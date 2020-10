Christoph Schösswendter über Admira-Aus: "So eine Mitteilung zu erhalten, ist grausam"

Kurz vor Transferschluss überraschte der FC Admira mit der Aussortierung von Christoph Schösswendter. Seitdem ist der 32-Jährige auf Vereinssuche. "Es war eine Erfahrung, die ich vorher so noch nie machen musste.

© GEPA

Schösswendter kam im Jänner 2019 von Union Berlin zurück in die Südstadt und schaffte mit der Admira in der vergangenen Saison den Klassenerhalt. Auch in der laufenden Spielzeit kam der Bundesliga-Routinier in den ersten beiden Matches gegen Rapid und St. Pölten auf insgesamt 90 Spielminuten, wurde kurz darauf aber vom Verein suspendiert.

"Es ist bis zum jetzigen Zeitpunkt so, dass mir nicht gesagt wurde bzw. ich nicht weiß, was genau passiert ist. Ich kenne keinen Grund für diese Freistellung. Ich kann mich auch an keinen speziellen Vorfall erinnern, der das irgendwie rechtfertigen würde", erklärte Schösswendter.

"Wenn der Verein sportlich nicht mehr zufrieden gewesen wäre, oder der Meinung gewesen wäre, dass es nicht mehr reicht, dann könnte ich das zumindest nachvollziehen. Ich habe auch die Selbstreflexion, dass ich es selbst eingesehen hätte, wenn ich sportlich fehl am Platz gewesen wäre. Dem ist aber absolut nicht so", fügte er an.

Vertrag zwischen Schösswendter und FC Admira wurde aufgelöst

Der Ex-Admiraner wandte sich an die Gewerkschaft, sein Vertrag mit den Niederösterreichern wurde daraufhin aufgelöst, "um die Chance zu wahren, nach Transferschluss noch einen neuen Vertrag zu unterschreiben." Das Unterfangen erweißt sich jedoch als schwierig.

"Jeder, der den Fußball beobachtet, kann sich vorstellen, dass aufgrund von Covid sowieso schon Ausnahmezustände herrschen. Der Transfermarkt ist rapide zurückgegangen. Dann wenige Tage vor Transferschluss so eine Mitteilung zu erhalten, ist grausam. Es war keine Zeit, um zu reagieren", betonte der gebürtige Salzburger.

Das Transferfenster in der österreichischen Bundesliga schloss am 5. Oktober. Schösswendter ergänzte: "Ich bin realistisch aufgrund der Umstände und auch der Tatsache, dass die meisten Ligen schon begonnen haben, bei kaum einem Verein Handlungsbedarf besteht. Wir schauen im Hintergrund, was Sinn macht, wo es Möglichkeiten geben würde."

Insgesamt bestritt der 1,94-Meter-Hüne 152 Bundesliga-Partien und verzeichnete dabei 17 Treffer sowie 5 Vorlagen. An ein Karriereende denkt Schösswendter noch nicht: "Das Hauptaugenmerk liegt darauf, noch einmal ein sportlich reizvolles Angebot zu finden."