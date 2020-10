3. Liga: 1. FC Kaiserslautern gegen Waldhof Mannheim - Das 1:1 zum Nachlesen im Liveticker

Facebook

© imago images / Jan Huebner

3. Liga: 1. FC Kaiserslautern gegen Waldhof Mannheim zum Nachlesen im Liveticker - 1:1

Tore: 0:1 Boyamba (7.), 1:1 Ritter (77.)

90+3.: Das Spiel ist aus!

90.: Bachmann taucht halblinks gefährlich vor dem SVW-Gehäuse auf, sein anschließender Ball ist dann jedoch weder Flanke noch Schuss, sodass die Situation wirkungslos verpufft.

90.: Drei Minuten gibt es obendrauf.

88.: Hanslik fährt Gouaida an der Seitenlinie unsanft in die Parade und sieht für diese Aktion die Gelbe Karte.

87.: Die Schlussphase der Partie hat längst begonnen, gelingt noch einem der beiden Teams der Lucky Punch?

8 5.: Gohlke ist Waldhofs dritter Wechsel, er kommt für Torschütze Boyamba in die Partie.

83.: Torschütze Ritter tritt einen Eckball von der rechten Seite auf den ersten Pfosten, der über Umwege halblinks an der Strafraumkante bei Çiftçi landet, der wuchtig aus der zweiten Reihe abzieht. Das Leder wird zur Ecke abgelenkt, die dann keine Torgefahr erzeugt.

79.: Für ein Einsteigen 40 Meter vor dem eigenen Tor sieht der in der ersten Halbzeit eingewechselte Çiftçi die Gelbe Karte.

1:1! Marlon Ritter erlöst den Betzenberg

77.: TOOOOOOR FÜR DEN FCK! Jetzt ist es passiert und der FCK gleicht aus! Erneut erwischt ein langer Ball der Lauterer die Waldhof-Defensive auf dem falschen Fuß, Hlousek schlägt die Kugel in der Folge stark vor das Tor auf Ritter, der dann mit links abschließt und Torhüter Bartels aus neun Metern Torentfernung überwindet.

73.: Just rettet für den SV Waldhof! Nach einem lange Ball der Gastgeber präsentiert sich die Waldhof-Defensive plötzlich sehr luftig, Joker Gözütok hat halbrechts im Strafraum alle Zeit der Welt sich die Kugel zurecht zu legen. Der FCK-Akteur zielt mit seinem Schuss aus elf Metern auf das lange Toreck, wo Just für seinen bereits geschlagenen Keeper kurz vor der Torlinie das Leder wegschlägt.

72.: Nun aber kommt der eingewechselte Gouaida nach einem Querpass von der rechten Seite aus 18 Metern zum Abschluss - Spahic pariert den Flachschuss im rechten Toreck sicher.

69.: Der FCK stellt im zweiten Durchgang die tonangebende Mannschaft, ohne dabei Torchancen am laufenden Band zu produzieren. Die Quadratestädter schaffen immer mal wieder etwas Entlastung, strahlen dabei aber nicht mehr die Torgefahr der ersten Hälfte aus.

66.: Jeff Saibene wird von Schiri Badstübner verwarnt. Nach einer Abseitsentscheidung geht er zum Assistenten und beschwert sich vehement bei diesem darüber.

64.: Fast der Ausgleich: Nach einer Ecke steigt Bachmann hoch, Bartels fährt aber die Pranke aus und verhindert somit den Ausgleich.

62.: Ein Freistoß aus dem linken Halbfeld der Roten Teufel wird lang und länger und am Ende von keinem Akteur mehr berührt. Bartels im Gäste-Tor zeigt sich aufmerksam und hat die Kugel sicher.

59.: Zweiter Wechsel bei den Gästen: Gouaida kommt für den auffälligen Martinovic.

57.: Auch der FCK wechselt: Simon Skarlatidis geht raus, Anil Gözütok kommt rein.

57.: Der SV Waldhof wechselt das erste Mal, Saghiri macht Platz für Ünlücifci.

53.: Die Ecke sorgt nicht direkt für Gefahr, doch Mannheim kann sich nicht richtig befreien, sodass Lautern am Drücker bleibt und Hlousek mit einem Querpass durch den Strafraum halblinks gefunden wird. Der FCK-Akteur zieht ab, trifft den Ball aber nicht wirklich satt - die Kugel wird geblockt.

51.: Skarlatidis flankt von der rechten Seite stark auf den zweiten Pfosten, wo Ritter die Kugel fulminant direkt nimmt - der Schuss wird von einem SVW-Akteur geblockt. Es gibt Eckball für die Hausherren und Ritter feuert gestenreich die Zuschauer an.

48.: Der zweite Durchgang beginnt mit aktiven Lauterern, die durchaus an ihre etwas stärkere Phase von vor dem Halbzeitpfiff anzuknüpfen wissen.

