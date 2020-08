Lionel Messi vor Abschied bei Barcelona - Boateng: "Man hat mitbekommen, dass es Theater gab"

Facebook

© imago images / Ulmer

Boateng, der mit dem FC Bayern Messis Barca vor wenigen Wochen in der Champions League mit 8:2 demontiert hatte, sagte der Bild am Sonntag : "Man hat ja schon im Vorfeld mitbekommen, dass es bei Barcelona zwischen Messi und Klub Theater gab." Die herbe Klatsche in der Königsklasse ist für Boateng daher auch nicht der Auslöser dafür, dass Messi Barcelona nun den Rücken kehren will. Boateng rechnet aber damit, dass die Blaugrana "alles mobilisieren" werden, um den Stürmer zu halten.

FC Barcelona: Lionel Messi schwänzt Coronatest

Auch der Weltmeister von 2014 kann sich derweil einen Wechsel Messis zu Manchester City mit Ex-Barca- und Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola vorstellen: "Pep und Messi haben zusammen große Erfolge gefeiert, weshalb beide Seiten wissen, dass ihre Philosophien zueinander passen würden."

Messi macht derweil ernst und erschien am Sonntag nicht zum Coronatest der Barca-Profis . Damit kann er am Montag auch nicht in das Mannschaftstraining des spanischen Vizemeisters einsteigen.