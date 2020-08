Champions-League-Finale der Frauen: VfL Wolfsburg gegen Olympique Lyon im Liveticker - 0:1

Im Champions-League-Finale der Frauen treffen am heutigen Sonntag der VfL Wolfsburg und Olympique Lyon aufeinander. Hier bei SPOX könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

© getty

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

CL-Finale der Frauen: VfL Wolfsburg gegen Olympique Lyon im Liveticker - 0:1

Tor: 0:1 Le Sommer (25.)

37.: Doorsoun humpelt aufs Feld. Nach wenigen Sekunden setzt sie sich aber wieder auf den Boden. Das scheint es gewesen zu sein.

35.: Die Grätsche geht leider nach hinten los. Doorsoun bleibt anscheinend im Rasen hängen und verletzt sich dabei. Das sieht nach Wechsel aus.

34.: Die Grätsche von Doorsoun war wichtig. Cascarino dribbelt sie im Strafraum aus. Als sie den Ball spielen will, kommt die Grätsche von Doorsoun. Es gibt Ecke für OL.

32.: Wolfsburg ist zwar um eine schnelle Antwort bemüht, das Offensivspiel ist aber noch viel zu harmlos. Pajor versucht Huth mit zu nehmen, ihr Anspiel aus fünf Metern landet aber bei der Gegnerin.

30.: Die Wölfinnen sind nun ein bisschen präsenter. Wirklich gefährlich wird es aber nur, wenn Renard aus der Viererkette herausgelockt wird.

28.: War der Treffer ein Wachschuss gewesen? Für den VfL geht es mal nach vorne. Immerhin gibt es eine Ecke.

25.: TOOOOOR FÜR LYON! Le Sommer trifft zur verdienten Führung! Lyon darf mal spielen. Über die rechte Seite läuft Cascarino bis zur Torauslinie vor und legt schließlich zurück auf den Elfmeterpunkt. Dort darf Le Sommer schießen. Abt kann zwar noch halten, aber der Abpraller landet wieder von Le Sommers Füßen. Der zweite Versuch sitzt schließlich.

22.: Das wäre die große Chance für die Wölfinnen gewesen! Nach einer verunglückten Abwehraktion von Buchanan kann Pajor im Strafraum frei abziehen. Sie trifft aber nicht den Ball.

20.: Lena Goessling versucht, Ruhe ins Spiel zu bekommen. Immer wieder ruft sie: "Ruhe, Ruhe!" Lyon stellt die Räume aber gut zu. Daher bleiben oft nur lange Bälle übrig, die schließlich von Renard geklärt werden.

18.: Die nächste Chance für Lyon. Cascarino dribbelt mehrere Gegnerinnen aus und steht daher vor Abt. Der Winkel ist aber für sie ungünstig, daher kann sich Abt groß machen und den Ball zur Ecke klären.

CL-Finale der Frauen: Lyon dominiert die Anfangsphase

15.: Der daraus resultierende Freistoß wird mal nicht von Renard erreicht. Die Wölfinnen können bereits vorher klären.

14.: Svenja Huth kommt in einem Zweikampf gegen Karchaoui zu spät. Das gibt die Gelbe Karte!

13.: Von der linken Seite kommt Rolfö mal an die Grundlinie. In der Mitte kommt Torhüterin Bouhaddi gerade noch vor Popp an den Ball.

11.: Wieder kommt ein Standard, der von Marozsan getreten wurde, gefährlich in den Strafraum und erneut steigt Renard am höchsten. Der Kopfball ist jedoch zu steil angesetzt und geht daher über das Tor.

8.: Jetzt mal die Wölfinnen! Nach einem Einwurf kommt Bouhaddi aus dem Tor heraus, kommt dabei aber nicht an den Ball. Buchanan köpft unglücklich vor die Füße von Harder, die den Ball aber nicht richtig trifft. Ihr Versuch aus rund 20 Metern ist daher ungefährlich.

7.: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld wird es gefährlich. Renard steigt am höchsten. Ihr Kopfball geht knapp am Tor vorbei.

6.: Die ersten Minuten hat der VfL nun überstanden. Lyon versucht weiterhin, die Partie hektisch zu halten.

4.: Lyon läuft sehr hoch und setzt die Wölfinnen früh unter Druck.

2.: Erster Abschluss der Partie. Aus dem Rückraum zieht mal Kumagai ab. Der Ball kommt aber sehr zentral aufs Tor. Das ist kein Problem für Abt.

2.: Schiedsrichterin der Partie ist Esther Staubli aus der Schweiz.

1.: Anders als von der UEFA angegeben, wird Janssen heute in der Innenverteidigung spielen.

1.: Los geht's!

CL-Finale: VfL Wolfsburg vs. Olympique Lyon im Liveticker: Vor Beginn

Die Aufstellungen:

Wolfsburg: Abt - Blässe, Goessling, Janssen, Doorsoun - Huth, Engen, Popp, Rolfö - Harder, Pajor

Abt - Blässe, Goessling, Janssen, Doorsoun - Huth, Engen, Popp, Rolfö - Harder, Pajor Lyon: Bouhaddi - Bronze, Buchanan, Renard, Karchaoui - Gunnarsdottir, Kumagai - Marozsan - Cascarino, Le Sommer, Majri

Vor Beginn: Die Mannschaften warten in den Katakomben. Gleich geht es hier los!

Vor Beginn: Lyons Sarah Bouhaddi steht wie Teamkollegin Wendie Renard heute in ihrem neunten Finale in der Champions League und das in nur elf Saisons! Bei einem Sieg wäre es für die Bedien bereits der siebte Titel. Zum vierten Mal heißt der Gegner Wolfsburg.

Vor Beginn: Kommen wir zum Gegner der Wölfe. Olympique Lyon ist in Europa der klar dominierende Frauenfußballverein der letzten Jahre. Bereits sechsmal konnte der französische Serienmeister die Champions League gewinnen. Auf Seiten von OL stehen unter anderen die deutsche Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan und Ada Hederberg, die Weltfußballerin von 2018, unter Vertrag.

Vor Beginn: "Wir sind der Herausforderer, aber wir glauben daran, dass wir es schaffen können", sagte VfL-Trainer Stefan Lerch. Um das Top-Team aus Lyon bezwingen zu können, benötige man einen perfekten Tag, sagte Lerch. "Wir glauben an unsere Stärken und wollen Lyon stressen. Keine Mannschaft mag es, wenn der Gegner zu großen Druck aufbaut. Wir müssen aber zu 100 Prozent unsere Leistung abrufen", betonte der Coach.

Vor Beginn: Im Halbfinale setzten sich die Wolfsburger Frauen mit 1:0 gegen den FC Barcelona durch. Den Treffer des Tages markierte die Schwedin Fridolina Rolfö. Gegner Lyon schaltete im zweiten Halbfinale im französischen Duell Paris Saint-Germain aus.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Finale der Frauen-Champions-League zwischen dem VfL Wolfsburg und Olympique Lyon. Um 20 Uhr wird das Spiel angepfiffen. Austragungsort ist das Estadio de Anoeta in San Sebastian.

CL-Finale der Frauen im TV und Livestream

Sport1 zeigt das Finale der Frauen-Champions-League live und in voller Länge. Beim Sportsender wird auch ein kostenloser Livestream zur Verfügung gestellt.

Frauen-CL: Die letzten Sieger

Olympique Lyon sicherte sich in den vergangenen vier Jahren den Champions League-Titel. Der letzte deutsche Sieger war der 1. FFC Frankfurt, der 2015 die Trophäe gewann.