NBA Finals - Lakers sorgen sich um Anthony Davis: "Er kann sich nicht richtig bewegen"

Davis und die Verletzungen. In Spiel 5 der Finals geht die Braue wieder zu Boden und ist danach sichtlich beeinträchtigt. Ist Spiel 6 nun in Gefahr?

Gegen Ende des ersten Viertels ging Davis schmerzverzehrt zu Boden, nachdem er sich beim Kampf um den Rebound mit Heat-Forward Andre Iguodala vertrat. Der Big Man musste erst einmal auf die Bank und blieb dort für einige Minuten, bevor er weitermachen konnte.

Trotz dieser Episode spielte die Braue bei der Niederlage in Spiel 5 (108:111) satte 42 Minuten , in denen er auf 28 Punkte, 12 Rebounds und 3 Blocks kam. "Er hat Probleme mit der Ferse", gab Coach Frank Vogel direkt nach dem Spiel zu. "Er kann sich nicht richtig bewegen, aber er hat auf die Zähne gebissen. Mal sehen, wie er sich morgen fühlt."

Viel Zeit zur Regeneration bleibt nicht, schon in der Nacht auf Montag um 1.30 Uhr deutscher Zeit steht Spiel 6 der Final-Serie ( live auf DAZN ) auf dem Programm. Davis will dabei aber auf keinen Fall fehlen. "Iggy ist mir leicht draufgestiegen und das hat die Schmerzen verursacht. Am Sonntag wird es aber schon wieder gehen."

Davis hat eine lange Verletzungshistorie, auch wenn er in seiner ersten Saison mit den Lakers weitestgehend verletzungsfrei durch die Spielzeit kam. In den Finals sind die Minuten der Braue aber noch einmal nach oben gegangen, in keinem der Spiele stand Davis weniger als 33 Minuten auf dem Feld. In Spiel 5 konnte Davis in der zweiten Halbzeit gerade einmal 90 Sekunden pausieren, bevor ihn Coach Vogel wieder auf das Feld schickte.

Lakers vs. Heat: Die Finals im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis/Übertragung 1 1. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 116:98 2 3. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 124:114 3 5. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers 115:104 4 7. Oktober 3 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers 96:102 5 10. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 108:111 6 12. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 7* 14. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN

*falls notwendig