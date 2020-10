Nations League: Spanien gegen Schweiz heute live im TV und Livestream

Spanien empfängt heute in der Nations League die Schweiz. Können die Iberer in der deutschen Gruppe den Vorsprung ausbauen? Alle Infos zur Übertragung des Spiels gibt es hier.

Spanien steht nach zwei Spielen mit vier Punkten an der Tabellenspitze der UEFA Nations League-Gruppe 4 in Liga A. Die Eidgenossen stehen dagegen mit einem Punkt am Tabellenende und haben zudem noch den Ausfall von BVB-Verteidiger Manuel Akanji aufgrund einer Corona-Infektion zu verkraften.

Spanien gegen Schweiz heute live: Alle Infos zum Spiel

Die Partie zwischen Spanien und der Schweiz in der UEFA Nations League findet heute um 20.45 Uhr im Stadion Alfredo di Stefano in Madrid statt. Aufgrund der hohen Corona-Zahlen in der spanischen Metropole findet das Spiel ohne Zuschauer statt.

Spanien gegen Schweiz heute live: Die Nations League auf DAZN

DAZN ist die Heimat der Nations League. Der Streamingdienst zeigt alle Spiele der Nations League live und in voller Länge mit Ausnahme der deutschen Partien. Zu den Spielen des DFB-Teams gibt es aber ausführliche Highlights bzw. ab 0 Uhr das komplette Spiel im Re-Live.

So zeigt DAZN also auch das Spiel Spanien gegen Schweiz heute live und exklusiv in voller Länge. Ab 20.45 Uhr geht es los! Kommentiert wird das Spiel von Jan Platte, der als Experten Benni Lauth an seiner Seite haben wird.

Spanien gegen Schweiz heute live: Die Tabelle der Gruppe 4 in Liga A

Deutschland wartet noch immer auf den ersten Sieg in der Nations League. Die Spanier können mit einem Sieg die Tabellenführung weiter ausbauen. Die Schweizer brauchen einen Sieg, um den Anschluss herzustellen.