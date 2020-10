3. Liga: Dynamo Dresden gegen 1. FC Magdeburg - Das 1:0 zum Nachlesen im Liveticker

Facebook

© imago images / Christian Schroedter

3. Liga: Dynamo Dresden gegen 1. FC Magdeburg zum Nachlesen im Liveticker - 1:0

Tor: 1:0 Stark (54.)

90+3.: Das Spiel ist aus!

90.: Gjasula haut das Ding aus der eigenen Hälfte weit vorne rein. Das Leder rutscht tatsächlich durch. Doch im letzten Moment wird Franzke die Pille vom Fuß geklaut.

90.: Drei Minuten werden nachgespielt.

88.: Dresden hat es verpasst das 2:0 zu erzielen und damit das Spiel zu entscheiden. Dadurch kann Magdeburg auch kurz vor dem Ende noch von dem Remis träumen. Dafür brauchen die Blau-Weißen allerdings einen Lucky Punch. Im Angriff ist der FCM einfach viel zu ungefährlich.

86.: Daferner wird mit einem Befreiungsschlag steil geschickt. Dem Stürmer fehlt allerdings das Tempo, um davonzueilen. Dadurch wird er noch eingeholt und muss ins Dribbling. Aus zentraler Position legt Daferner dann links raus auf Vlachodimos, der mit seinen Abschluss deutlich daneben setzt. Bei dem Konter war deutlich mehr möglich!

84.: Die Gäste trauen sich jetzt mehr zu, agieren hinten mit einer Dreierkette und erhöhen damit das Risiko. Dresden steht in der Defensive weiterhin sicher und lauert auf Konter.

82.: Königsdörffer verlässt mit muskulären Problemen das Feld. Der 19-Jährige wird positionsgetreu von Vlachodimos ersetzt.

80.: Gelbe Karte für Korbinian Burger. Diawusie sprintet auf rechts an Burger vorbei und wird von dem Verteidiger festgehalten. Dafür bekommt Burger die Gelbe Karte und muss in den Duellen mit dem schnellen Angreifer jetzt aufpassen.

77: Auch Dynamo wechselt doppelt: Hosiner und Weihrauch haben Feierabend, Daferner und Kade ersetzen die beiden.

75.: Doppelwechsel beim FCM: Bittroff und Bertram gehen raus, Jakubiak und Ernst sind neu mit dabei.

74.: Philipp Hosiner macht eine starke Partie und ist an fast allen guten Angriffen der Heimmannschaft beteiligt. Beim Torabschluss fehlt dem österreichischen Stürmer heute allerdings das Glück.

73.: Diawusie kommt ausnahmsweise mal über links und bedient Hosiner in der Mitte. Der 31-Jährige zielt mit seinem Kopfball auf das untere linke Eck und scheitert erneut an Behrens.

71.: Alexander Bittroff sieht die Gelbe Karte. Er checkt Königsdörffer auf Höhe der Mittellinie um und verhindert dadurch eine Kontermöglichkeit.

69.: Derzeit gelingt es der Truppe von Thomas Hoßmang zumindest mal wieder über längere Strecken die Murmel durch die eigenen Reihen laufen zu lassen und sich dabei sogar zwischenzeitlich in der gegnerischen Hälfte festzusetzen. Mehr als eine abgefälschte Flanke, die in den Armen von Broll landet, springt dabei aber nicht heraus.

66.: Magdeburg fehlen auf dem Weg nach vorne einfach die Ideen. Häufig probieren sie es mit langen Bällen. Mit denen hat die SGD-Hintermannschaft jedoch keinerlei Probleme.

63.: Im Moment können sich die Gäste kaum noch befreien. Die Hausherren agieren jetzt noch sicherer und wollen den zweiten Treffer direkt nachlegen.

61.: Die Führung für Dresden geht absolut in Ordnung. Dynamo ist die aktivere Mannschaft und hat viel mehr gute Aktionen im Angriff. Magdeburg war im zweiten Durchgang nur mit der ersten Aktion gefährlich.

58.: Wieder Hosiner! Königsdörffer wird perfekt steil geschickt und ist dadurch völlig frei. Von halblinks im Strafraum legt der 19-Jährige nochmal quer auf den mitgelaufenen Stürmer. Hosiner setzt sich gegen seinen Gegenspieler durch und erwischt die Hereingabe mit einer Grätsche. Allerdings haut er das Ding über den Querbalken.

55.: Wechsel beim FCM: Beck geht raus, Brückner ersetzt ihn.

Stark bringt Dynamo in Führung

54.: TOOOOOOR FÜR DYANMO! Nach einem Standard landet der Ball bei Will, der per Kopf an die Latte trifft. Danach schaltet Stark am schnellsten und trifft zur Führung.