46.: Lucas Röser ist in der Kabine geblieben, Daniel Hanslik wirkt nun für ihn mit.

46.: Weiter geht es!

3. Liga: 1. FC Kaiserslautern gegen Waldhof Mannheim im Liveticker - 0:1 zur Halbzeit

Halbzeit: Zur Halbzeit führt der SV Waldhof Mannheim mit 1:0 beim 1. FC Kaiserslautern. Den Führungstreffer erzielten die Gäste bereits in der siebten Spielminute nach einer sehenswerten Kombination über die linke Seite. In der Folge stellte der SVW das kompaktere und gefährlichere Team, das in der 23. Spielminute beinahe auf 2:0 erhöht hätte, doch Martinovic scheiterte an FCK-Schlussmann Spahic. Die Lauterer taten sich danach weiterhin sehr schwer, Garcia und Martinovic scheiterten in einer Doppelchance erneut am stark parierenden Spahic (36.). In der Schlussphase der ersten Halbzeit hatte dann auch der FCK seine erste ernstzunehmende Tormöglichkeit, die beinahe zum Erfolg führte: Bachmann traf mit seinem Kopfball den Pfosten (42.). Es ging mit der 1:0-Führung für den SV Waldhof in die Pause. Der FCK taute zum Ende des ersten Durchgangs etwas auf, was seinen Anhängern Mut für den zweiten Abschnitt machen dürfte. Mannheim macht bislang ein ordentliches Auswärtsspiel und könnte schon höher führen.

4 5+2.: Halbzeit!

45.: Zwei Minuten gibt es obendrauf.

44.: Der FCK fährt einen durchaus gefährlichen Angriff, dem die Waldhof-Defensive ein Ende setzt, doch Röser setzt für die Gastgeber stark nach und macht die Situation vor dem Waldhof-Tor so nochmal scharf. Der Ball erreicht über Umwege Ritter, der von halblinks zum Abschluss kommt, das Spielgerät aber nicht richtig trifft und es deutlich rechts am SVW-Kasten vorbeisetzt.

43.: Der Pfostentreffer stellte gleichzeitig die erste wirkliche Torchance der Lauterer in dieser Partie dar.

42.: Der FCK trifft den Pfosten! Hlousek zirkelt aus dem linken Halbfeld eine punktgenaue Hereingabe ins Zentrum auf den Kopf von Bachmann, der den Ball aus elf Metern Torentfernung von halbrechts in Richtung langes Toreck köpft und mit seinem Versuch Außenpfosten trifft!

40.: Taktisches Foul von Rieder. Das gibt die Gelbe Karte.

36.: Erster Wechsel beim FCK: Hikmet Ciftci kommt für Elias Huth.

36.: Spahic rettet in höchster Not! SVW-Linksverteidiger Garcia kommt unbedrängt aus 18 Metern aus halblinker Position zum Abschluss - der Schuss wird gefährlich abgefälscht, FCK-Torhüter Spahic kann das Leder noch gerade so mit dem Fuß nach vorne abwehren. Martinovic rauscht für den Abpraller heran und scheitert dann aus kurzer Distanz am Schlussmann der Gastgeber!

34.: Ein weiter Ball der Roten Teufel findet hinter der letzten Linie der Gäste den aufgerückten Sickinger, der sich jedoch nach Ansicht des Schiedsrichtergespanns im Abseits befand und daher zurückgepfiffen wird.

32.: Bei einem hohen Ball in den Lauterer Strafraum aus dem halbrechten Korridor ist FCK-Keeper Spahic gefordert und lenkt die Kugel aus der unmittelbaren Gefahrenzone.

30.: SVW-Akteur Christiansen begeht nach einem Ball seines Schlussmanns, der beim Gegner landet, ein Foulspiel 25 Meter vor dem eigenen Tor. Ritter schießt den fälligen Freistoß ein gutes Stück links am Tor vorbei.

26.: Der FCK tut sich bislang schwer ein geordnetes und gefährliches Offensivspiel aufzuziehen. Die Gäste stehen kompakt und wissen im Ballbesitz bislang deutlich mehr mit der Kugel anzufangen als die Roten Teufel ihrerseits.

22.: Der Betze tobt. Im Moment fehlt es dem FCK fast an allem. Für die Fans ist es eben nicht nur ein normales Drittligaspiel. Fast gibt es sogar das zweite Tor für die Gäste. Martinovic wird lang geschickt, steht frei vor Spahic, doch der macht sich groß und hält den Ball.

20.: Garcia macht viel Betrieb, diesmal über seine angestammte linke Seite. Er wird auf Kosten einer Ecke ausgebremst, aus der die Gäste dann kein Kapital schlagen können.

15.: Der SV Waldhof hat einen Eckball von der rechten Seite, wenig später kommt Garcia aus dem rechten Halbfeld zum Flanken. Die Hereingabe des Linksverteidigers wird noch abgefälscht und so lang und länger. Spahic im Tor der Roten Teufel zeigt sich aber konzentriert und hat den Ball auf der Torlinie sicher.

