Jahresabo.

Datum Uhrzeit Heim Gast Ort 11.10.2020 20:45 Uhr Nordirland Österreich Windsor Park, Belfast 14.09.2020 20:45 Uhr Rumänien Österreich Ilie-Oana-Stadion, Ploiești

Nordirland vs. Österreich im Liveticker

Zudem bietet unser LIVETICKER eine ideale Alternative, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben.

© imago images / Sven Simon

Nordirland - Österreich: Die Aufstellungen

Nordirland: McGovern - Lewis, Evans, Cathcart, Dallas - Davis, McNair, McLaughlin -Jones, Lafferty, Whyte

Österreich: Pervan - Alaba, Hinteregger, Dragovic, Lainer - Baumgartlinger, Schlager, Ilsanker - Baumgartner, Gregoritsch, Ranftl

Christoph Baumgartner: "Bodenständig und normal bleiben"

Vor einigen Monaten hat Christoph Baumgartner bei Hoffenheim noch um einen Platz in der Startformation gekämpft und war weit von einer Nominierung für die österreichische Nationalmannschaft entfernt. Mittlerweile ist der Offensivspieler bei der TSG ebenso gesetzt wie in der ÖFB-Auswahl, wo er seinen Wert am Mittwoch in Klagenfurt mit dem Siegestor zum 2:1 gegen Griechenland wieder unter Beweis stellte.

Baumgartner ist zweifellos der aktuelle Shootingstar des Teams, zeigt sich davon aber unbeeindruckt. "Ich bin ein Bub, der weiß, wo er herkommt", sagte der gebürtige Waldviertler am Donnerstag. "Ich habe von meinem Elternhaus immer mitbekommen, bodenständig und normal zu bleiben, und das wird sich auch nicht ändern, egal, wo es noch hingeht. Aktuell läuft's gut, aber ich weiß, dass auch wieder Spiele kommen werden, bei denen es nicht so gut läuft", meinte der 21-Jährige.