51.: Hosiner fehlen nurZentimeter! Diawusie treibt das Leder nach vorne und spielt von halbrechts vor dem Sechzehner in die Mitte. Will lässt clever durch. Dadurch landet die Pille bei Hosiner, der die Kugel sehr gut gegen Müller behauptet und dann aus der Drehung abschließt. Der Versuch aus wenigen Metern geht nur knapp am langen Eck vorbei.

50.: Den Standard bringt Weihrauch von links scharf vor das Tor. Die Blau-Weißen sind aber zur Stelle und können klären.

49.: Nach dem ersten kleinen Schock ist jetzt auch Dresden im zweiten Abschnitt angekommen. Eine Flanke von Löwe wird zur Ecke geblockt.

46.: Magdeburg zeigt sich direkt offensiv! Alle FCM-Angreifer orientieren sich nach dem Anstoß auf rechts außen. Dadurch wird es direkt gefährlich. Franzke behauptet den Ball gut und leitet dann clever mit der Hacke in den Lauf von Beck. Der 32-jährige Stürmer versucht es mit dem Schlenzer von der Strafraumkante und verfehlt den Kasten deutlich. Trotzdem eine starke erste Aktion!

46.: Weiter geht's! Beide Trainer verzichten auf personelle Veränderungen.

3. Liga: Dynamo Dresden gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker - 0:0 zur Halbzeit

Halbzeit: Der Elb-Klassiker geht mit einem torlosen Remis in die Pause. Dresden ist die aktivere Mannschaft und hatte auch die einzige wirklich große Möglichkeit. Hosiner scheiterte jedoch aus fünf Metern am herausragend reagierenden Behrens. Ansonsten ist vor den Toren nicht viel los und die Keeper beinahe ohne Beschäftigung. Für den zweiten Durchgang ist also noch alles drin

45.: Halbzeit!

44.: Auch kurz vor der Pause steht es noch immer 0:0. Viele Torabschlüsse gab es nicht. Nur einmal wurde es richtig gefährlich. Morten Behrens konnte den Gegentreffer allerdings verhindern.

41.: Diawusie nimmt auf dem rechten Flügel richtig Tempo auf und zieht bis zur Grundlinie. Von dort gibt der 22-Jährige die Murmel wuchtig nach innen. Zum wiederholten Male steht Müller jedoch genau richtig und kann verhindern, dass es richtig gefährlich wird.

40.: Max Kulke holt sich die Gelbe Karte ab. Er rutscht von der Seite in den Zweikampf in der gegnerischen Hälfte. Dabei erwischt der Außenverteidiger jedoch nicht das Spielgerät, sondern nur den Fuß seines Gegenspielers.

39.: Christian Beck liegt nach einem Zweikampf mit Yannick Stark auf dem Boden und Dresden spielt die Pille ins Aus. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es für den 32-Jährigen jedoch weiter.

36.: Dresden wird aktiver. Das kommt besonders dadurch, dass es den Schwarz-Gelben besser gelingt ihren Stürmer in Szene zu setzen. Philipp Hosiner ist sehr aktiv und holt sich viele Bälle schon im Mittelfeld.

33.: In den letzten Minuten trauen sich die Akteure endlich mehr zu. Dadurch ist das Tempo derzeit höher und vor den Toren mehr los.

30.: Beinahe das 1:0 für Dynamo! Hosiner wird vom linken Flügel bedient und behauptet das Leder sehenswert. Allerdings findet der Österreicher keine Lücke und legt dann ab. Aus dem Rückraum kommt Stark und zieht direkt ab. Der Distanzschuss wird jedoch abgewehrt. Der Abpraller landet aber bei Will, der dynamisch in den Strafraum zieht und das Rund fast von der Grundlinie hereinbringt. Am ersten Pfosten ist Hosiner wieder zur Stelle und scheitert mit seinem Kopfball am herausragend reagierenden Behrens.

29.: Gjasula zirkelt eine Ecke von rechts zwischen Fünfer und Elfmeterpunkt. Beck kann sich im Luftzweikampf durchsetzen und scheitert mit seinem Kopfball ins linke untere Eck an Broll.

27.: Will wird in der Mitte freigespielt und zieht aus der Distanz ab. Im Sechzehner steht Müller genau im Weg und verhindert damit, dass es gefährlich wird. Das wäre ansonsten eine ordentliche Prüfung für Behrens geworden.

25.: Hosiner wird tief angespielt und kommt im Zweikampf mit Müller zu Fall. Ein leichter Kontakt ist wohl da, aber das reicht nicht für einen Freistoß. Das regt den österreichischen Stürmer ziemlich auf, da er ansonsten wohl durch gewesen wäre.

23.: Das Ost-Duell ist absolut fair. Dadurch hat Robert Schröder keinerlei Probleme mit der Spielleitung.

