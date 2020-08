NBA Playoffs heute live: Dallas Mavericks gegen L.A. Clippers und Boston Celtics gegen Toronto Raptors im Liveticker

3-2 führen die L.A. Clippers in der ersten Runde der Playoffs gegen die Dallas Mavericks. Heute Abend müssen die Mavs also zwingend gewinnen, um ihre Saison zu verlängern. Im Liveticker begleiten wir Euch durch die Partie.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NBA Playoffs: Raptors vs. Celtics und Mavs vs. Clippers heute im Liveticker

20.39 Uhr: Hui, so wird das aber nichts mit dem Raptors-Comeback. Drei Celtics-Dreier von Brown, Walker und Smart erhöhen den Vorsprung für Boston auf 22 Punkte! Jetzt braucht Toronto einen echten Kraftakt.

20.35 Uhr: Nette Statistik von den Kollegen von ESPN . Die Celtics lagen in ihrer Playoff-Geschichte 46-mal zur Halbzeit mit mindestens 16 Punkten in Front - 46-mal gingen sie als Sieger vom Parkett. Kann Toronto trotzdem noch das Spiel umbiegen? Weiter geht's mit Hälfte zwei.

20.28 Uhr: Noch ein Personal-Update vor Spiel 6 zwischen den Mavs und Clippers. Laut Mavs-Coach Rick Carlisle sind Luka Doncic, Trey Burke, Dorian Finney-Smith und Tim Hardaway Jr. allesamt einsatzbereit. Gestern wurde das Quartett noch als fraglich gelistet.

20.16 Uhr: Kurzer Schockmoment für die Celtics-Fans! Kemba scheint sich das ohnehin lädierte linke Knie etwas verletzt zu haben, zumindest humpelte der Guard vor wenigen Minuten vom Court. Er spielt aber weiter und bringt die erste Hälfte zu Ende. Gute Neuigkeiten für die Raptors-Fans habe ich dagegen nicht. FVV ist immer noch eiskalt - und Kemba versenkt jetzt auch noch den Buzzer-Beater von Downtown! Ihm scheint es also gut zu gehen - 59:42 für Boston zur Halbzeitpause.

20.05 Uhr: Nun kühlt aber auch die Raptors-Offense wieder ab. Das resultiert in zehn Fehlwürfen in Folge. Boston setzt sich nach einem Midrange-Jumper von Kemba wieder mit 15 Zählern ab.

19.57 Uhr: So schnell kann es gehen - 10:0-Lauf und die Raptors sind wieder in Schlagdistanz. Eine Zonenverteidigung bringt Boston etwas aus dem Rhythmus. Die liegen aber weiterhin mit 39:30 in Front.

19.52 Uhr: Wir nutzen die Unterbrechung und werfen kurz einen Blick voraus: Patrick Beverley wird in Spiel 6 der Clippers gegen die Mavs nicht dabei sein. Das bestätigte Coach Doc Rivers soeben. "Er ist viel näher, aber er ist noch nicht bereit", so der Clippers-Coach.

19.48 Uhr: Immerhin betreibt FVV mit einem Dreier kurz vor dem Ende des ersten Viertels etwas Shcadensbegrenzung. Toronto liegt nach zwölf Minuten mit 23:39 zurück.

19.45 Uhr: Es bleibt dabei, die Raptors haben enorme Probleme mit der Defense der Kelten. Die präsentieren sich dagegen auf der anderen Seite ordentlich on fire - und das obwohl Tatum noch kein einziges Pünktchen erzielt hat. Boston ist mit 16 vorne.

19.34 Uhr: Zwei Dreier von Serge Ibaka halten die Raptors im Spiel, dagegen hat vor allem Siakam in den Anfangsminuten Probleme: 3 Punkte und 3 Fouls stehen für ihn bisher im Boxscore. Das letzte kam auch noch bei einem Dreier von Brown - 25:13 Boston. Da hilft auch eine Challenge von Nurse nichts.

Raptors vs. Celtics im Liveticker: Schwacher Start für den Champion

19.25 Uhr: So richtig läuft es bei den Raptors aber noch nicht. Erste Auszeit von Nurse, die Celtics liegen mit 11:3 in Front - auch dank Theis. Der zieht vom Perimeter an Marc Gasol vorbei in die Zone und schließt trotz Foul ab. Starker Drive des Deutschen!

19.21 Uhr: Knapp drei Minuten brauchen die Raptors, um erstmals an diesem Abends aufs Scoreboard zu kommen. Siakam holt sich das And-One und verkürzt auf 3:5. Zuvor stand Toronto bei 0/4 aus dem Feld.

19.16 Uhr: Und los geht's! Die Raptors sichern sich den ersten Ballbesitz, der erste Korbleger von VanVleet ist allerdings etwas sehr wild - auf der Gegenseite startet Smart mit einem Dreier in die Partie.

