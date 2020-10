3. Liga heute live: TSV 1860 München gegen VfB Lübeck im TV, Livestream und Liveticker

Länderspielpause? Von wegen! Während die Profis in der Bundesliga und der 2. Liga mit den Nationalmannschaften unterwegs sind, steht in der 3. Liga der 4. Spieltag an. Am heutigen Samstag bekommen es die Münchner Löwen mit dem VfB Lübeck zu tun. Wie Ihr das Spiel des TSV 1860 München heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.