20.: Dresden hat mehr vom Spiel, aber findet die Lücke in der kompakten FCM-Hintermannschaft noch nicht. Die Gäste aus Sachsen-Anhalt werden hingegen immer sicherer und haben auch den bislang besten Torschuss vorzuweisen.

Anfangsphase: Beide Mannschaften spielen auf Sicherheit

17.: Beide Mannschaften gehen auch nach der Anfangsviertelstunde noch kein Risiko ein, sondern wählen die sicheren Varianten. Dadurch ist vor den Toren noch nicht viel los.

14.: Einwürfe im letzten Drittel fliegen bei den Gästen in die Mitte wie Flanken. Zum zweiten Mal haben die Dresdner aber aufgepasst und können klären.

12.: Burger ist weit vorne mit dabei und ist zentral etwa 20 Meter vor dem Kasten plötzlich völlig blank. Der Abschluss ist dann aber zu mittig und Broll pariert sicher.

10.: Bei den Gästen soll es nach Ballgewinnen schnell nach vorne gehen. In diesem Fall findet Gjasula jedoch keine Anspielstation und auch der FCM kombiniert jetzt erstmal hinten herum.

7.: Die Magdeburger konzentrieren sich erst einmal auf die Verteidigung. Dadurch haben sie noch nicht viele Spielanteile.

4.: Die erste offensive Szene gehört Dresden. Über links geht es nach vorne. Löwe dringt in den Strafraum ein und legt klug zurück auf Diawusie. Dem 22-Jährigen misslingt allerdings die Annahme und die gute Möglichkeit ist dahin.

3.: Die Hausherren lassen die Kugel in den ersten Aktionen erstmal ruhig durch die eigenen Reihen laufen. Die Innenverteidiger Ehlers und Mai sammeln dabei viele Ballkontakte.

1.: Hosiner stößt für Dynamo an und direkt folgt der lange Schlag nach vorne. Die Gäste passen aber auf und können klären.

1.: Los geht's!

3. Liga - Dynamo Dresden vs. 1. FC Magdeburg im Liveticker: Vor Beginn

Die Aufstellungen:

Dynamo Dresden : Broll - Kulke, S. Mai, Ehlers, Löwe - Stark, Will - Weihrauch, Diawusie - Hosnier, Königsdorfer

: Broll - Kulke, S. Mai, Ehlers, Löwe - Stark, Will - Weihrauch, Diawusie - Hosnier, Königsdorfer 1. FC Magdeburg : Behrens - Bittroff, Koglin, T. Müller, Burger, Obermair - Jacobsen, J. Gjasula - Franzke, Bertram - Beck

Vor Beginn

Die Mannschaften betreten den Rasen, gleich geht es hier los.

Vor Beginn

Das Duell zwischen der SGD und dem FCM ist ein echter Klassiker im deutschen Fußball. Bereits 74 Mal sind die beiden Teams in Pflichtspielen aufeinandergetroffen. Mit einer Bilanz von 35 Siegen und 21 Niederlagen haben die Dresdner dabei die Nase vorne. In jüngster Vergangenheit gab es allerdings drei Unentschieden in Serie.

Vor Beginn

Bei Magdeburg gibt es ebenfalls drei Wechsel in der Anfangsformation. Alexander Bittroff und Maximilian Franzke sind erst unter der Woche verpflichtet worden und dürfen heute direkt ihr Debüt für die Blau-Weißen feiern. Zudem kehrt Tobias Müller nach seinem Rippenbruch zurück und ersetzt Daniel Steininger in der Abwehr.

Vor Beginn

Bei den Hausherren gibt es drei Veränderungen im Vergleich zur Niederlage gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern. In der Offensive rücken Hosiner und Königsdörffer für Vlachodimos und Daferner in die Startelf. Zudem fehlt Tim Knipping mit einer Gelb-Rot-Sperre und wird in der Innenverteidigung von Ehlers ersetzt.

Vor Beginn

Beide Mannschaften starteten durchwachsen in die neue Spielzeit. Während Zweitliga-Absteiger Dresden aus drei Partien immerhin noch vier Punkte Einfuhr, steht der 1. FC Magdeburg mit lediglich einem Zähler nach drei Spielen auf dem letzten Tabellenplatz.

Vor Beginn

Der Anpfiff soll heute Nachmittag um 14 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden erfolgen.

Vor Beginn

Herzlich willkommen zum Drittliga-Duell zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Magdeburg.

Dresden gegen Magdeburg live im TV und Livestream

Als eines von drei Spielen wird die Begegnung zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Magdeburg im Free-TV übertragen. Der MDR sendet die Partie live und in voller länge und bietet auch einen Livestream an.

Darüber hinaus könnt Ihr das Spiel auch bei Magenta Sport sehen. Der Pay-TV-Sender der Telekom stellt für seine Kunden ebenfalls einen Livestream zur Verfügung.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle