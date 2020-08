Nach dem gestrigen Start in die Tour de France 2020 steht am heutigen Sonntag die zweite Etappe an. Hier bei SPOX könnt Ihr das Geschehen im Liveticker mitverfolgen.

Tour de France 2020: Die zweite Etappe heute im Liveticker

129,5 Kilometer: Es sind noch knapp sieben Kilometer bis zum Gipfel für die Spitzengruppe, die noch 2:07 Minuten Vorsprung hat. Das Tempo im Hauptfeld ist dennoch noch moderat - selbst weniger bergfeste Fahrer können noch mithalten.

135 Kilometer: Und kaum ist der Berg da, beginnt der Vorsprung zu schmilzen. 40 Sekunden hat das Peloton schon auf die Ausreißer gut gemacht. Die Führungsarbeit leistet momentan Team UAE.

136 Kilometer: Mit drei Minuten Vorsprung beginnt die Spitzengruppe um Sagan den Anstieg am Col de la Colmaine. 16,3 Kilometer geht's mit einer Steigung von 6,3 Prozent hinauf zur ersten Bergwertung.

141 Kilometer: Team Bora hat keine Interesse, irgendeine Führungsarbeit im Peloton zu leisten, schließlich sind mit Sagan und Pöstlberger zwei Fahrer in der Spitzengruppe vertreten. Die Ausreißergruppe ist heute stark besetzt. Neben Sagan und Pöstlberger fährt auch Kasper Asgreen vorne mit - Zeitfahrspezialist und dänischer Meister.

150 Kilometer: Drei Minuten Vorsprung sind es mittlerweile für Sagan und Co. an der Spitze. Es sind jetzt noch gut 18 Kilometer bis zum Col de la Colmaine, dem ersten richtig schweren Berg des Tages.

161 Kilometer: Von der Tempoverminderung profitiert besonders Gaudu, der noch einmal ans Peloton herankommt.

166 Kilometer: Im Hauptfeld schlägt Sam Bennett den in Gelb fahrenden Kristoff im Kampf um die letzten Sprintpunkte. Danach nimmt das Peloton Tempo raus und der Vorsprung der Spitzengruppe steigt auf über zwei Minuten.

170 Kilometer: Sagan und Trentin geben Gas! Früher Antritt der beiden. Trentin setzt sich im Kurzsprint durch und holt sich die Sprintwertung, bezahlt das jedoch mit technischen Problemen. Trentin muss anhalten und den neutralen Materialwagen in Anspruch nehmen. Bitter!

172 Kilometer: 28 Sekunden Vorsprung hat die Gruppe um Sagan bereits herausgefahren, Team Sunweb führt das Peloton an und macht Tempo.

173 Kilometer: Bei Gaudu sieht es gar nicht gut aus. Prognose: Das gibt heute nichts. Der Franzose wird die Tour sehr wahrscheinlich verlassen müssen.

179 Kilometer: 11 Sekunden Vorsprung sind es mittlerweile für die Spitzengruppe, die prominent besetzt ist: Neben Sagan sind dort Lukas Pöstlberger, Benoit Cosnefroy (ALM), der dänische Meister Kasper Asgreen (DQT), Toms Skujins (TFS), Matteo Trentin (CCC) und Michael Gogl vertreten.

181 Kilometer: Nun sind es zehn Fahrer in der Spitzengruppe, darunter Peter Sagan und Matteo Trentin, zwei Fahrer, die um den Etappensieg kämpfen könnten. David Gaudu, ein Edelhelfer von Thibaut Pinot, fällt aufgrund des hohen Tempos bereits zurück. Gaudu war gestern in einen Sturz verwickelt.

184 Kilometer: Und wie es los geht: Die erste Attacke! Sechs Fahrer können sich absetzen, doch das Peloton reagiert und setzt den Fahrern nach.

187 Kilometer: Kurioser Beginn! Van Garderen hat offenbar einen Defekt und Tour-Direktor Prudhomme bremst das Feld herunter. Der Start verzögert sich. Nachdem Van Garderen den Defekt behoben hat, geht es aber sofort los.

13.23 Uhr: Was erwartet uns heute zu Beginn? Es wird vermutet, dass es heute schon früh auf der Etappe sehr rasant wird, weil die Sprintwertung so früh kommt. Eine Ausreißergruppe wird daher nicht gleich zu Beginn erwartet.

13.21 Uhr: Das Peloton hat sich pünktlich um 13.00 Uhr in Nizza auf den Weg zum scharfen Start gemacht. Dieser erfolgt um 13.25 Uhr.

