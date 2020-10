NBA Finals: Spiel 6 zwischen Los Angeles Lakers und Miami Heat heute live im TV und Livestream sehen

Facebook

NBA Finals, Lakers-Heat: Die wichtigsten Infos zu Spiel 6

Spiel 6 der NBA Finals findet in der heutigen Nacht von Sonntag (11. Oktober) auf Montag um 1.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt. Das Duell findet wie alle Partien der diesjährigen Playoffs in der von der NBA eingerichteten, coronafreien Blase im ESPN Wide World of Sports Complex in Florida stattfinden.

Die Lakers führen in der Serie mit 3-2, unter anderem da zwei der drei wichtigsten Spieler Miamis mit Bam Adebayo und Goran Dragic durch Verletzungen eingeschränkt sind (Adebayo) oder sogar ganz ausfallen (Dragic).

NBA Finals, Lakers-Heat: Spiel 6 heute live im TV und Livestream

Die NBA Playoffs sind im deutschsprachigen Raum nicht im Free-TV zu sehen.

DAZN zeigt die NBA Playoffs und seit den Conference Finals alle Spiele ohne Ausnahme, so auch bei Spiel 6. Beginnend mit der Vorberichterstattung ab 1.20 Uhr erwartet Euch dort folgende Crew:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Alex Schlüter

Experte: Dre Voigt

Der Streamingdienst ist neben dem US-Sport (NBA, NFL, MLB und NHL) auch eure Anlaufstelle für europäischen Spitzenfußball aus der Serie A, Primera Division, Ligue 1, Europa League und Champions League sowie ausgewählten Spielen und allen Highlights aus der Bundesliga. Außerdem seht Ihr dort Boxen, UFC, WWE, Darts, Snooker, Beachvolleyball, Tennis, Motorsport, Radsport, Wintersport, Sportfischen, E-Sports und noch vieles mehr!

Nach dem kostenlosen Probemonat bei DAZN kostet ein monatlich kündbares Abo 11,99 Euro, das Jahresabonnement ist vergleichsweise günstiger bei 119,99 Euro für volle zwölf Monate.

Alternativ könnt Ihr alle Spiele der NBA in der regulären Saison und den Playoffs auch mit dem NBA League Pass sehen.

NBA Finals, Lakers-Heat: Was geschah in Spiel 5?

Spiel 5 der NBA Finals war eins für die Geschichtsbücher ( hier die Highlights im Video )! Jimmy Butler hat das zweite 30-Punkte-Triple-Double der Serie aufgelegt und konnte Miami damit zum knappen Siegen 111:108 gegen die Lakers führen, obwohl auch LeBron James ein grandioses Spiel machte. Der King erzielte 40 Punkte, 13 Rebounds und 7 Assists, den entscheidenden Wurf des Spiels überließ er jedoch Danny Green, der ganz frei von der Dreierlinie vergab .

NBA Finals, Lakers-Heat: Die Serie im Überblick