3. Liga: Türkgücü München gegen SV Wehen Wiesbaden heute live im TV, Livestream und Liveticker

Türkgücü München und SV Wehen Wiesbaden sind beide gut in Form zu Beginn der neuen Saison in der 3. Liga und treffen am 4. Spieltag aufeinander. Hier bekommt Ihr alle Informationen, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

© imago images / Jan Huebner

Türkgücü München gegen SV Wehen Wiesbaden: Termin, Anpfiff und Ort

Die mittlerweile dritte Mannschaft aus München in der 3. Liga trifft am heutigen Samstag (10. Oktober) um 14 Uhr auf Wiesbaden. Das Spiel findet im Olympia-Stadion in München statt, das in Absprache mit der Stadt München heute keine Zuschauer einlassen wird.

3. Liga: Alle Ansetzungen am 4. Spieltag

Datum/Uhrzeit Heim Gast 09.10.19:00 MSV Duisburg 1. FC Saarbrücken 10.10.14:00 SG Dynamo Dresden Magdeburg 10.10. 14:00 Türkgücü-Ataspor SV Wehen Wiesbaden 10.10.14:00 SC Verl FC Hansa Rostock 10.10.14:00 KFC Uerdingen 05 Bayern München II 10.10.14:00 1860 München VfB Lübeck 10.10.14:00 1. FC Kaiserslautern Waldhof Mannheim 11.10.13:00 SpVgg Unterhaching SV Meppen 11.10.14:00 FC Viktoria Köln FC Ingolstadt 12.10.19:00 Hallescher FC FSV Zwickau

3. Liga: Türkgücü gegen Wiesbaden heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen Türkgücü München und dem SV Wehen Wiesbaden läuft heute nicht im frei empfangbaren Fernsehen.

Magenta Sport zeigt alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge, so auch München-Wiesbaden. Neben allen Einzelspielen im Livestream könnt Ihr dort auch die Spieltags-Konferenz verfolgen, mit der Ihr die volle Action aller heutigen Spiele kriegt.

Hier zum Einzelspiel Türkgücü-SVW

Hier zur Spieltags-Konferenz

3. Liga: Türkgücü gegen Wiesbaden heute im Liveticker

Eine weitere Option für Euch sind wie immer die SPOX -Liveticker!

Hier entlang zum Liveticker Türkgücü-Wiesbaden

© imago images / Fotoarena

3. Liga: Die Tabelle vor dem 4. Spieltag

Die Aufsteiger 1. FC Saarbrücken, SC Verl und Türkgücü München finden sich nach drei Spieltagen im oberen Tabellendrittel wieder. Der Traditionsklub 1. FC Kaiserslautern dagegen scheint aktuell weit entfernt von einer Rückkehr in die Zweite Liga.