Vor Beginn: Wie viele Punkte werden heute in den jeweiligen Kategorien vergeben?

maximal 50 Sprintpunkte: 30, 25, 22, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 6 ... 2 Punkte für die ersten 15 Fahrer im Ziel und 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9 ... 1 Punkt(e) für die ersten 15 Fahrer an der Sprintwertung

30, 25, 22, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 6 ... 2 Punkte für die ersten 15 Fahrer im Ziel und 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9 ... 1 Punkt(e) für die ersten 15 Fahrer an der Sprintwertung maximal 25 Bergpunkte : 2-mal 1. Kategorie mit 10, 8, 6, 4, 2 und 1 Punkt(en) und 1-mal 2. Kategorie mit 5, 3, 2 und 1 Punkt(en)

Vor Beginn: Auf der ersten Etappe erwischte es auch einen Ex-Weltmeister. Neben Degenkolb musste auch dessen prominenter Teamkollege bei Lotto-Soudal Philippe Gilbert nach Tag eins aufgeben. Der belgische Klassikerspezialist hat bei einem Sturz am Samstag laut Mitteilung seines Teams einen Bruch der linken Kniescheibe erlitten.

Vor Beginn: Aus deutscher Sicht vorab noch eine traurige Nachricht: John Degenkolb ist bereits nach dem ersten Tag abgereist. Der Sprinter war auf der ersten Etappe schwer gestürzt und konnte sich erst nach Ablauf des Zeitlimits über die Ziellinie schleppen. "Ich bin echt ziemlich kaputt, sowohl im Kopf als auch natürlich körperlich", sagte Degenkolb bei seiner Rückreise.

Vor Beginn: Dass Kristoff auch nach Tag zwei in Gelb fährt, ist jedoch angesichts der anspruchsvollen Etappe heute unwahrscheinlich, schließlich können sich bereits heute die Kletterer am Col de la Colmian beweisen - einem Berg der ersten Kategorie.

Vor Beginn: Als Führender der Gesamtwertung geht der gestrige Tagessieger Alexander Kristoff ins Rennen. Der Norweger vom UAE-Team Emirates war auf den ersten 156 Kilometern der Schnellste.

Vor Beginn: Nach rund 46 km steht mit dem Col de la Colmiane ein 16,3 km langer Anstieg mit durchschnittlicher Steigung von 6,3 Prozent an. Wenig später folgen noch der Col de Turini und der Col d'Eze, bevor in Nizza um den Sieg gesprintet wird. Beim letzten Anstieg am Col de Quatre Chemins wird es dann statt Bergpunkten für die drei Erstplatzierten Zeit-Bonifikationen geben.

Vor Beginn: An Tag zwei der diesjährigen Tour de France steht eine durchaus schwierige Etappe an. Start und Ziel des Rundkurses ist erneut in Nizza, das Streckenprofil ist dennoch weitaus hügeliger als gestern.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur zweiten Etappe der Tour de France. Der Etappenstart ist auf etwa 13 Uhr terminiert, der scharfe Start wird gegen 13.20 Uhr erfolgen.

Die Tour de France 2020 im TV und Livestream

Die Tour de France 2020 könnt Ihr wahlweise in der ARD oder bei Eurosport sehen. Beide Sender zeigen auch die zweite Etappe live und in voller Länge. Bei der ARD werden in der Regel mindestens 90 Minuten des Rennens direkt gezeigt, der Rest kann im Livestream verfolgt werden. Auch Eurosport bietet einen Livestream an, dieser ist allerdings kostenpflichtig.

Mit Eurem DAZN -Abonnement könnt Ihr die Tour de France ebenfalls live sehen. Dort könnt Ihr problemlos auf den Eurosport-Channel zurückgreifen.

Tour de France 2020 - Gesamtwertung nach 1 von 21 Etappen

Pl. Land Name Team Zeit 1 NOR Alexander Kristoff UAE Team Emirates (UAD) 3:46:13 2 DEN Mads Pedersen Trek - Segafredo (TFS) +04 3 NED Cees Bol Team Sunweb (SUN) +06 4 IRE Sam Bennett Deceuninck - Quick-Step (DQT) +10 5 SLO Peter Sagan Bora-hansgrohe (BOH) +10 6 ITA Elia Viviani Cofidis Solutions Credits (COF) +10 7 ITA Giacomo Nizzolo NTT Pro Cycling (NTT) +10 8 FRA Bryan Coquard B&B Hotels - Vital Concept KTM (BVC) +10 9 FRA Anthony Turgis Total Direct Energie (TDE) +10 10 BEL Jasper Stuyven Trek - Segafredo (TFS) +10