19.08 Uhr: Wie auch in den gestrigen Partien gesehen, beginnen die beiden Teams mit einer Schweigeminute für die vor Kurzem verstorbenen Clifford Robinson (Blazers-Legende), Lute Olson (Hall-of-Fame-Coach) und Chadwick Boseman (Schauspieler). Bei den anschließenden Nationalhymnen knien alle Spieler und Coaches.

19.05 Uhr: Der Tip-Off bei den Raptors und Celtics steht in gut zehn Minuten an. Hier nochmal der Hinweis: Die Partie könnt Ihr live mit dem League Pass verfolgen - Spiel 6 Mavs vs. Clippers gibt es dann ab 21.30 Uhr auf DAZN ! Und hier im Liveticker verpasst Ihr natürlich auch keine wichtige Szene.

18.55 Uhr: Damit Ihr Euch schon mal auf die Serie zwischen den Raptors und Celtics einstimmen könnt, lege ich Euch unsere Preview ans Herz . Soviel vorweg: Es dürfte spannend werden ...

18.40 Uhr: Die Starting Lineups beider Teams sind da - Überraschungen Fehlanzeige. Der amtierende Champion geht mit Lowry, VanVleet, Anunoby, Siakam und Gasol in die Partie. Für Boston starten Walker, Smart, Brown, Tatum und Theis. In gut einer halben Stunde geht es los!

Vor Beginn: Gute Neuigkeiten bei Toronto. Sowohl Patrick McCaw (Knie) als auch Oshae Brissett (ebenfalls Knie) sind in die Bubble in Disney World zurückgekehrt. Beide sind allerdings noch verletzt und werden nicht spielen - dafür das Team aber von der Bank aus unterstützen.

Vor Beginn: Auch in der anderen Serie bangen die Raptors um einen Leistungsträger. Laut Shams Charania ( The Athletic ) steht Kyle Lowry aber trotz eines angeschlagenen Knöchels zur Verfügung. Coach Nick Nurse gab an, dass sein Point Guard im Training "okay" ausgesehen habe.

Vor Beginn: Die sowieso schon komplizierte Aufgabe wird für die Mavs aufgrund der personellen Lage zusätzlich erschwert: Für Kristaps Porzingis ist nach einem Meniskusriss im rechten Knie mindestens die Clippers-Serie gelaufen, auch Doncic kämpft mit wiederkehrenden Knöchelproblemen.

Vor Beginn: Der Konter der Clippers folgte mit einem 154:111-Kantersieg zwei Tage später. Dabei zeigte auch der zuvor ganz schwache Paul George eine starke Leistung, während Kawhi Leonard seit Beginn der Serie nicht zu stoppen ist.

Vor Beginn: In den Spielen 1 bis 4 begegneten sich die Kontrahenten auf Augenhöhe, Luka Doncic glich die Serie mit einem sensationellen Buzzerbeater in Spiel 4 aus.

Vor Beginn: Tip-off des Krachers zwischen den Mavs und Clippers ist direkt im Anschluss um 21.30 Uhr deutscher Zeit, beim Stand von 2-3 stehen die Texaner mit dem Rücken zur Wand, schlagen sich aber bisher gegen den klaren Favoriten beachtlich.

Vor Beginn: Los geht es am heutigen Sonntagabend bereits um 19 Uhr deutscher Zeit, dann steht die Auftaktpartie der Eastern Conference Semifinals zwischen dem amtierenden Champion aus Toronto und den Celtics auf dem Programm. Die Serie verspricht eine Menge Spannung , wen seht Ihr als Favoriten?

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zu Spiel 1 der zweiten Runde zwischen den Toronto Raptors und Boston Celtics und Spiel 6 der Playoff-Serie zwischen den Dallas Mavericks und den L.A. Clippers.

NBA Playoffs: Alle Infos zu den heutigen Spielen

Datum Uhrzeit Spiel Kommentatoren Übertragung 30. August 19 Uhr Raptors - Celtics, Spiel 1 - League Pass 30. August 21.30 Uhr Mavericks - Clippers, Spiel 6 Martin Gräfe & Alex Vogel DAZN 31. August 2.30 Uhr Jazz - Nuggets, Spiel 6 - League Pass

Mavericks vs. Clippers, Spiel 6: Die voraussichtlichen Startaufstellungen

Die Clippers hoffen nach einer Pause von vier Spielen auf ein Comeback von Point Guard Patrick Beverley, der als fraglich gelistet ist. Aufseiten der Mavericks sind die Einsätze von Tim Hardaway Jr. (Zerrung), Dorian Finney-Smith (Hüftzerrung) und Trey Burke (Knöchelzerrung) noch nicht gänzlich sicher.

Team Point Guard (Pkt./Spiel) Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Mavericks Luka Doncic (29,6) Trey Burke (13,6) Tim Hardaway Jr. (19,4) Dorian Finney-Smith (9,0) Maxi Kleber (6,2) Clippers Landry Shamet (7,8) Paul George (19,2) Kawhi Leonard (32,8) Marcus Morris (13,6) Ivica Zubac (10,4)

L.A. Clippers vs. Dallas Mavericks: Die Serie im Überblick