13.: Womöglich hilft dem FCK nun die Unterstützung seiner Fans, 7500 Zuschauer sind heute am Betzenberg maximal zugelassen. Gästefans sind nicht erlaubt.

10.: Wie gehen die Gastgeber mit dieser kalten Dusche um?

Boyamba bringt Waldhof früh in Führung

7.: TOOOOOR FÜR WALDHOF! Die Gäste gehen früh in Führung! Garcia setzt Donkor auf der linken Seite stark in Szene, der von der Grundlinie wiederum das Auge für den im Rückraum positionierten Boyamba hat, der aus zwölf Metern Torentfernung aus halblinker Position mit links abschließt. Der Schuss des Offensivmanns wird noch abgefälscht und schlägt halbhoch rechts im FCK-Gehäuse ein.

5.: Nach dem Eckball der Gastgeber fahren die Gäste einen vielversprechenden Angriff, der am Ende aber doch ohne Torabschluss im Strafraum der Lauterer endet.

4.: ...der Standard sorgt für keinerlei Gefahr vor dem Waldhof-Tor.

4.: Eine Flanke der Hausherren aus dem rechten Halbfeld wird abgefälscht, es gibt den ersten Eckball für den FCK...

1.: Florian Badstübner leitet heute die Partie.

1.: Los geht's!

3. Liga: 1. FC Kaiserslautern gegen Waldhof Mannheim heute im Liveticker - Vor Beginn

Die Aufstellungen:

FCK: Spahic - Schad, Kraus, Sickinger, Hlousek - Rieder, Bachmann - Skarlatidis, Ritter - Röser, Huth

Vor Beginn

Die Mannschaften betreten den Rasen, gleich geht es hier los.

Vor Beginn

SVW-Coach Patrick Glöckner nimmt gegenüber dem 4:4-Torfestival zuhause gegen Türkgücü München einen Wechsel in seiner ersten Elf vor: Joseph Boyamba, der gegen die Münchner nach seiner Einwechslung doppelt traf, ersetzt in der Startformation Arianit Ferati.

Vor Beginn

Im Vergleich zum 2:2-Unentschieden bei Wehen Wiesbaden vom Montag verändert FCK-Trainer Jeff Saibene seine Mannschaft auf zwei Positionen: Simon Skarlatidis und Carlo Sickinger rücken für André Hainault und Marius Kleinsorge in die Startelf.

Vor Beginn

Auch Waldhof-Coach Patrick Glöckner ist vor seinem Derby-Debüt heute euphorisch. "Ich freue mich extrem darauf. Es ist auch für mich das bisher größte Derby", sagte er bei der Spieltags-PK. "Wir brauchen einen kühlen Kopf." Weiter warnte er: "Wir dürfen uns von Lautern nicht provozieren lassen. Das gilt auch für jegliche Schiedsrichter-Entscheidungen."

Vor Beginn

Jeff Saibene war nach dem 2:2 sehr zufrieden: "In drei Tagen kann ich keine Wunder vollbringen. Der Punkt kann uns für die Moral extrem guttun!" Vor dem heutigen Spiel sagte er: "Es ist das extremste Derby."

Vor Beginn

Vereinsikone Hans-Peter Briegel traut dem kriselnden 1. FCK trotz des Fehlstarts die Rückkehr in die 2. Bundesliga zu. "Ich bin sehr optimistisch. Die Mannschaft ist nicht so schlecht, wie sie gemacht wird", sagte der Europameister von 1980 im SID -Interview. Der erste Punkt der Saison zuletzt bei Zweitliga-Absteiger Wehen Wiesbaden (2:2) habe gezeigt, dass der FCK trotz des vorletzten Tabellenplatzes "in der Lage ist, da mitzuhalten".

Vor Beginn

Für den 1. FCK verlief die Saison noch nicht wie gewollt. Nach drei Spielen haben die Roten Teufel nur einen Punkt auf dem Konto. Trainer Boris Schommers musste bereits gehen, nun ist Jeff Saibene der neue Hauptübungsleiter.

Vor Beginn

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker. Anpfiff zur Partie ist um 14 Uhr.

© imago images / Christian Schroedter

3. Liga: 1. FCK gegen Waldhof heute live im TV und Livestream

Als eines von drei Spielen wird die Begegnung zwischen Lautern und Mannheim heute im Free-TV übertragen. Der SWR hat sich die Übertragungsrechte gesichert und zeigt die Partie live. Der Sender bietet auch einen Livestream an, den Ihr hier findet.

Alle Spiele der 3. Liga gibt es zudem bei Magenta Sport zu sehen. Der Pay-TV-Sender der Telekom stellt für seine Kunden ebenfalls einen Livestream zur Verfügung.

